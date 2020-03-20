Почему в Кирове растёт любовь к франшизам

В России увеличивается интерес к покупке и запуску франшиз. По оценкам Franshiza.ru, в 2019 году оборот российского рынка франчайзинга вырос на 16%, до 2,8 трлн рублей.

Сегодня к отрасли относится около 2,6 тыс. франшиз, число занятых достигает 1,4 млн человек. Среди популярных направлений – сфера услуг, общественное питание и розничная торговля.

В Кировской области модель партнёрского бизнеса также набирает популярность. Региональные эксперты уверены: сегодня практически любой бизнес можно расширить с помощью франчайзинга. Между тем ряд аналитиков предостерегают от рекламы быстрого успеха. По мнению руководителя комитета по франчайзингу «Опоры России» Екатерины Сойак, у будущих предпринимателей формируется ошибочная вера в то, что создание бизнеса по франшизе влечёт за собой нулевые риски, сам он не требует управления и представляет собой пассивный доход.

Какова ситуация на региональном рынке сегодня?

– Несколько лет занимался этой темой, вёл портал купи-франшизу.ру, посещал выставки. С тех пор областной рынок франчайзинга стал гораздо больше, особенно в сфере услуг, общепите, торговле, – говорит Егор Поспелов, исполнительный директор «Опоры России» по Кировской области. – Появилось много франчайзи без офиса – они организуют выездные мероприятия (праздники, мастер-классы и так далее). Владельцы бизнеса поняли, что это дополнительный источник дохода для бизнеса, который можно масштабировать. К сожалению, на рынке пока ещё остаются лжефраншизы. Поначалу они незаконно копировали даже западные успешные бренды и продавали товары и услуги под их именем. У общества появилось недоверие как к самим брендам, так и к тем, кто представлял себя как франчайзи. Сегодня есть компании, которые зарабатывают на этом: берут успешные бизнесы, полностью их копируют и продают как франшизу, не имея даже своих точек и опыта в этой сфере. Некоторые упаковывают свои неуспешные бизнесы как успешные и пытаются продать франшизу. Уверен, со временем таких случаев будет всё меньше и меньше.

Разумеется, в первую очередь франшизу покупают ради уже созданного бренда или готового ноу-хау, а заодно готовой инструкции, как лучше запустить и вести бизнес.

При этом кировские франчайзи всё же говорят о колоссальном труде по организации производственного процесса, найму персонала и т.д. Впрочем, чего-чего, а энтузиазма им не занимать. Многие начинали с одной торговой точки и буквально за несколько лет сумели построить целые корпоративные сети, причём не только в Кирове, но и в других городах региона и даже за его пределами.

– Рынок франчайзинга в Кировской области достаточно развит и набирает обороты. Это эффективный инструмент, который позволяет легко начать бизнес при условии, что ниша не занята. При покупке франшизы предприниматель получает готовую инструкцию, раскрученный бренд, макеты, чек-листы по рекламе и прочее. Просто берёшь всё это и делаешь, – говорит 35-летний руководитель Кировской экспертно-строительной организации Павел Рылов.

После десяти лет на рынке строительного консалтинга он решил взяться за новое направление и приобрёл франшизу в сфере образовательных услуг. Уже в апреле в Кирове должен начать свою работу клуб юных химиков «Фарадей».

– У меня двое детей, и я понимаю, как важно родителям обеспечить интересное и полезное занятие своему ребёнку. Увлекательные опыты и эксперименты по химии, освоение азов науки непосредственно на практике – то, что надо! – рассказывает Павел. – В соседних регионах эта франшиза работает достаточно успешно. В Кирове ниша пока свободна. Здесь немало франшиз по таким образовательным направлениям, как робототехника, английский язык, детский футбол, а химии нет. Я получил на руки пакет документов, где все действия расписаны. Оставалось только найти помещение и сотрудников. Это заняло не так много времени. Конечно, понадобился стартовый капитал. Для франчайзи он может составлять от 50 тысяч рублей до бесконечности.

Безусловно, не все франшизы для любого региона пригодны. Есть те, что рассчитаны на города-миллионники. Есть те, что по своему направлению дублируют хорошо развитый местный бизнес и потому не будут столь эффективными, как хотелось бы их собственникам и франчайзи.

– Надо больше рассказывать будущим предпринимателям об этой сфере бизнеса. И активно внедрять франчайзинг в разные сферы бизнеса. Например, я не встречал его в области технического осмотра автомобилей. Мала его доля в автосервисе, – считает Егор Поспелов. – Кроме того, действительно успешный бизнес надо переводить во франчайзинг: это будет хороший опыт расширения сферы влияния и новый вектор его развития.

С этим согласны и некоторые федеральные эксперты. По мнению гендиректора Infoline-Аналитики Михаила Бурмистрова, отрасль продолжит развиваться не за счёт увеличения количества франшиз, а за счёт развития наиболее успешных существующих проектов.

Такие примеры уже есть и в Кирове.

– Порядка восьми месяцев, помимо основной работы, мы упаковывали франшизу. Сотни документов и регламентов, книги адаптации, десятки сервисов, стратегия развития, структура управляющей компании, финансовая модель, описание бизнес-процессов, регистрация торговой марки… Теперь можно стать партнёром нашего агентства в любом городе России. Мы учли весь наш 6-летний опыт и оцифровали его, чтобы любой человек, желающий развиваться в event-сфере, мог это сделать, – рассказал руководитель маркетингового агентства INVITE-promo Эдуард Сюткин. – Для нас данный проект – это не способ быстренько заработать на паушальных взносах, а возможность построения сильной федеральной компании.

Участники кировского рынка франчайзинга отмечают достаточно приемлемые условия для деятельности, прямого вмешательства государства нет. В министерстве экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области подтвердили, что не ведут статистики по рынку франчайзинга в регионе.

При этом будущим франчайзи готовы оказывать помощь. Так, в 2020 году в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в Кирове будет работать обучающая программа для действующих предпринимателей и физических лиц, планирующих ведение предпринимательской деятельности по франшизе. Кроме того, пройдёт семинар «Упаковка бизнеса во франшизу».

– Чтобы франшиза смогла полноценно работать и приносить доход, необходимо чётко выстроить все процессы: выделить объекты авторских прав, маркетинг, прописать пошаговые инструкции, продумать упаковку, трафик-систему и многое другое, – отметили в центре «Мой бизнес», который реализует эти мероприятия. Справки можно получить по телефону 8 (8332) 648-649.

Что касается рекомендаций опытных игроков кировского рынка франчайзинга, то, по их мнению, франшизу имеет смысл покупать только в уже успешно существующем бизнесе и только в том случае, если это дешевле, чем открывать собственное дело. Если затраты те же, то во франшизе смысла нет.