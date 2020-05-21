Подготовлен план по устойчивому развитию экономики

На заседании Совета Законодательного собрания Кировской области депутаты одобрили повестку предстоящего пленарного заседания ОЗС, которое состоится 28 мая. В заседании принял участие председатель правительства Кировской области Александр Чурин.

Снижение размера потенциально возможного годового дохода

Министр экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области Наталья Кряжева проинформировала депутатов о внесённых правительством региона законопроектах, направленных на поддержку предпринимателей, пострадавших от ограничений в связи с распространением коронавирусной инфекции. Она отметила, что в этих условиях в сложном экономическом и финансовом положении оказались предприятия региона, прежде всего — осуществляющие деятельность в малом и среднем бизнесе.

— Правительством области совместно с общественными объединениями и уполномоченным по защите прав предпринимателей оперативно был подготовлен и принят план по устойчивому развитию экономики, в который вошёл и комплекс мероприятий по оказанию поддержки малому и среднему бизнесу.

Как сообщила Наталья Кряжева, для обеспечения стабилизации ситуации в сфере предпринимательства было решено разработать и внедрить новые дополнительные меры поддержки субъектов предпринимательской деятельности.

Так, правительством предложен проект закона «О размерах потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода по видам предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется патентная система налогообложения на территории Кировской области, в 2020 году». Проектом закона предлагается снизить на налоговый период 2020 года размер потенциально возможного годового дохода для индивидуальных предпринимателей по всем видам деятельности в два раза.

Налоговые ставки по упрощённой системе

Второй предлагаемый правительством региона проект закона — «Об установлении на налоговый период 2020 года на территории Кировской области налоговых ставок для налогоплательщиков, применяющих упрощённую систему налогообложения, осуществляющих деятельность в отраслях экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции».

Законопроектом на налоговый период 2020 года вводятся налоговые ставки по упрощённой системе налогообложения, в том числе по объекту налогообложения «доходы» в размере 1% и по объекту налогообложения «доходы, уменьшенные на величину расходов» в размере 5%. Законопроект распространяется не только на субъекты малого и среднего предпринимательства, но и на некоммерческие организации, применяющие УСН, в том числе социально ориентированные.

Для сохранения численности и заработной платы сотрудников для применения пониженных налоговых ставок по УСН вводятся дополнительные условия. Это в том числе обеспечение среднесписочной численности наёмных работников, привлекаемых по трудовым договорам на уровне не менее 90 процентов от численности за 2019 год. Кроме того, размер ежемесячных выплат и вознаграждений в расчёте на одного наёмного работника должен составлять не менее полутора минимальных размеров оплаты труда.

— Законопроекты обеспечат снижение налоговой нагрузки налогоплательщиков для сохранения их деятельности и рабочих мест в период введения ограничительных мероприятий, — подчеркнула министр.

Льгота по налогу на имущество

Также правительство региона предложило для рассмотрения проект закона «О предоставлении в 2020 году налоговой льготы по налогу на имущество организаций». Законопроект предполагает предоставление налоговой льготы по налогу на имущество в виде уменьшения суммы налога за период с 1 апреля 2020 года по 31 мая 2020 года.

Пользователями такой налоговой льготы могут быть предприниматели при одновременном предоставлении отсрочки по аренде и уменьшению аренды предпринимателям пострадавших отраслей.

По данным УФНС по Кировской области, количество объектов недвижимого имущества, по которым может быть предоставлена эта налоговая льгота, составляет порядка 3,4 тысячи.

— Предлагая такого рода законопроекты, мы подходим к этому процессу очень взвешенно, тщательно отбирая критерии, по которым возможно оказывать ту или иную поддержку предпринимателям, — подчеркнул председатель правительства Кировской области Александр Чурин.

Фото Александра ПАПЫРИНА