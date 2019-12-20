Почему жители Кировской области часто посещают библиотеки

Интересные данные представило недавно Министерство культуры РФ, рассказав о том, жители каких регионов чаще всего обращаются в «хранилища знаний». Оказалось, что самый высокий процент посещения библиотек – в Ямало-Ненецком автономном округе: 73, 1% от числа местного населения. Также в числе регионов, где наиболее востребованы услуги храмов мудрости, – Кировская (59,5%), Новгородская (61%), Мурманская области (61%), Сахалин (63%) и Чукотка (66%)…

Кировские библиотекари подтверждают данные проведённого исследования. Так, число посетителей одной из крупнейших и старейших библиотек России — кировской Герценки за последние пару лет выросло более чем вдвое. Оно и понятно, здесь миллионы книг и большой читальный зал, интересный, кстати, своей акустикой: шёпот на балконе слышен внизу. Кроме того, есть кабинет Александра Герцена стилизованный под эпоху 1830-х годов, с деревянным полом, по которому, предполагается, ходил писатель.

– Действительно, число посетителей по сравнению с 2018 годом удвоилось и составило свыше 22 тысяч человек. Выросло и количество посещений, в этом году оно составило более 95 тысяч раз, и это речь только о зарегистрированных читателях, – сообщила «КП» главный библиотекарь отдела библиотечного маркетинга Кировской областной научной библиотеки имени А.И. Герцена Анастасия Сапрыкина. – По выходным в отделе абонемента порой выстраиваются очереди из желающих взять домой книжку. Пользуются популярностью произведения А. Чудакова, Г. Робертса, Г. Яхина и Ю. Нёсбе. Также очень востребован отдел обслуживания читателей – он организует множество ярких массовых событий и, конечно же, заведует читальным залом. Полный зал регулярно собирают музыкальные концерты, литературные и поэтические вечера, кинопоказы и встречи с популярными писателями и литературными деятелями.

Солидарны с коллегами библиотекари на селе.

– По статистике мы имеем высокий показатель посещения, у нас 1020 читателей, а жителей — порядка 2500, – рассказала заведующая библиотекой-филиалом № 24 МБУ «Централизованная библиотечная система» г. Кирова в селе Бахта Надежда Мухина. – Увеличилось количество читающих молодых пенсионеров: насмотрелись телевизор. Высокий спрос на книги о деревне (серия «Сибириада»), исторические романы. Молодёжь до 30 лет начала читать русскую и зарубежную классику. Люди постарше, от 30 до 40 лет, предпочитают литературу полегче: Нестерову, Берсеневу, Куликову. Что касается детей, то они сейчас не хотят читать старые книги на жёлтой бумаге и мелким шрифтом, зато переизданные читают с удовольствием. Нужно, чтобы отечественная классика выпускалась большими тиражами и была по доступной цене. Кроме того, любят наши дети играть в настольные игры, нам удалось купить «МЕМО» и «Монополию», а пазлы и шашки принесли читатели.

Минкульт РФ, проводивший исследование, выявил и самые «отстающие» регионы. Выяснилось, что один из самых низких уровней посещаемости библиотек – в Московской области (23,4%). Эксперты новостного сайта News.ru объясняют такой показатель в мегаполисах тем, что у их жителей много других возможностей проводить свободное время. А жителям небольших и отдалённых от центра страны регионов порой остаётся только «отправиться в библиотеку, клуб или же посмотреть телевизор», заявил вице-президент Петербургского библиотечного общества, заведующий отделом Российской национальной библиотеки Сергей Басов.

Впрочем, читатели «Кировской правды» считают иначе.

– Приятно узнать, что библиотеки остаются популярными у кировчан. Для меня чтение всегда было лучшим развлечением, а книга – лучшим подарком, – говорит жительница Кирова Елена Солодовникова. – Я рада, что смогла передать своё пристрастие к чтению дочери. Любовь к книге для меня является признаком того, что человек думает, размышляет, а значит, развивается. С читающими людьми всегда интересно общаться. Надеюсь, люди никогда не потеряют интерес к чтению и библиотекам.

Кстати…

Сегодня, по данным опроса ВЦИОМа, книги читает каждый второй россиянин (53%). Это больше чем пять лет назад (45%), но ниже прошлогоднего показателя (55%). Чаще всего читают книги женщины (59%), молодёжь от 18 до 24 лет (83%) и от 25 до 34 лет (61%), а также респонденты с высшим образованием (68%).