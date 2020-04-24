«Под придуманным именем…»

Мой отец Геннадий Тимофеевич, фронтовик-артиллерист, прошедший с боями от Вязьмы-Можайска до освобождения Минска и форсирования реки Березины, после демобилизации из Красной Армии в ноябре 1945 года вернулся в родные вятские края. Сначала работал учителем истории в Пищальской семилетней школе, а в мае 1948 года недавнего сержанта-победителя назначили директором сельского детского дома для сирот войны № 153. Там, в селе Пищалье, он создал семью, в которой в самый Новый 1949-й год я и родился.
Как сын директора детдома, я рос на руках детдомовцев разных национальностей, эвакуированных из различных попавших в зону военных действий регионов СССР. С игрушками в детдоме было туговато, и для его воспитанников и воспитанниц я был не просто живой игрушкой, а скорее в какой-то мере заменял потерянных в огне войны родных братиков и сестричек. Потому, наверное, и вырос таким «контактно-коммуникабельным», но и по-детдомовски упорным и упрямым, умеющим и своё отстоять, и на своём настоять. Позднее детские впечатления первых «детдомовских» лет жизни легли в основу моих стихотворений «Год рождения» и «Клятва».
Когда семья наша переехала сначала в райцентр Оричи, а затем и в областной центр — Киров, немало побывало у нас выросших и повзрослевших бывших детдомовцев. До сих пор помню мамины чаепития с ними в совместном ожидании вечно занятого на работе отца. А нынче накануне юбилея Победы состоялась уже моя знаменательная встреча.
Я был в гостях у Павла Петрова. Мы познакомились с ним несколько лет назад на праздновании 9 Мая в Оричах, вместе выступали тогда перед жителями посёлка на площади у памятника павшим землякам. И долго после говорили друг с другом. Да не наговорились досыта. Ведь нас незримо связала наша общая детская память.
Павел Васильевич — детдомовец Пищальского сиротского детского дома, директором которого в послевоенные годы был мой отец-фронтовик. Юханя (так мальчик себя называл, почему его и посчитали финном) прибыл туда из-под Ленинграда совсем малышом, без документов. Никаких личных данных…
Позднее ему официально дали ФИО, и он всю жизнь живёт не под чужим даже, а под придуманным именем. И всю жизнь ищет свои корни. Увы, пока безрезультатно. Сейчас пытается добиться, чтобы его признали блокадником, собирает документы. А это — лишь письменные свидетельства уже отсюда, с вятской земли, которая его приняла как родного. В одном из них Елизавета Васильевна Вершинина, работавшая тогда няней и поныне живущая в Пищалье, описывает прибытие мальчика в детдом: «Были две группы детей — старшая и младшая, все дети из блокадного Ленинграда. Их привезли в село зимой 1942 года. Среди них был мальчик, финн по национальности, которого все называли Юханя…» Бывшая нянечка в своём письменном свидетельстве вспомнила нашего папу и даже меня и моё стихотворение о нём: «Послевоенным директором детдома был Фокин Геннадий Тимофеевич. Его сын, поэт Валерий Фокин, написал об этом в стихотворении «А отец мой — директор детдома…».
Мы с Павлом пытались разобраться с сохранившимися у него фотографиями: на одной из них мой отец с сотрудниками детдома, на другой — здание детдома. По некоторым, уже моим снимкам Павел Васильевич не смог точно ничего пояснить и подсказать — не запомнил: детская память выборочна. Запомнилось лишь, как наказал его директор за то, что уцепился за проходящий грузовик, чтоб прокатиться.
И как посоветовал ему после отеческого внушения: «Тянет к машинам, расти и учись на водителя». Это Павел не только запомнил, но и, посчитав наказом, претворил в жизнь. А вот многие детали, которые в том возрасте были не так важны и интересны для него самого, ушли, стёрлись со временем. Но сохранилось главное — чувство благодарности сотрудникам детского дома, поддержка которых вместе со всей страной и помогла ему и его товарищам по несчастью выжить и стать людьми:
Хозяйка Галина Петровна пригласила нас за стол. Мы тоже подготовились к встрече и привезли гостинец — свежеиспечённый дома рыбный пирог. Под рыбник мы и помянули всех ушедших из жизни детдомовцев — и ребят, и сотрудников. А значит, и Геннадия Тимофеевича Фокина. Строгого воспитателя детдомовца Петрова. Нашего папу…
Валерий Фокин
***
Год рождения
Год рождения — сорок девятый.
Что за этой спокойною датой?
Ещё Сталин и Берия живы.
Барабанные лозунги лживы.
И разруха, как рана, мозжит.
И народ из деревни бежит.
А отец мой — директор детдома,
только ночью бывает он дома.
И кричит он, и стонет во сне,
и не может забыть о войне.
А проснувшись,
смолит папиросы,
сам себе задавая вопросы.
И не спит,
и сидит до рассвета,
и никак не находит ответа.
Папа, батя, отец мой родной,
что с тобой,
что с твоею страной?
Ты с ней рос, за неё воевал,
а, выходит, и правды не знал.
Без кассаций, как высшая мера,
окрестила железная вера.
Боль твоя,
но вины твоей нет
в том, что так
задержался рассвет.
Скоро будет совсем по-другому.
Мы уедем — мир этому дому!
А пока пахнут небом стропила.
Мама печку уже растопила.
Ты встаёшь над бедой, молодой,
ледяной умываясь водой.
Снова дети зовут: «Помоги!»
Их отцы — кто бойцы,
кто «враги»,
кто расстрелян,
кто просто убит:
Здесь не место
для детских обид.
Помоги им, детдом,
поддержи,
удержи их от злобы и лжи,
ведь в живых
нет у них никого,
правда, кроме отца… моего.
***
Клятва
Были тучи, как из стали.
Папа был.
И я при нём.
И глядел товарищ Сталин
на сиротский детский дом.
На линейке все стояли.
Рядом с папой я стоял.
Клятву мальчики давали.
Клятву девочки давали.
Папа клятву принимал.
В клятве все слова знакомы.
Я всегда был в курсе тем —
сын директора детдома,
хоть и маленький совсем.
Рядом папа молодой.
Он с войны пришёл живой.
Не погиб он на войне.
Повезло.
Ему.
И мне.
Я рождён под мирной сенью.
Мир другой после войны.
Утро.
Праздник.
Воскресенье.
Воскресение страны.
Мы тогда ещё не знали,
сколько ждёт нас в жизни бед.
А на папиной медали —
всем знакомый силуэт.
«Я клянусь,
товарищ Сталин…»
Бюст вождя в селе сломали,
чтобы не было следа.
Но на папиной медали
он остался навсегда.
Я сейчас, зачем — не знаю,
эту клятву повторяю,
словно вижу строго в ряд
строй детдомовских ребят.
Старыми давно мы стали
и устали от обид.
«Нас никто,
товарищ Сталин,
Никогда не победит…»