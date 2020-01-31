Помощник Президента РФ: «Хочется порадоваться за жителей региона»

О чём говорят: обзор событий в Кирове и Кировской области с 24 по 30 января.

Кировскую область посетила делегация во главе с помощником Президента России Игорем Левитиным. Гости побывали в нескольких образовательных учреждениях областного центра – среднюю школу № 26, Центр дистанционного образования детей и Вятский электромашиностроительный техникум.

О сетевых формах и инновациях

Главной целью визита стало участие в заседании рабочей группы по подготовке совместного расширенного заседания президиума Государственного совета Российской Федерации и Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию по вопросу «О повышении роли субъектов Российской Федерации в подготовке кадров для экономики и социальной сферы».

Обсуждались вопросы формирования в регионах оптимальных моделей управления ресурсами системы образования. Кроме того, участники говорили о развитии сетевых форм в обучении, об использовании инновационных технологий и о повышении качества образования для лиц с ограниченными возможностями и учеников сельских (малокомплектных школ).

Как отметил Игорь Левитин, все предложения и инициативы, прозвучавшие на вятской встрече, будут обязательно учтены при проведении расширенного заседания президиума Госсовета РФ. Оно запланировано на начало февраля с участием главы государства.

Кстати, как отметил помощник Президента РФ, Кировская область оказалась очень удачным местом для проведения заседания по подготовке к важному мероприятию.

– У нас остались самые лучшие впечатления, – сказал Игорь Евгеньевич. – Сегодня в городе Кирове мы увидели такую сферу образования, что хочется порадоваться за жителей региона, за то, как всё организовано. Спасибо за это мероприятие. В настоящий момент мы завершаем подготовку к президиуму Госсовета. Доклад практически подготовлен, рабочая группа под руководством Андрея Травникова и рабочая подгруппа под руководством Игоря Васильева успешно справились с ним.

Подробнее о том, что говорили участники мероприятия в Кирове, и о том, что показали гостям областного центра, – в следующем номере «КП».

«Жители должны видеть результат»

Ещё одна заметная новость недели: у областного центра будет новый сити-менеджер. В минувший понедельник Илья Шульгин, возглавлявший городскую администрацию в течение двух последних лет, сообщил главе региона о своём желании покинуть занимаемый пост.

Этому предшествовало заседание совета по проектному управлению, в ходе которого в правительстве Кировской области подводились итоги реализации на Вятке национальных проектов.

Участники мероприятия отметили положительные показатели первого года этой работы на территории области (они значительно превышают общероссийские показатели), но отметили: добиться 100-прцентного результата не удалось из-за неудовлетворительной работы администрации областного центра. Так, не получилось завершить работы по строительству улиц Ивана Попова и Мостовицкой в районе Чистые пруды, вовремя оборудовать пешеходные переходы, а также провести мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения в городе Кирове (нанесение разметки, установка светофоров), на которые было выделено около 100 млн рублей.

Губернатор Кировской области Игорь Васильев оценил работу муниципалитета и сити-менеджера как неудовлетворительную. Кроме того, губернатор напомнил участникам заседания о том, что «срывы сроков исполнения обязательств по национальным проектам в регионе недопустимы».

– Жители Кировской области должны видеть практический результат. А если они видят, что асфальт кладётся в снег, а новая дорожная разметка разрушилась в первый же день, что они могут думать?! Работы должны проводиться максимально качественно и в срок. Если обещали построить детский сад к маю, значит, должны построить его к маю. Муниципальное образование обязано понимать степень ответственности, которую несёт перед людьми, поэтому подходить халатно к выполнению этих работ просто недопустимо, – сказал Игорь Васильев.

Кировчане стали чаще ходить в кино

В культурной сфере результаты нацпроектов уже заметны. Такой вывод можно сделать из данных, обнародованных региональным министерством культуры. По итогам 2019 года жители Кировской области стали чаще ходить в кино – кинотеатры посетили 693 тысячи человек. Это почти на 120 тысяч больше показателей 2018-го.

Одна из причин существенного роста – реализация проекта Российского фонда кино по оснащению современным оборудованием кинозалов в населённых пунктах, где живёт менее 500 тысяч человек. Кроме того, создание условий для показа отечественных фильмов в таких населённых пунктах включено в национальный проект «Культура», утверждённый Указом президента России Владимира Путина.

Как сообщил вице-губернатор Андрей Плитко, курирующий сферу культуры в регионе, за последние пять лет современное оборудование появилось в 14 кинозалах в районах Кировской области.

– В 2019 году в число победителей заявочной кампании на получение федерального финансирования для создания современных кинозалов вошли три региональных учреждения культуры в Вятских Полянах, Санчурске и Мурашах. Общая сумма средств составила около 15 миллионов рублей, – рассказал Андрей Плитко.

Как отмечает пресс-центр регионального правительства, для многих жителей области открытие кинозалов становится действительно долгожданным событием. Так, например, было в Мурашах, где возможность пойти в кино появилась у жителей после 25-летнего перерыва.

Аэропорт вошёл в международную программу

Приятные изменения в последнее время могут ощутить и жители региона, часто отправляющиеся в командировки или по личным делам самолётом.

На днях в региональном министерстве транспорта рассказали, что кировский аэропорт Победилово присоединился к международной программе Priority Pass. Она даёт пассажирам возможность посещения бизнес-залов более 1300 аэропортов мира, в числе которых теперь есть и кировский.

Это событие – часть регулярной работы, которая идёт по развитию Победилова. Как напоминает пресс-центр правительства региона, данное направление находится на постоянном контроле губернатора Кировской области Игоря Васильева.

– Воспользоваться картами программы лояльности можно в бизнес-зале аэропорта, расположенном на первом этаже здания аэровокзала, в зоне ожидания вылета, после прохождения предполётного досмотра, – рассказали в министерстве транспорта. – Для этого необходимо предъявить действующую карту сотруднику аэропорта и зарегистрировать свой визит.

Услугами могут воспользоваться любые пассажиры, независимо от того, каким рейсом они летят – бизнес или эконом-классом. Также услугами бизнес-зала могут воспользоваться держатели карт международных программ Diners club, Dragon Pass и Lounge Key. В результате пассажиры смогут провести время до вылета с комфортом. Это наиболее актуально в случае отмены или задержки рейса, а также в промежутке между рейсами.

Мария Толоконина завоевала Кубок мира

И о спорте. Кировские спортсмены привезли из Швейцарии комплект наград международных соревнований по ледолазанию (чемпионат Европы и III этап Кубка мира), а Мария Толоконина стала обладателем Кубка мира.

Как сообщили в региональном министерстве спорта и молодёжной политики, Мария завоевала «золото» в дисциплине «трудность» и «серебро» в скорости. В результате ей удалось оформить «золотой дубль».

Спортсменка поделилась впечатлениями от участия в соревнованиях и поблагодарила всех, кто поддерживал команду.

– Это немыслимые результаты для всей нашей команды, – отметила Мария. – Мои ребята – сильные и дружные. Верю в каждого. Старты в Саас-Фе проводятся уже 20 лет, организация хорошая, очень много участников и зрителей. Огромное спасибо всем, кто поддерживал нас.

Кстати, следующие масштабные соревнования по ледолазанию – это чемпионат и первенство России, на которых спортсмены будут состязаться в дисциплинах «скорость» и «трудность». Они пройдут в городе Кирове с 27 февраля по 1 марта. Подготовка к масштабному спортивному событию уже идёт, ведь, как ранее отмечал губернатор Кировской области Игорь Васильев, ледолазание – визитная карточка региона. «Это предмет нашей гордости, – сказал он. – Наши спортсмены становятся чемпионами страны и мира, к нам на соревнования едут участники со всей России».