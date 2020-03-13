Поехали в Советск!

Величественные скалы и загадочные пещеры, уникальный водопад, парки и озёра, знаменитые кукарские кружева и валенки из стопроцентной шерсти – всё это ждёт вас, если вы отправитесь в путешествие. Чуть больше ста километров от Кирова – и вы в старинном вятском городе.

Что можно увидеть и посетить по дороге?

В двух часах езды от Кирова река Немда ждёт вас! Здесь находятся запоминающиеся по своей красоте места. Это уникальный для Поволжья трёхкаскадный Береснятский водопад, обточенная ветром и водой скала «Часовой», Буржатский утёс и другие диковины природного заказника «Пижемский». Более 30 тысяч гектаров природы и животного мира! Пейзажи – незабываемые, говорят туристы и едут сюда каждый год, чтобы увидеть её, вятскую Швейцарию.

– Впервые побывал тут лет семь назад. Когда подъехали к скалам, был не просто удивлён, а шокирован этой красотой! С тех пор появилось большое желание путешествовать по Кировской области, – рассказывает кировчанин Юрий Пупышев.

С 30-метрового Буржатского утёса, возвышающегося над Немдой, открывается великолепная панорама живописных лесов и лугов. Кстати, на вершине утёса есть небольшая площадка, это городище – одно из древних поселений человека в нашем крае. Говорят, иные туристы слышат тут странные звуки. А ещё, по легенде, отсюда бросилась в реку крестьянка Марья, которую хотели насильно выдать замуж. Поэтому иногда утёс называют Марьиным.

Ну а мы едем дальше. Может, на лошадях? Пожалуйста. В деревне Фокино действует природный парк «Серебряное копытце». Здесь можно познакомиться и наблюдать за жизнью семьи пятнистых оленей, занесённых в международную Красную Книгу. После чего отправиться в многодневный конно-водный тур по знаменитой вятской Швейцарии.

Этот прекрасный парк – проект семьи Батухтиных из Пижанского района. Они приветливо встречают всех, кто истосковался по свежему воздуху, устал от городских будней и пробок; тех, кому не чужды романтика походов и дух приключений. В парке для них – добронравные русские тяжеловозы и лошади вятской породы, которые сами по себе – живая достопримечательность! А ещё будут надёжный катамаран для покорения просторов и перекатов на Немде, ночёвка в палаточном лагере под убаюкивающий треск догорающего костра и, конечно, тайны, которые хранят эти заповедные места.

Например, в пяти километрах от деревни Домнинцы и в двух километрах от асфальтовой трассы Киров – Советск находится Быковщинское озеро. Чем оно интересно? Это гидрологический памятник природы Кировской области. Его водная гладь остаётся спокойной даже в самую ветреную погоду, потому что озеро расположено глубоко в котловине, а лес почти вплотную подступает к воде. Сюда часто приезжают дайверы, что неудивительно, ведь глубина озера – 12 метров.

А вот и сам Советск – старинный вятский город, изобильный интересной архитектурой и прочими достопримечательностями. Тут вам и купеческие дома с их тайнами, и патриархальные улочки, сохранившие обаяние XIX века. Вам покажут 28-метровую пожарную каланчу, которой больше ста лет. Когда-то она была самым высоким строением в городе и служила наблюдательной площадкой для пожарных. Здание, на котором она установлена, является действующей по сию пору пожарной частью. До недавнего времени на каланче висел колокол, который звонил каждый день в 12 часов. Его нашёл местный краевед и подарил городу. При восстановлении колокольни Успенской церкви этот колокол сняли и повесили на церковную колокольню.

Загляните в богатый своей коллекцией районный краеведческий музей – в нём свыше 25 тысяч экспонатов, среди них – знаменитые кукарские кружева, которые наряду с дымковской игрушкой являются визитной карточкой Кировской области. Местные купцы активно торговали вятским кружевом на ярмарках, везли его на международный рынок, кукарские кружева получали медали на выставках в Атланте, Париже, Брюсселе. В советские годы кружевной промысел также был на подъёме. Изделия из Советска пользовались спросом и в нашей стране, и за границей, участвовали в крупных выставках. Сегодня местные кружевницы сохранили традиции и продолжают радовать своеобразием декоративных решений.

Ну и, конечно, вам покажут тёплые и лёгкие валенки с самой разной отделкой. В Советском районе сохранилось валяное производство, зародившееся тут ещё в XIX веке. Валяные вещи местного купца Василия Стрельникова даже получили высокую оценку на Всемирной выставке в Вене. После этого он вместе с сыновьями основал торговый дом и построил фабрику. Потом её, правда, национализировали, но и сейчас промысел жив.

Жив и знаменитый Смоленцевский родник в Советске. Это возле него была явлена икона Смоленской Божией Матери. С тех пор источник стали считать святым. После явления иконы здесь построили деревянную часовню, а обретённый образ Пресвятой Богородицы хранился в местной Преображенской церкви. В советские годы часовню разобрали, а у родника построили прачечную. Позднее здание восстановили на старом фундаменте, территорию благоустроили. Вода из источника в помещение подаётся по деревянной колоде. Сюда часто приходят жители Советска и туристы. Место по-прежнему почитают как святое.

Приглашаем всех

в природный парк «Серебряное копытце»:

Кировская область, Советский район,

д. Фокино, ул. Ветеранов, 2

т.: 8(953) 131-73-84