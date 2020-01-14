Пособия на детей в январе получат более 30 тысяч кировских семей

Семьи могут получить ежемесячные пособия на ребёнка и ребёнка-инвалида, денежные выплаты многодетным малообеспеченным семьям, а также ежемесячную социальную выплату по уходу за вторым ребёнком в возрасте от полутора до трёх лет, не посещающим дошкольную образовательную организацию.

Как напоминает пресс-центр правительства региона, право на получение этой соцвыплаты имеет один из родителей (усыновителей) ребёнка, совместно с ним проживающий, при условии, что среднедушевой доход на одного члена семьи на момент назначения пособия не превышает 21 тысячу рублей. Доходы всех членов семьи учитываются за три календарных месяца, предшествующих месяцу подачи заявления. Выплату в размере 5000 рублей могут получить семьи, в которых второй ребёнок родился или был усыновлён после 31 августа 2017 года и достиг возраста полутора лет не ранее 1 марта 2019 года.

Кроме того, с 2020 года семьям предоставляется новая ежемесячная социальная выплата на ребёнка в возрасте от 3 до 4 лет, не получившего место в государственных или муниципальных учреждениях дошкольного образования. Её размер составляет 2000 рублей. За предоставлением выплаты уже можно обращаться в органы социальной защиты по месту жительства, либо по месту постановки ребёнка на очередь в детский сад, а также в МФЦ.

Семьям, родившим (усыновившим в возрасте до одного года) третьего или последующего ребёнка в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2021 года, уже сейчас можно обращаться за предоставлением и регионального семейного капитала. Это ещё одна дополнительная мера поддержки семей с детьми, инициированная губернатором Кировской области Игорем Васильевым.

С 13 января началась выплата пособий из средств федерального бюджета. Речь идет о ежемесячной выплате при рождении первого ребёнка, которая введена президентом России Владимиром Путиным в целях улучшения демографической ситуации. С 2020 года увеличен срок её предоставления. Если раньше она предоставлялась до достижения ребёнком полутора лет, то начиная с 1 января этого года выплата осуществляется до трёх лет. Кроме того, с нового года этой мерой поддержки могут воспользоваться ещё больше семей, проживающих в Кировской области. Так, сейчас среднедушевой доход при установлении права на ежемесячную выплату увеличился с 1,5-кратной до 2-кратной величины прожиточного минимума трудоспособного населения, установленного в Кировской области за II квартал года, предшествующего году обращения, то есть 22 108 рублей.

Также с 1 января 2020 года по инициативе главы региона вступил в силу закон Кировской области об увеличении размера ежемесячной денежной выплаты по уходу за третьим ребёнком и последующими детьми с 7484 рублей до 10461 рубля. Многодетные семьи получат эту выплату в размере прожиточного минимума для детей, установленного в Кировской области за 2-й квартал 2019 года. При этом для получения выплаты в новом размере в орган социальной защиты населения повторно обращаться не требуется.

Кроме того, начнётся выплата ежемесячных пособий по уходу за ребёнком и на ребёнка военнослужащего, проходящего службу по призыву.

Как отметили в региональном министерстве социального развития, семьи, которые впервые обращаются за вышеуказанными мерами социальной поддержки, а также семьи, которым необходимо продлить срок предоставления той или иной выплаты, могут уже обращаться в орган социальной защиты по месту жительства или в МФЦ. Эти выплаты на детей перечисляются либо в почтовые отделения, либо через финансово-кредитные организации по заявлениям граждан.

По словам первого заместителя председателя правительства Кировской области Дмитрия Курдюмова, всего в 2020 году на поддержку семей с детьми предусмотрено 3,4 млрд рублей.

Подробные консультации по вопросам получения мер социальной поддержки можно получить в органах социальной защиты населения по месту жительства, а также позвонив на номер «горячей линии» министерства социального развития: 8 (8332) 67-86-62. «Горячая линия» работает по будням с 9.00 до 18.00.