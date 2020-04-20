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Потенциал медучреждений региона расширяется

В Кировской области продолжается оснащение детских медицинских учреждений современным лечебно-диагностическим оборудованием по федеральному проекту «Развитие детского здравоохранения».

Марина Стяжкина Новости, Слайдер, Экономика

В рамках реализации программы в детской поликлинике кировской городской больницы № 5 появился собственный рентгенологический кабинет, который оснащён современным рентгенологическим комплексом по национальному проекту «Здравоохранение».

Рентген-кабинет расположился на площадях бывшего конференц-зала. В нём оборудованы три функциональных помещения: кабинеты лаборанта и врача-рентгенолога, а также зал для проведения рентген-диагностики с зоной для подготовки к исследованию. Помещения соответствуют всем требованиям СанПиН. В ходе ремонтных работ здесь была установлена новая система вентиляции, а также проведена отдельная линия электроснабжения.

— За детской поликлиникой для медицинского обслуживания закреплено 6399 детей. Введение в эксплуатацию отдельного рентгенологического комплекса позволит покрыть потребность учреждения в данном виде обследования, а также разгрузить отделение рентген-диагностики взрослой поликлиники, куда до этого времени направлялись маленькие пациенты в выделенные для них часы приёма, — рассказал главный врач городской больницы № 5 Согомон Аракелян. — Сейчас проходит процедура лицензирования, после чего кабинет будет введён в эксплуатацию. Работу планируем организовать в две смены, чтобы пациенты могли пройти обследование в день обращения, независимо от того, утром или вечером идёт приём у лечащего врача.

Малодозовый рентгенологический аппарат позволяет проводить полный спектр рентгенологических исследований для детей с рождения, используемых как в рамках профилактического медицинского наблюдения, так и при диагностике и лечении заболеваний органов грудной клетки, черепа, костно-суставной и других систем и органов человека.

Конфигурация комплекса позволяет проводить рентгенографические исследования в различных положениях и подстраивать оборудование под анатомические особенности юных пациентов. Это делает его удобным в работе с детьми, в особенности с ограниченными возможностями здоровья. Время получения снимка занимает от 2 до 4 минут.

Как сообщил первый заместитель председателя правительства Кировской области Дмитрий Курдюмов, несмотря на сложившуюся эпидемиологическую ситуацию, в регионе продолжается расширение лечебно-диагностического потенциала медицинских учреждений, запланированное в рамках национального проекта «Здравоохранение» по всем направлениям его реализации.

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Марина Стяжкина

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