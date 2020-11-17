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Появились первые фотографии племенных козочек из уникальной мегафермы

Кировская Правда Лучшее, Новости, Экономика

Сегодня, в Свечинском районе с рабочей поездкой находится заместитель председателя правительства, министр сельского хозяйства и продовольствия Алексей Котлячков. Здесь полным ходом идёт строительство уникального молочного козоводческого комплекса, который вместит в себя 6800 голов. Проектная мощность новой мегафермы составит более 5 тысяч тонн молока в год.

В нашем телеграм-канале появились первые фотографии племенных козочек и козликов зааненской и альпийской пород. Их поставили из Австрии.

Появились первые фотографии племенных козочек из уникальной мегафермы

Ранее после одной из пресс-конференций «вне протокола» глава региона Игорь Васильев рассказал журналистам о проекте в Свечинском районе. И даже показал на своём телефоне фотографии козоводческого центра.

Появились первые фотографии племенных козочек из уникальной мегафермы

Выяснилось, что многие журналисты не знали о новом проекте.

— Ездите с нами в районы, — и будете в курсе, — сказал губернатор.

Кировская Правда
Кировская Правда
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