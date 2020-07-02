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Полмиллиона рублей будет дополнительно привлечено Рахимом Азимовым на ремонт Стуловского дома культуры

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На средства проекта «Культура малой Родины» партии «Единая Россия» в 2020 году проводится ремонт и обновление материальной базы в 27 сельских домах культуры. Общий объем финансирования составил 34,9 млн. рублей.

Рахим Азимов является региональным координатором федерального партийного проекта с 2017 года. За это время им дополнительно привлечено в проект более 5,8 млн. рублей внебюджетных средств.

Полмиллиона рублей будет дополнительно привлечено Рахимом Азимовым на ремонт Стуловского дома культуры

Выделенные Азимовым средства в сумме 500 тыс. рублей сотрудники Стуловского ДК Слободского района планируют потратить на ремонт фасада здания и пола зрительного зала. Всего в 2020 году в рамках проекта «Культура малой Родины» реализуются 27 проектов, из них 12 проектов направлены на проведение текущего ремонта помещений домов культуры и 15 проектов на обновление материально-технической базы учреждений — приобретение светового и звукового оборудования, закупку новых театральных кресел, одежды для сцены, приобретение музыкальных инструментов:

— В прошлом году мы приобрели новое световое и звуковое оборудование на общую сумму более 1,2 млн. рублей. В этом году за счет средств проекта, а это более 760 тыс. рублей, установили мягкие театральные кресла в зрительный зал. Раньше люди, особенно пожилого возраста, уходили с наших концертов, не могли сидеть на старых, неудобных деревянных креслах. Думаю как только снимут ограничительные меры наши зрители смогут по достоинству оценить новые комфортные театральные кресла. Проект «Культура малой Родины» — это неоценимая помощь и пожалуй чуть ли не единственная возможность обновления и ремонта сельских домов культуры, — отметила Елена Кузнецова, директор Стуловского сельского дома культуры на встрече с Рахимом Азимовым.

Полмиллиона рублей будет дополнительно привлечено Рахимом Азимовым на ремонт Стуловского дома культуры

Глава Стуловского сельского поселения Елена Ивановна Воробьева поблагодарила депутата за внимательное отношение к просьбам людей и проекты, которые реализуются по инициативе депутата:

— Буквально год назад, Рахим Азизбоевич был у нас в гостях. Тогда поводом стало открытие в ДК комнаты Юнармии. С тех пор количество детей и подростков, вступивших в ряды всероссийского движения «Юнармия», увеличилось в разы. У ребят появился свой класс, где созданы все условия, чтобы дети увлеченно изучали историю и подвиги наших отцов, дедов и прадедов. В 2019 году мы приняли участие в проекте Азимова «Память сердца». На грантовые средства благоустроили и отремонтировали наш памятник героям Великой Отечественной войны. В 2020 году Стуловский ДК стал победителем конкурса «Серебряное созвездие». Не смотря на карантинные меры, мы оперативно получили грант в сумме 50 тыс. рублей и сейчас реализуем проект «Фольклорный переполох», который направлен на поддержку культурной активности пожилых людей.

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