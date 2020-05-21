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Подготовлен план по устойчивому развитию экономики

Правительство Кировской области предложило ряд законопроектов по поддержке бизнеса.

Николай Тимохин Власть, Слайдер, Экономика

На заседании Совета Законодательного собрания Кировской области депутаты одобрили повестку предстоящего пленарного заседания ОЗС, которое состоится 28 мая. В заседании принял участие председатель правительства Кировской области Александр Чурин.

Снижение размера потенциально возможного годового дохода

Министр экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области Наталья Кряжева проинформировала депутатов о внесённых правительством региона законопроектах, направленных на поддержку предпринимателей, пострадавших от ограничений в связи с распространением коронавирусной инфекции. Она отметила, что в этих условиях в сложном экономическом и финансовом положении оказались предприятия региона, прежде всего — осуществляющие деятельность в малом и среднем бизнесе.

— Правительством области совместно с общественными объединениями и уполномоченным по защите прав предпринимателей оперативно был подготовлен и принят план по устойчивому развитию экономики, в который вошёл и комплекс мероприятий по оказанию поддержки малому и среднему бизнесу.

Как сообщила Наталья Кряжева, для обеспечения стабилизации ситуации в сфере предпринимательства было решено разработать и внедрить новые дополнительные меры поддержки субъектов предпринимательской деятельности.

Так, правительством предложен проект закона «О размерах потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода по видам предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется патентная система налогообложения на территории Кировской области, в 2020 году». Проектом закона предлагается снизить на налоговый период 2020 года размер потенциально возможного годового дохода для индивидуальных предпринимателей по всем видам деятельности в два раза.

Налоговые ставки по упрощённой системе

Второй предлагаемый правительством региона проект закона — «Об установлении на налоговый период 2020 года на территории Кировской области налоговых ставок для налогоплательщиков, применяющих упрощённую систему налогообложения, осуществляющих деятельность в отраслях экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции».

Законопроектом на налоговый период 2020 года вводятся налоговые ставки по упрощённой системе налогообложения, в том числе по объекту налогообложения «доходы» в размере 1% и по объекту налогообложения «доходы, уменьшенные на величину расходов» в размере 5%. Законопроект распространяется не только на субъекты малого и среднего предпринимательства, но и на некоммерческие организации, применяющие УСН, в том числе социально ориентированные.

Для сохранения численности и заработной платы сотрудников для применения пониженных налоговых ставок по УСН вводятся дополнительные условия. Это в том числе обеспечение среднесписочной численности наёмных работников, привлекаемых по трудовым договорам на уровне не менее 90 процентов от численности за 2019 год. Кроме того, размер ежемесячных выплат и вознаграждений в расчёте на одного наёмного работника должен составлять не менее полутора минимальных размеров оплаты труда.

— Законопроекты обеспечат снижение налоговой нагрузки налогоплательщиков для сохранения их деятельности и рабочих мест в период введения ограничительных мероприятий, — подчеркнула министр.

Льгота по налогу на имущество

Также правительство региона предложило для рассмотрения проект закона «О предоставлении в 2020 году налоговой льготы по налогу на имущество организаций». Законопроект предполагает предоставление налоговой льготы по налогу на имущество в виде уменьшения суммы налога за период с 1 апреля 2020 года по 31 мая 2020 года.

Пользователями такой налоговой льготы могут быть предприниматели при одновременном предоставлении отсрочки по аренде и уменьшению аренды предпринимателям пострадавших отраслей.

По данным УФНС по Кировской области, количество объектов недвижимого имущества, по которым может быть предоставлена эта налоговая льгота, составляет порядка 3,4 тысячи.

— Предлагая такого рода законопроекты, мы подходим к этому процессу очень взвешенно, тщательно отбирая критерии, по которым возможно оказывать ту или иную поддержку предпринимателям, — подчеркнул председатель правительства Кировской области Александр Чурин.

Фото Александра ПАПЫРИНА

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Николай Тимохин

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