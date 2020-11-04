Поздравление жителей Кировской области с Днём народного единства от председателя правительства региона Александра Чурина

Уважаемые земляки!

Поздравляю вас с одним из важнейших государственных праздников нашей страны – Днем народного единства!

Эта дата имеет глубокие исторические корни и патриотическое значение для многих поколений. Более четырехсот лет назад люди различных национальностей, объединившись, смогли освободить от польских интервентов Москву и отстоять страну в целом. История не раз доказывала, что именно в народном единстве и сплоченности кроется огромная сила, способная преодолеть на своем пути любые преграды. Только объединив усилия во имя общей цели можно сохранить свободу и независимость целого государства.

Россия – наша общая Родина, будущее которой зависит от каждого из нас, а Кировская область – это неотъемлемая часть нашей великой страны. Опираясь на опыт предыдущих поколений, мы стремимся создать светлое будущее для наших детей. Только объединившись, мы можем достичь поставленных целей по повышению качества жизни людей и улучшению экономики, по развитию социальной сферы. Преданность своей стране и малой родине – это те ценности, на которые мы опираемся, благодаря которым мы сможем изменить жизнь к лучшему.

Пусть сплоченность, согласие и созидательная энергия станут залогом общего благополучия! От всей души желаю вам крепкого здоровья, стабильности, мира и добра!

С уважением,

Председатель Правительства Кировской области А.А. Чурин