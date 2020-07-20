Поехали в Рябово!

Кто ещё не бывал на родине знаменитых художников Васнецовых в Кировской области? Здесь красота несказанная, пейзажи – живописнейшие. Можно прогуляться по старинному дому-музею (сельский уют с ковриками и занавесками – всё натуральное! – обеспечен), самому изготовить медовый васнецовский пряник, а после отведать душистого чаю, погулять по лесной сказочной тропе и искупаться в пруду. Скажете, мечта? Она рядом – в селе Рябово Зуевского района.

«Все переживают массу эмоций»

Рябово – малая родина художников Виктора и Аполлинария Васнецовых. Приезжая сюда, туристы ощущают, что попали в совершенно особый мир. Сегодня здесь действует целый музей-заповедник. Это дом с усадьбой, «васнецовская» липа, захоронения родителей художников, дом причта, фундамент разрушенной каменной церкви, где служил глава семьи Васнецовых, церковь Рождества Иоанна Предтечи, построенная в традициях русского деревянного зодчества. Гости ценят царящие здесь покой, тишину и радующие глаз живописные пейзажи. Впечатления от увиденного остаются у них навсегда.

Сколько ехать до Рябова? Из Кирова на автомобиле – около трёх часов. Есть и другой вариант для активных путешественников: вы едете на электричке до районного центра – города Зуевки, а там пересаживаетесь на… велосипед и катите до Рябова на нём. Причём налегке – ваш рюкзак вместе с вещами таких же туристов, как вы, отправится на машине в Рябово и будет ждать вас там. Такой сервис этим летом предлагают зуевчане. Гид и организатор тура Алексей Широбоков каждые выходные водит группы желающих по маршруту Зуевка – Рябово. В субботу с утра вы выходите из дому – и в воскресенье вечером вы дома. За два дня проживаете мини-путешествие, полное приключений и новых знакомств.

– Это очень интересный и красивый маршрут с остановками для отдыха и перекусами. Он подойдёт для семейного отдыха, поможет вырваться из городской суеты, насладиться велопрогулкой, – рассказывает Алексей. – Велосипеды, спальники предоставляем, можно взять и свои. Катим по полям, деревням, в Рябове посещаем музей, при желании паримся в деревенской бане, купаемся в пруду, ночуем в палатках на берегу.

Погода радует велопутешественников солнцем, дождём и даже градом. А ещё – компанией: туристы – народ живой, подвижный, целеустремлённый. Даже дети едут весь маршрут без капризов. Потому что интересно!

– Мне предоставили не просто железного коня, а настоящего зверя. Несколько десятков километров я промчалась на велике за эти пару дней. Горжусь собой, – делится Юлия Сашина из Кирова. – Не каталась много лет. Незабываемые пейзажи, непринуждённая обстановка, отличная компания, костёр и ночёвка в палатке. Советую и рекомендую!

По пути можно увидеть леса и холмы, переправы через речки, заброшенные деревни. Впечатляет старая церковь в живописном месте на холме, опоясанном рекой. Это всё, что осталось от старинного русского села Мудрово. В таких местах встречаются следы лосей, кабанов, зайцев.

– Можно не только полюбоваться видами, но и проверить себя на прочность, познакомиться и пообщаться с интересными людьми, посидеть у костра, поесть из котелка, походить босиком по залитой солнцем траве. Когда у вас это было последний раз? Все в походе переживают массу эмоций! – улыбается Алексей Широбоков.

Баня на дровах и рыбалка обеспечены

И вот вы въезжаете на территорию древнего вятского села Рябово и оставляете позади проблемы и заботы, потому что здесь – другой мир! Вас встречает красивая девушка в русском народном костюме, и сидит он на ней как влитой. Девушка прекрасно ориентируется не только в биографии хоть Виктора, хоть Аполлинария Васнецовых, но и в окрестных лесах. Она проведёт вас сказочной тропой, и вы увидите глаза лешего, дом бабы-яги, начнёте различать лесные травы (от клещей территорию обработали, а когда выйдете к пруду, то потеряете дар речи: так красиво блестит на солнце его гладь. Здесь можно порыбачить, устроить пикник на берегу. Но это позже. Сейчас – в музей! В доме, где жили маленькие братья Васнецовы, много старинных вещей и мебели. Из окон с геранью на подоконниках виден лес, тот самый, где леший…

И дом, и окрестности села так полюбились знаменитым художникам (тогда ещё мальчишкам, пробующим рисовать на стенах мелом, а когда его отбирали, то кусочком мыла), что на всю жизнь пронесли эту память о родине и семье. Который помладше, Аполлинарий, даже взрослым продолжал спать на подушке, сохранённой им с детства. Когда ткань пришла в негодность, жена художника сделала новый наперник и нашила на него кусочки старого. На этой подушке Аполлинарий спал всю жизнь. В музее вам расскажут много занимательного о знаменитых земляках. Тут почувствуешь их мощный дух, их страсть к России и веру. Кстати, здесь вольно рисуется, и сюда нередко приезжают будущие и нынешние художники. Можно отложить мобильник – отдохните! Вам предложат приятного травяного чаю прямо на улице за столом, покрытом скатертью, под высокими деревьями. Спать будете отлично! Где? В Рябове работает новенький гостевой дом «Рябушкино».

Сегодня это целая усадьба с уютными, просторными комнатами для отдыха и проживания, столовой, жаркой банькой на дровах и мангалом на летней веранде. Дрова, шампура – всё готово. Здесь можно отдохнуть с дороги, остановиться на несколько дней, провести их на природе, в атмосфере русских сказок и творчества, набраться сил. Отпуск или романтические выходные, устроить семейный или корпоративный праздник, а может, конференцию? Условия позволяют! Возьмите с собой продукты и напитки, какие по душе, – и добро пожаловать.

В доме часто живут те, кто хочет продлить удовольствие от пребывания в этих сказочных местах. Кстати, под крышей усадьбы ласточка свила гнездо. «Тепло, уютно, и, главное, гостеприимные хозяева. Всячески рекомендую!» – говорит кировчанин Алексей Ульянов.

Вокруг – райская природа и тишина. Иди хоть за ягодами, хоть за грибами (их тут собирают вёдрами!), на рыбалку и просто погуляй по лесам-полям, подыши чистым воздухом и побудь вдали от городской суеты.

Ещё советуют в селе Рябово непременно побывать у старинной липы. Ей триста лет! Дерево посадили ещё в XVIII веке священники из рода Васнецовых. Сегодня липа – памятник природы. Виктор Васнецов, приезжая в Рябово на могилу отца и матери, всегда подходил к этому памятному дереву. После своего последнего визита в родное село художник сообщил брату Аполлинарию: «Сохранилась в огороде липа и рябина, я срезал на память ветки. Издали церковь и село очень навеяли старину…»

Хотите всё это увидеть? Рябово ждёт!

Гид и организатор велопоходов Алексей Широбоков приглашает каждую субботу в двухдневное путешествие

до Рябова: 8­919­525­07­07.

Группа велопоходов во «ВКонтакте».

Стоимость велопохода – 2500 рублей, сюда входят сопровождение гида, питание, перекусы по дороге, фото­сопровождение, палатки и спальники.

Гостевой дом «Рябушкино» ждёт в гости.

Заказы на отдых принимают по телефонам: 8-922-914-70-74, 8-922-976-08-1.

https://vk.com/rybovo