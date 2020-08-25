По поручению председателя правительства региона КТК усилила работу по перекладке сетей

Движение автотранспорта по ул. Щорса в областном центре возобновилось раньше запланированного срока. Для этого работы на тепломагистрали велись в вечернее и ночное время. Соответствующее поручение руководству КТК дал ранее председатель правительства Кировской области Александр Чурин.

– На улице Щорса проходит одна из важнейших тепломагистралей, которая питает центральную часть Кирова. В последние годы в районе Зонального института происходили перебои гидравлических режимов. Для того чтобы обеспечить эту часть города надёжным теплоснабжением, был разработан проект по увеличению диаметра магистрального трубопровода с 700 до 1000 мм на ул. Щорса и с 600 до 800 мм на ул. Некрасова, – пояснил директор АО «КТК» Дмитрий Яшин. Он также отметил, что работы на сетях такого диаметра и такого объёма в городе Кирове проводятся впервые.

Всего в 2020 году АО «КТК» в Кирове ведёт модернизацию 40 км трубопроводов на 43 объектах. Работы на 14 объектах уже завершены (на пр. Строителей, улицах Заводской, Производственной, Блюхера, Волкова, Азина, Дзержинского и других). На остальных объектах работы ведутся. По планам Кировской теплоснабжающей компании 15 сентября подача тепла начнётся по новым инженерным коммуникациям. На реконструкцию сетей в 2020 году АО «КТК» в Кирове направит порядка 800 млн рублей.

Полная реконструкция теплосетей города запланирована в рамках концессионного соглашения, подписанного губернатором Игорем Васильевым и председателем правления ПАО «Т Плюс» Андреем Вагнером. В рамках соглашения ПАО «Т Плюс» вложит более 17 млрд рублей в развитие централизованной системы горячего водоснабжения, предназначенной для теплоснабжения и горячего водоснабжения города Кирова. Это позволит переложить 854 километра тепловых сетей и снизить повреждаемость на этих трубопроводах до нормативных 18%.

Выполнение концессионного соглашения контролирует министерство энергетики и ЖКХ Кировской области.