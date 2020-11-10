По областной программе принят в эксплуатацию ещё один мост

В регионе состоялась приёмка четвёртого отремонтированного моста в рамках областной программы «Развитие транспортной системы».

Приёмочная комиссия в составе представителей Дорожного комитета Кировской области, обслуживающей организации, подрядчика и общественности оценила ремонт моста на дороге Киров – Малмыж – Вятские Поляны в Нолинском районе через реку Кырчанку.

Как отметил заместитель директора Дорожного комитета Кировской области Владимир Сон, этот мост не ремонтировался с самой его постройки, с 1990 года. За это время конструкции мостового полотна получили повреждения, разрушались шкафные стенки, деформационные швы. Мост находился в предаварийном состоянии.

– На сегодняшний день отремонтированы все элементы моста: шкафные стенки, подферменные площадки, пролётные строения балок. Выполнено укрепление береговых конусов, подходы к мосту, отремонтированы тротуары, – отметил Владимир Сон. – Ремонт выполнен согласно проектной документации.

Длина моста составляет 59,2 погонных метра. Стоимость ремонта составила 30 млн рублей.