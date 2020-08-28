Поехали в Яранск!

Этот вятский город-крепость XVI века - кладезь легенд и достопримечательностей, которые здесь буквально на каждом шагу. Ещё тут можно покататься на лошадях, узнать местные романтические истории и увезти с собой оригинальные сувениры. М-м!.. Едем!

Издалека виден яранский «карандаш». Так называют сохранившуюся старинную — XVII век! — колокольню церкви Троицы Живоначальной в Яранске. Сквозь века дошла легенда о том, что якобы при её строительстве каждую ночь таинственно исчезала каменная кладка, которую выполняли мастера накануне. Работы чуть было не сорвались, но однажды ночью поймали язычника, который занимался разрушением сооружения. Говорят, рабочие замуровали его в стену. За триста с лишним лет своего существования колокольня служила сторожевой, пожарной башней и даже вышкой для тренировок юных парашютистов. Изначально её высота составляла 40 метров. Но в 1955 году во время грозы снесло верхушку сооружения.

Заметна в Яранске и эффектная водонапорная башня начала прошлого века. Она, понятно, недействующая. А вот расположенная рядом с ней артезианская скважина очень востребована. Вода из неё чистая и вкусная.

К слову, об экологии. В городе много зелени, загляните, например, в парк Победы (раньше на этом месте была базарная площадь) или в парк имени Л.Л. Шамшуренкова — комфортное современное место с фонтаном, скамеечками для отдыха. Сам Леонтий Лукьянович бы оценил.

Об этом изобретателе-самоучке, прославившемся на всю Россию, да что там — на весь мир, знают всё в местном краеведческом музее. А вот и он сам. Бывший магазин купца Родыгина ныне занимают музейные экспозиции, где более 30 тысяч экспонатов. Здесь вы увидите изображение самобеглой коляски, изобретённой неутомимым Леонтием. Мастер хотел, чтобы её оценила сама императрица. Спустя десять лет после обращения в Сенат ему дали деньги на исполнение мечты. Уже через несколько месяцев удивительный экипаж, движущийся за счёт мускульной силы нескольких людей, сидящих в кузове, был готов. Говорят, императрица каталась-таки на этом прообразе автомобиля по парку. В Сенате на самоходной коляске развозили «праздных» людей, а потом забыли о новинке. Только через 40 лет после яранича Шамшуренкова Кулибин изобретёт свой самобеглый экипаж. Так что Яранск по праву, хоть и неофициально, считается родиной автомобиля.

Кстати, технику тут и вправду уважают. У административного здания местного механического завода, например, установили трактор «Фордзон-Путиловец»- самый ранний из тракторов, массово выпускавшихся в СССР. Именно его привезли в Яранск из деревни. До того, как стать памятником, трактор служил наглядным пособием в школе механизации.

Ну а мы идём дальше. Сам город заставляет замедлить шаг, вдохнуть поглубже, пока вы прогуливаетесь по его уютным улочкам вдоль невысоких домов. Вот в историческом здании расположилась администрация Яранска, раньше здесь была земская управа. Земство купило строение у купца Носова за две тысячи рублей. Хм, сравним с сегодняшним днём?

Вообще центр города — это россыпь старинных домов вперемешку со зданиями советской эпохи. Можно увидеть эффектное белое здание XIX века с колоннами и арочными окнами — торговые ряды опять же купца Носова. Если же пройти по одной из улочек и поднять голову, то увидите деревянный резной балкончик, на котором, как говорят, проходили тайные романтические свидания парочки — детей местных купцов Калинина и Петелина.

К слову, в Яранске существует — и действует! — самая старая каменная церковь в Кировской области — Благовещенская, 1652 года постройки. У неё роскошные наличники и порталы — пример русского узорочья. В другой церкви, Троицкой, хранятся мощи преподобного Матфея Яранского. Этому местночтимому святому приписывают факты чудесных исцелений. Ежегодно паломники из разных регионов прибывают в Яранск, чтобы пройти в крестном ходе памяти преподобного Матфея Яранского Чудотворца.

Словом, седая старина в городе на каждом шагу, причём буквально. По яранской земле ходил сосланный сюда в 1601 году опальный московский боярин Василий Романов, дядя первого царя из династии Романовых — Михаила Фёдоровича. Пробыл Василий в Яранске всего шесть недель, а потом был отправлен в Сибирь. В Яранске вам покажут горку, по которой он ходил рыбачить.

Веком позже, в 1711 году, Пётр I сослал в Яранск шведов, пленённых во время Северной войны. Они построили на окраине дома, расселились, женились. Это место прозвали Ланцы, ибо шведские пехотинцы назывались ландскнехтами.

На окраине же Яранска, у деревни Горушки можно найти святой источник Покрова Божией Матери. До октябрьской революции на этом месте стояла часовня и располагалась купель. Во время Великой Отечественной войны, говорят, здесь несколько раз являлась Богородица. Водой из этого источника промывали раны солдат в местных госпиталях — так они заживали быстрее. Сегодня яраничи говорят о случаях исцеления страдающих от алкоголизма, наркомании, болей в суставах и других недугов.

Что касается земляков — героев войны, то в самом Яранске есть памятник Герою Советского Союза, 19-летнему пулемётчику Александру Ваганову, который отличился в бою, заменив раненого командира и личным примером воодушевляя бойцов.

Те, кому интересно познакомиться с казаками и покататься на лошади, могут отправиться на хутор «Борок». Здесь проходят казачьи игры — соревнуются в стрельбе, борьбе, работе шашкой. Красиво!

Зарядившись энергией, можно отправляться домой, предварительно купив, как водится, подарки себе, родным и друзьям. Например, местную дворянскую глиняную игрушку.

Как увезти все подарки и эмоции? В Яранске, конечно, был аэропорт, первый самолёт здесь приземлился в 1923 году, бывали тут Ан-2 и Ли-2. Но сейчас площадка не действует. Зато есть железнодорожная станция и автовокзал. Так что смело отправляйтесь в путь за новыми впечатлениями!