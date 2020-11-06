Подъёмный вопрос: в Кировской области реализуется программа капремонта лифтов

В 2020 году в многоквартирных домах Кирова, Кирово-Чепецка и Вятских Полян планируется заменить 494 лифта. Времени осталось не так много, и работы, весной вставшие было на паузу из-за пандемии, идут полным ходом. По данным на конец октября, в эксплуатацию введены 152 лифта в областном центре и районах, законтрактовано 97% объектов.

Обещали вовремя

…Светлые, быстрые, бесшумные, оснащённые энергосберегающим оборудованием и даже зеркалами новые лифты хороши на диво – не чета износившимся, шумным и нередко застревающим между этажами кабинам старого образца. Первые объекты были сданы с опережением сроков. Так, в доме на Воровского, 110 в Кирове ремонт был завершён на месяц раньше назначенной даты. Поистине долгожданным стал лифт для жителей дома на улице Свободы, 11, которым приходилось ходить по лестницам пешком 13 (!) лет. В 2018 году дом был включён в программу капитального ремонта, и в конце августа новый лифт наконец-то был запущен.

– Я заехала жить в этот дом около 10 лет назад, и на тот момент лифты уже не работали. Приходилось каждый день, иногда не по разу подниматься с тяжёлыми сумками. С запуском лифта, конечно, жизнь стала намного комфортнее, – рассказала жительница дома Анна Ивановна.

Дождались новых лифтов и чепчане. В Кирово-Чепецке в 2020 году под замену должно было пойти 139 лифтов в 83 домах, причем 18 из них – «долг» с прошлого года. Общественники, посетившие ряд объектов в конце лета, результатами ремонта были удовлетворены. А в управляющих компаниях города подтвердили, что готовы завершить работы вовремя – к 19 декабря.

Горожане пока что настроены более скептически – на конец ноября из четырёх подрядчиков свои обязательства выполнили лишь двое. Впрочем, новыми лифтами довольны все.

Сейчас своей очереди ждут жители Вятских Полян – в райцентре под программу капремонта лифтового оборудования в этом году попадают три дома.

Стоит отметить, что перечень домов, которые получат новые лифты, был утвержден в начале года, однако к осени сократился почти на 40 единиц. Как пояснили в Фонде капремонта, это связано с тем, что часть домов перешла на специальные счета, и с этого момента за проведение ремонта несут ответственность собственники.

– Также жители ряда домов отказываются от ремонта лифтового оборудования в этом году, объясняя это необходимостью проведения других видов работ по капремонту общего имущества, – говорят специалисты Фонда.

Качество и сроки – под постоянным контролем

По итогам летнего заседания центра общественного контроля в сфере ЖКХ замена лифтов была названа самой проблемной статьёй капремонта. Как отметил руководитель центра Сергей Улитин, нареканий к качеству работ по сравнению с 2019 годом практически нет, однако срыв сроков по-прежнему остаётся основной проблемой. Главным нарушителем по итогам первого полугодия стало единственное в области предприятие по производству лифтового оборудования – ООО «Высота 43».

«Стартовавшая» в 2017 году в следующие два компания проявила себя как крайне недобросовестный подрядчик, на несколько месяцев затянув сроки ремонта в отдельных домах, жители которых вынуждены были обходиться без лифтов от 3 до 17 месяцев. В июне уже нынешнего года «высотники» с треском вылетели из реестра организаций по выполнению капремонта, и в дальнейших заказах на установку лифтов им также было отказано. В сентябре недавний резидент вятскополянского промпарка был признан банкротом.

Хочется верить, что ситуация больше не повторится. Сегодня требования к подрядчикам изменены с учётом всех недоработок прошлого года. Демонтаж старого оборудования запрещён до момента доставки новых комплектующих и наличия штата сотрудников, необходимых для проведения указанных работ. Все расчёты с подрядчиками производятся только по факту – после полного завершения ремонта. Также в контракты внесён план производства работ: если нарушение срока по нему составляет более пяти дней, договор расторгается, а организация, не выполнившая работы, платит штраф.

В настоящее время заменой лифтов занимаются девять подрядчиков, в том числе из соседних регионов – Татарстана и Удмуртии. А качество работ и соблюдение сроков находятся на еженедельном контроле комиссии, в которую входят представители министерства энергетики и ЖКХ, Фонда капитального ремонта и муниципалитетов. Держат данный вопрос на контроле и общественники.

Отметим, что всего в долгосрочную программу капитального ремонта на 30 лет в Кировской области внесено 3053 лифта. 1109 из них – «просроченные», то есть преодолевшие установленный законом 25-летний срок эксплуатации. Их замена планируется до 2024 года.

Цифры

Срок эксплуатации лифта в многоквартирном доме – 25 лет.

Нормативный срок, на который лифт может выводиться из эксплуатации, – 80 дней.