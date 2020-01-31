Поедем за 26 рублей

Ещё в декабре минувшего года в адрес Региональной службы по тарифам поступили заявки от основных автотранспортных предприятий области с настоятельной просьбой повысить тарифы на перевозку пассажиров в общественном транспорте, которые действовали уже в течение трёх лет, с февраля 2017 года, и с тех пор ни разу не пересматривались. Хотя изменений за это время в нашей жизни произошло достаточно много. Пожелания автоперевозчиков при этом высказывались разные, повышение тарифа на городских автобусах и троллейбусах варьировалось в пределах от 33 до 45 рублей.

– Каковы основные особенности регулирования тарифов конкретно по автотранспорту? – с этого вопроса начал свою встречу с журналистами в пресс-центре правительства руководитель Региональной службы по тарифам (РСТ) Кировской области Максим Михайлов. – Во-первых, мы устанавливаем единый тариф, который действует на территории всего региона и используется всеми автоперевозчиками. При этом в отличие от тарифов на коммунальные услуги срок действия тарифов на перевозки пассажиров в общественном транспорте у нас не ограничен. Они могут действовать на протяжении любого периода времени. Этому мы все – свидетели в течение последних трёх лет. Ещё одной важной особенностью является то, что устанавливаемые тарифы являются предельными. Соответственно, перевозчик самостоятельно может только снизить стоимость на тех или иных маршрутах, исходя из времени суток или по какой-либо иной причине. Снижение допустимо. Но превышать установленный единый тариф нельзя.

В рамках анализа тарифных заявок сотрудниками РСТ были детально проанализированы финансовые результаты деятельности основных автотранспортных компаний региона за последние годы. Услуга по перевозке пассажиров оказалась убыточна и в 2017 г., и в 2018 г. (По 2019 году итоговой отчётности пока нет, но и здесь оснований говорить о каких-либо отклонениях в лучшую сторону в плане финансовых результатов нет). Наглядный пример: средняя себестоимость перевозки одного пассажира по г. Кирову в АО «Автотранспортное предприятие» уже в предыдущие годы превышала 25 с половиной рублей.

– Если говорить об основных экономических параметрах, которые можно реально проследить за последние три года, то, во-первых, в стране увеличился налог на добавленную стоимость, что напрямую влияет на стоимость закупаемых перевозчиками материалов и оборудования, – напомнил Максим Михайлов. – Во-вторых, официальный показатель роста инфляции составил 9 процентов, рост индекса потребительских цен – 14,7 процента. И всё это, естественно, влияет на затраты перевозчиков. Кроме того, стоимость дизельного топлива, без которого наши транспортные предприятия просто не могут работать, выросла за 3 года более чем на 40 процентов. И ещё один фактор: рост минимального размера оплаты труда в полтора раза. В итоге мы выходим на уровень 26 рублей за перевозку одного пассажира. При этом понимаем, что это минимальный экономически обоснованный тариф, который в рамках действующего законодательства и регулирования мы можем предоставить автоперевозчикам.

Итак, с 1 февраля стоимость проезда в автобусах и троллейбусах областного центра составит 26 рублей за одну поездку.

Увеличится стоимость и пригородных перевозок – она составит 4 рубля за один пассажиро-километр.

Комментарий руководителей автотранспортных предприятий

Генеральный директор АО «КировПассажирАвтотранс» Денис ПЫРЛОГ:

– Тарифы, как уже было отмечено, приняты минимальные. Понятно, что речь идёт об определённом занижении. У Региональной службы по тарифам своя методика расчётов. От неё никуда не деться. Наша методика расчётов несколько другая. Так, стоимость топлива сегодня 49 рублей, мы на такой стоимости и работаем. А в расчётах использована цифра 45 рублей.

Тарифы, которые будут введены с 1 февраля, скажем так, позволят существовать. Но качественно обновить подвижной состав, наверное, не получится. Хотя говорить о том, что мы вообще не будем обновляться, тоже неправильно. По нашему предприятию могу сказать, что за два последних года мы приобрели 10 новых автобусов малого и среднего класса. Есть дополнительные источники доходов, которые направляем либо на обновление, либо на погашение убытков от основного вида деятельности. На 6 миллионов рублей удалось сократить расходы за счёт оптимизации. Но эти деньги «съела» стоимость топлива.

Сейчас с минтрансом региона прорабатываются всевозможные программы по приобретению газовых автобусов. Конечно, на 100 процентов подвижной состав сразу не обновится, но вектор направления – это переход именно на экологически чистое топливо, на метан.

Заместитель руководителя АО «Автотранспортное предприятие» Павел БЕРЕЗИН:

– Тариф посчитан по минимуму. Но это можно понять: вопрос перевозки пассажиров – вопрос социальный. И наш бизнес – бизнес социальный. Так что тоже будем развивать направление газомоторного топлива – определённый опыт у нас есть. На подходе федеральные программы по транспортным средствам на газомоторном топливе. Будем двигаться в этом направлении. Ну и оптимизировать расходы. Вписываться в тариф. Надеемся, что и пассажиропоток в связи с повышением тарифа не снизится. Это вынужденная мера, это наши реалии. Надеюсь, все отнесутся к повышению стоимости проезда с пониманием.

Директор ООО «Автохозяйство» Сергей РОДЫГИН:

– Как было отмечено, тариф у нас не поднимался с февраля 2017 года. Причём и тогда он принимался по минимуму. Тариф в 26 рублей – это тоже самый минимум, который на сегодня возможен. Какое-то время мы на этом тарифе будем жить и работать. Но специальность водителя автобуса уже стала не столь популярной и престижной, как это было в советское время. Хотя водители несут огромную ответственность, перевозя пассажиров… Конечно, повышение стоимости проезда ляжет дополнительным бременем на плечи пассажиров. Но надо понимать, что стоимость топлива неизменно поднимается, порой не один раз в течение года. Запасные части в среднем дорожают на 6,5 – 6,8 процента в год. При этом, чтобы приобретать технику в лизинг, необходимо иметь положительный бюджет. Иначе ни одна лизинговая компания не будет с вами работать. Будем надеяться, что пассажиропоток у нас не упадёт. Что цены на топливо наконец заморозятся…