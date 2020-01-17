Почётные граждане Вятки: ещё пять имён

Этот вышедший в серии «Почётные граждане города Кирова» – уже тридцатый по счёту – сборник очерков посвящён почётным гражданам города Нововятска, вошедшего в состав областного центра в конце 1980-х на правах района.

На страницах книги – биографии, воспоминания, снимки и другие свидетельства жизни выдающихся граждан Нововятска. Среди них Пантелей Петрович Кушков – один из директоров комбината древесных плит, затем председатель Нововятского гор-исполкома, Герой Социалистического Труда.

Добрыми словами вспоминают авторы издания Льва Семёновича Гусакова, почти двадцать лет возглавлявшего Нововятский механический завод, награждённого орденами Ленина и Трудового Красного Знамени, а также Ивана Васильевича Скурихина – фронтовика, педагога, директора Лесозаводской школы № 1, отмеченного орденами Отечественной войны, «Знак Почёта», медалью «За боевые заслуги».

Достойна уважения и Людмила Михайловна Куликова, под руководством которой было усовершенствовано производство лыж «Россия», славившихся на всю страну. Среди её наград – орден Ленина и две серебряные медали ВДНХ.

Неувядаемой славой покрыл себя Александр Яковлевич Опарин, погибший при выполнении боевого задания в районе Панд-жшерского ущелья в Афганистане. За проявленные в бою героизм и мужество ему было присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно).

Все пятеро нововятичей, удостоенные звания «Почётный гражданин города Нововятска», должны остаться в памяти земляков, как люди, явившие собой пример высокого служения Отечеству, как истинные патриоты вятского края. Этому благому делу сохранения памяти и служит новая книга, выпущенная усилиями некоммерческой организации «Золотой фонд Вятки».