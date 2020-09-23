Полицейские устанавливают местонахождение подозреваемого в совершении убийства

Сотрудниками УМВД России по Кировской области продолжается розыск подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного статьей 105 УК РФ «Убийство», Губина Ивана Сергеевича, 1986 года рождения, уроженца поселка Рудничный Верхнекамского района.

Его приметы: рост 165-170 см, худощавого телосложения, волосы темные короткие. Был одет в синие джинсы, темно-синюю вязаную кофту, красно-черные кроссовки.

Особые приметы: на пальцах правой руки татуировки в виде перстней.

Информацию о местонахождении Губина И.С. просим сообщать в полицию по телефонам: 589-514, 589-587, 589-227 или 02 (102 с мобильного телефона).

Сообщившим информацию, способствующую розыску Губина И.С., гарантируется конфиденциальность и крупное денежное вознаграждение.