Полмиллиона рублей будет дополнительно привлечено Рахимом Азимовым на ремонт Стуловского дома культуры

На средства проекта «Культура малой Родины» партии «Единая Россия» в 2020 году проводится ремонт и обновление материальной базы в 27 сельских домах культуры. Общий объем финансирования составил 34,9 млн. рублей.

Рахим Азимов является региональным координатором федерального партийного проекта с 2017 года. За это время им дополнительно привлечено в проект более 5,8 млн. рублей внебюджетных средств.

Выделенные Азимовым средства в сумме 500 тыс. рублей сотрудники Стуловского ДК Слободского района планируют потратить на ремонт фасада здания и пола зрительного зала. Всего в 2020 году в рамках проекта «Культура малой Родины» реализуются 27 проектов, из них 12 проектов направлены на проведение текущего ремонта помещений домов культуры и 15 проектов на обновление материально-технической базы учреждений — приобретение светового и звукового оборудования, закупку новых театральных кресел, одежды для сцены, приобретение музыкальных инструментов:

— В прошлом году мы приобрели новое световое и звуковое оборудование на общую сумму более 1,2 млн. рублей. В этом году за счет средств проекта, а это более 760 тыс. рублей, установили мягкие театральные кресла в зрительный зал. Раньше люди, особенно пожилого возраста, уходили с наших концертов, не могли сидеть на старых, неудобных деревянных креслах. Думаю как только снимут ограничительные меры наши зрители смогут по достоинству оценить новые комфортные театральные кресла. Проект «Культура малой Родины» — это неоценимая помощь и пожалуй чуть ли не единственная возможность обновления и ремонта сельских домов культуры, — отметила Елена Кузнецова, директор Стуловского сельского дома культуры на встрече с Рахимом Азимовым.

Глава Стуловского сельского поселения Елена Ивановна Воробьева поблагодарила депутата за внимательное отношение к просьбам людей и проекты, которые реализуются по инициативе депутата: