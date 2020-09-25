«Полигон, который появится, будет одним из самых современных в России»

Председатель правительства Кировской области Александр Чурин в ходе пресс-тайма рассказал о проекте строительства в регионе мусоросортировочного завода, коснулся темы будущей транспортной компании и прокомментировал некоторые другие активно обсуждаемые в Сети темы…

Вообще, по ходу разговора Александру Анатольевичу приходилось не раз призывать прессу «не питаться слухами». Региональное правительство открыто к диалогу и готово давать компетентные ответы на волнующие граждан темы, подчеркнул председатель.

В качестве примера Александр Чурин привёл одну из популярных тем конца минувшего лета: якобы «20 сентября в России вновь всё закроют, а работников отправят по домам». Информация, кстати, распространялась со ссылкой на неких «знакомых из администрации Президента РФ».

– Сегодня 21-е число, но предприятия работают, по домам людей не распустили, – заметил председатель правительства. – А вот где сейчас те самые осведомлённые «знакомые», очень интересно. Это люди, которые разбираются во всех вопросах на свете: от дойки коров до межгалактических путешествий. Причём делают это сидя на диване…

Новый мусоросортировочный

Одной из основных тем пресс-тайма стало обращение с отходами: рекультивация прежних свалок и перспективы строительства новых объектов. Так, территориальной схемой к 2024 году предусмотрено появление в регионе мощностей по сортировке и утилизации ТКО.

– В первую очередь планируется создание мусоросортировочного завода вблизи города Кирова. Расчётная стоимость строительства такого предприятия – примерно 250 млн рублей. Также запланировано создание современного полигона.

Сейчас рассматриваются различные земельные участки, где может расположиться объект: участок по трассе Киров – Уржум или земли в сторону Юрьи. Проектировщик изучает их соответствие законодательным нормам: отсутствие расположенных рядом жилых объектов, учитывает розу ветров. Уверяю вас, что полигон, который появится, будет одним из самых современных в Российской Федерации.

Земельный участок обязательно будем обсуждать на рабочей группе, в которую включены общественники. Все решения будут приниматься с учётом мнения жителей.

О росте тарифа на вывоз ТКО с октября

– С 1 октября 2020 года тариф на вывоз твёрдых коммунальных отходов станет выше. Но это не новый тариф. А первоначальный, тот, который был установлен РСТ ещё в январе 2019 года.

Тогда Федеральная антимонопольная служба России посчитала, что из тарифа необходимо исключить часть расходов АО «Куприт» на транспортирование и захоронение ТКО. Региональная служба по тарифам выполнила предписание ФАС, и в сентябре 2019 года тариф был снижен. Однако региональный оператор обратился в суд и смог доказать, что расходы на транспортирование и захоронение ТКО были необоснованно исключены из тарифа, что эти средства необходимы АО «Куприт» для обновления парка спецтехники. Суды всех инстанций подтвердили, что региональный оператор прав. Поэтому РСТ, изменяя тариф на ТКО с 1 октября 2020 года, выполняет решение суда.

Может ли полигон в Осинцах вернуться к работе, если…

– По Осинцам вступило в силу решение суда о том, что дальнейшая эксплуатация полигона незаконна. Можно долго обсуждать, на основании чего и как. Но решение таково: «Незаконно. Точка».

Региональный оператор принял решение о перенаправлении потоков мусора на другие полигоны. Что касается информации о том, что «Осинцы могут вернуться к работе, если будет перенесён в другое место аэропорт из Порошина», то никаких переговоров об этом не ведётся. Более того, на встрече с председателем ДОСААФ России мы заявляли, что не видим целесообразности подобного переноса. Аэродром 80 лет находится там. Во время Великой Отечественной войны здесь было подготовлено немало лётчиков-истребителей, которые ушли на фронт. Мы не видим смысла переноса аэродрома с этого исторического места в какое-то другое.

А что со свалкой в Костино?

– Разрабатывается проект. Порядка 3 миллиардов рублей будет потрачено на рекультивацию крупнейшего объекта ТБО, который располагался здесь с 1980-х. Ведутся проектные работы, далее проект пройдёт государственные экспертизы. Заявка на предоставление субсидии из федерального бюджета на проведение работ – в рамках нацпроекта «Экология» – будет сформирована в следующем году.

Города, в которые можно будет улететь из Вятки

Вторая важная тема пресс-тайма – «транспортная»: развитие кировского аэропорта и создание региональной транспортной компании…

– Я уже рассказывал о том, что мы связались с руководством нескольких субъектов Российской Федерации по вопросам организации полётов из города Кирова, – отметил Александр Чурин. – В их числе Екатеринбург, Казань, Калининград, Сочи, Уфа. На сегодня от некоторых субъектов (например, от Татарстана) поступил отказ. Другие выразили интерес.

Развивать такое авиасообщение мы собираемся с компанией «РусЛайн». И я думаю, что в 2021 году появятся рейсы в Калугу, Калининград, Екатеринбург. Будет и круглогодичный рейс в Сочи. Работу мы продолжаем. Есть вопросы по софинансированию и по организации рейсов.

«Домашний аэропорт»: что это такое?

Журналистов также заинтересовали подробности того, как «Победилово» может стать «домашним аэропортом» для авиакомпании «РусЛайн» (перспективы этого сегодня рассматриваются)…

– На практике это будет выглядеть так: из нашего аэропорта самолёты компании станут совершать полёты в другие города, – пояснил Александр Анатольевич. – Компания будет постоянно держать их у нас, обслуживать, заправлять. После этого они будут разлетаться по другим городам.

Того, что другие авиакомпании после этого «разлетятся из Кирова», опасаться не стоит. Напротив, «Победа» с 26 октября вводит дополнительный утренний рейс в Москву. Увеличивается количество рейсов до пяти рейсов в неделю в Санкт-Петербург.

Самолёты летают полные. Город Киров бьёт рекорды. 30 тысяч пассажиров в месяц перевозится – такого раньше не было. Мы видим, что аэропорт востребован.

Единая транспортная компания

– Работа по созданию единой транспортной компании идёт, движется. Экономическая модель оператора готова. Проработана маршрутная сеть, проанализирована потребность в автобусах.

Недавно в областной центр привозили машины, которые мы собираемся закупить. Была презентация. Это производство компании «Русский автобус». Машины средней и малой вместимости.

Думаю, что уже в будущем году мы презентуем эту компанию. Она закроет маршруты по области и по городу Кирову. Это произойдёт не сразу. Постепенно.

Задача работы – привлечь в проект и частных предпринимателей, в том числе и тех, кто сейчас работает нелегально. Надо выводить их из тени – предложить условия, которые заинтересуют их.

Стоимость проезда не изменится. Она, как и сейчас, будет индексироваться. Зато изменится качество оказания услуги: появятся хорошие, комфортабельные автобусы, кондиционеры, телевизоры в салонах, водители будут в форменных фуражках, … Автобусы будут раскрашены в цвета флага Кировской области.

Ещё один важный момент: мы поменяем модель оплаты для оператора – будем покупать километры. Чтобы автобусы не носились как ненормальные. Думаю, от этого выиграют все.

Фото Александра ПАПЫРИНА