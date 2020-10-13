Потоки ТКО из Кирова: куда машины мусор везут?

Твёрдые коммунальные отходы, которые образуются на территории Кирова, в соответствии с территориальной схемой перераспределены на три полигона: в Слободском, Оричевском и Зуевском районах области.

Что такое «категория негативного воздействия»

По состоянию на октябрь 2020 года три вышеперечисленных полигона являются объектами второй категории негативного воздействия на окружающую среду.

– Категория объекта устанавливается по заявлению предприятия. То есть если проектной документацией не установлены ограничения по приёму отходов, либо годовые объёмы (масса) принимаемых отходов более 20 тыс. тонн, то предприятие самостоятельно определяет категорию объекта негативного воздействия, на которую оно планирует заявиться, – подчеркнули в министерстве охраны окружающей среды Кировской области. – Также организации, эксплуатирующие указанные полигоны, являются субъектами малого и среднего предпринимательства, для которых законодательством не предусмотрено установление нормативов образования отходов и лимитов на их размещение.

В настоящее время такие организации, эксплуатирующие объекты второй категории воздействия на окружающую среду, обязаны один раз в семь лет подавать декларацию о воздействии на окружающую среду, в которой также указывают количество отходов, планируемых к приёму для размещения на полигоне.

– Таким образом, подав своевременно декларацию о воздействии на окружающую среду, актуализируются сведения о планируемом количестве отходов к размещению на полигоне. При этом предприятие, эксплуатирующее полигон, вправе менять категорию объекта (например, переходить со 2-й категории на 1-ю категорию) с соответствующей корректировкой проектов разрешительных документов (проектов нормативов образования отходов, проектов предельно допустимых выбросов, проектов санитарно-защитных зон) по согласованию с уполномоченными органами, – пояснили в министерстве.

Слободской полигон

В территориальной схеме обращения с отходами прописывается схема потоков отходов, которая содержит информацию о количестве ТКО, предполагаемых для размещения на конкретном объекте в течение года. Данная информация не может являться для полигонов лимитами на размещение отходов либо каким-то иным разрешительным документом.

– До конца 2020 года на данных полигонах планируется разместить ТКО в количестве, не превышающем указанных значений (20 тыс. тонн) с учётом имеющихся договорных обязательств полигонов по приёму производственных отходов, – отметили в ведомстве. – С сентября 2020 года отходы в основном поступали на полигон в Слободском районе и частично на полигон в Оричевском районе. Полигон в Слободском районе на сегодняшний день принял весь дополнительный объём ТКО и сейчас работает в обычном режиме, то есть принимает ТКО от г. Слободского и Слободского района. С октября отходы поступают на полигон в Оричевском районе и Зуевском районах.

Оричевский и зуевский полигоны

Поступление отходов на полигон в Оричевском районе продлится до конца октября, после чего полигон в Оричевском районе войдет в штатный режим работы и будет принимать ТКО только от Оричевского и Верхошижемского районов.

Полигон в Зуевском районе был готов к приёму отходов, однако для соблюдения графиков вывоза отходов транспортные организации решают вопрос приобретения техники.