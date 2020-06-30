По следам рода Васнецовых: село Курчум

Жители старинного вятского села Курчум (сейчас оно относится к Сунскому району), что расположилось на реке Курчумке в 87 километрах от Кирова (Вятки), гордятся, что в их храме некогда служили представители рода Васнецовых…

Курчумский погост был основан вятским Успенским Трифоновым монастырём с постройкой здесь, в своей вотчине, в 1661 году деревянной церкви, освящённой в честь святой великомученицы Екатерины. Рядом с ней почти одновременно возводились монастырский двор, избы для церковнослужителей, съезжая изба, различные службы для ведения хозяйства.

На погосте были только храмовые сооружения и приходское кладбище, где отпевали и хоронили жителей близлежащей округи. Более ста лет существовало то первое кладбище. Новое с расчётом на будущее располагалось уже за селом, которое постепенно разрастается, становясь обычным населённым пунктом.

Изначально это поселение называлось по храму Екатерининским. Затем его переименовали в село Курчумское. Каменный храм взамен обветшавшего деревянного выстроен в 1731 году. Архимандритом вятского Богоявленского монастыря Пафнутием главный престол его освящён также в честь святой великомученицы Екатерины, а один из приделов – в честь Рождества Пресвятой Богородицы. Каменная колокольня была ещё только в проекте, на её возведение не было необходимых средств, поэтому колокола находились на открытой звоннице у старой деревянной церкви, которая располагалась несколько южнее ныне существующей.

С 1749 года в Курчумской церкви начинают служить представители рода Васнецовых. Первым из них стал Андрей Иосифович – выпускник Вятской семинарии, имеющий небольшой опыт работы учителем в семинарской начальной школе. Поэтому почти сразу с началом служения в храме он на дому открывает школу, в которой обучает азам знаний и Закону Божьему детей из окрестных деревень.

В 1768 году церковь расширяется, к ней пристраивают ещё один придел. В документах указывается, что в 1778 году в храме заменяют кирпичный пол на более долговечное покрытие из опочных плит, а через девять лет тесовую крышу перекрывают железом.

Священник Васнецов многое сделал для благоукрашения и расширения храма, для паствы прихода, снискав любовь и уважение у народа. Скончался Андрей Иосифович в 1790 году и похоронен, как и другие священнослужители, в ограде храма, в котором он прослужил более четырёх десятилетий. Дело его продолжили сыновья Пётр и Матвей.

В Курчум, «на поклон»

В 1806 году в Екатерининском храме начинает служение Александр Григорьевич Вечтомов. Его дочь Ольга сочеталась законным браком с Василием Космичём Васнецовым, они стали бабушкой и дедом всемирно известных живописцев Виктора и Аполлинария Васнецовых, которые почти каждое лето приезжали в Курчум «на поклон».

Ольга Александровна рано овдовела. Воспитывать детей ей помогали родители, и сын Михаил детство и отрочество провёл в этом селе, впоследствии считая его своей родиной.

Желая выгодно вложить в будущее имеющиеся в наличии церковные денежные средства, священнослужители в 1818 году строят рядом с храмом каменные лавки, которые сохранились в несколько запущенном виде до сегодняшнего дня.

Главным занятием прихожан в позапрошлом веке было в основном земледелие. Но часть населения уходила на отхожие промыслы: плотничество, портняжничество и катание валяной обуви.

В начале второй половины XIX века в Курчуме, тогда Нолинского уезда, числился 31 двор, жителей – 246, в том числе мужского пола – 102 человека.

В 1876 году священником в Екатерининскую церковь назначается Иван Васильевич Васнецов, который расширяет храм.

В «Известиях ИАК» (г. Санкт-Петербург) в 1912 году сообщалось:

«Екатерининская церковь, 1731 г. Каменная. В 1879 г. пристроен тёплый храм. Вышина церкви 13 саж., длина и ширина по 5 Ѕ саж. Своды котловые. Окна полукруглые, в два света, сведённые вверху мысом. Наличники у них гладкие, валиками. Алтарь пятигранный. Приделы в честь Рождества Пр. Богородицы и св. мученицы Варвары. Стены первоначальные, сплошной кладки из тонкого, продолговатого кирпича. Кровля шатровая. Иконостас 1848 г. Колокольня современна церкви. На одном из колоколов есть надпись: «Sibir 1733 лит сей колокол в невъянских дворянина Акинфея Демидова заводов»; на другом: «Во славу Бога ко украшению церкви и в пользу общества вылит 1798 г. месяца сентября вес 120 пуд. лил мастер Василей Яковлев Овчинников».

Тёплая церковь была соединена с колокольней крытым переходом. Окружала храм кованая ограда на каменных столбах.

До революции в здании храма находилась церковно-приходская школа, в которой, кроме общеобразовательных предметов и Закона Божьего, детей обучали ещё и искусству иконописи.

Специалисты уже наших дней так описывают Екатерининский храм:

«Возведена церковь в архитектурном стиле барокко. Центральный храм имеет форму классического двухэтажного четверика с массивным восьмигранным световым барабаном, на котором установлен сферический купол, отделанный деревом. Главка луковичная выполнена из листового железа, возвышается на вторичном барабанчике.

Помещение трапезной примыкает к основному объему с западного торца, расширено за основную линию. Четырёхъярусная колокольня располагается за трапезной, придел расширен в крестовик.

Из декора наружной отделки присутствуют лишь декоративные наличники оконных проёмов и рельефный фриз по венчающему карнизу.

Общее состояние здания на сегодняшний день весьма плачевно – кладка повреждена, внутренние перегородки частично отсутствуют, фрески и росписи утрачены».

Церковь без догляда

Долгие годы в храме сохранялась особо почитаемая икона святой Екатерины, вырезанная в чёрном камне (по свидетельству краеведов, она была единственной в Вятской епархии). При советской власти пропала (возможно, что уничтожена богоборцами).

Екатерининская церковь в Курчуме закрыта постановлением облисполкома в 1938 году. После этого в ней размещался склад сельхозпродукции, а затем, как и во многих храмах области, её просторные помещения использовались в качестве ремонтных мастерских местного колхоза.

На снимках 1940-х годов можно увидеть, что церковь, хотя и стоит без ремонта несколько десятилетий, находится в довольно приглядном виде, и кресты ещё не спилены. Но некоторые окна забиты досками, ограда утратила часть столбов и решётки. Внутреннее убранство храма сохраняется, но должного уважения к святыне уже нет.

Пройдёт сорок лет, и Екатерининская церковь, оставшаяся совсем без догляда, примет довольно плачевный вид. Железо с куполов облетело, на стенах проросли берёзки, под действием непогоды разрушается кирпичная кладка. Средств на какой-либо ремонт храма у местного колхоза в то время не было.

Этот храм и в наши дни является самым большим сооружением села. С прошествием времени, к счастью, ситуация изменилась в лучшую сторону. Не так давно колхоз «Курчумский» обшил холодный храм профнастилом, полностью скрыв кирпичную кладку. Купол покрыли оцинкованным железом. Наверное, в память о прошлой красоте церкви оставили старую жесть только на маленьком барабане и луковичной главке, располагавшихся под самым крестом. Обновили крышу и на трапезной. Сделано это в первую очередь для того, чтобы дождевая и талая вода не просачивались в мастерскую колхоза. Там и сегодня ремонтируются трактора и другие машины сельскохозяйственного назначения… Заезжают механизаторы в бывшую церковь через ворота, проделанные в стене холодного храма. Своды трапезной закопчены, штукатурка местами обвалилась, о сохранности росписей говорить не приходится.

Довольно просторный двор храма занят разнообразной сельскохозяйственной техникой, в том числе и годной разве что только в металлолом. На том месте, где за алтарём располагались могилы служителей церкви, сейчас проложена дорога…

К счастью прихожан, кровельные работы перешли и на колокольню. На её первом этаже сейчас хотя и изредка, но совершаются богослужения. Часть украшений за долгие годы недосмотра разрушилась, время не пощадило и крышу, на которой каким-то образом ещё держались остатки деревянной кровли, а решётка, которая десятилетия назад ещё огораживала верхнюю «смотровую площадку», съехала набок. В высоких окнах кое-где ещё остаются кованые перила-ограждения. Под действием непогоды кирпич продолжает выкрашиваться из карнизов и оконных проёмов. У немногочисленных прихожан села и окрестных деревень на столь дорогостоящие работы и недешёвые материалы просто нет средств. Но верится, что даже при таком состоянии колокольня продержится ещё не одно десятилетие. Умели раньше строить качественно и, как говорится, на века. Быть может, придут лучшие времена, и на капитальный ремонт храма у местного колхоза найдутся необходимые средства.

В начале 2019 года епископ Уржумский и Омутнинский освятил крест на колокольню.

Дела житейские

В конце XIX века в селе была открыта земская больница, а на речке выстроена мельница. В поселении имелось несколько кузниц. В Курчуме были волостное правление, фельдшерский медицинский пункт, начальное училище, открытое в 1843 году и через 20 лет преобразованное в земскую трёхклассную школу, и церковно-приходская школа (1891 г.).

Здание земской школы сохранялось здесь до 1979 года.

В 1931 году в селе была открыта школа колхозной молодёжи, преобразованная через три года в семилетнюю, а в 1939 году – в среднюю. До начала 1960-х, когда было выстроено типовое здание, школа располагалась в нескольких приспособленных для обучения детей зданиях.

Как и в других сёлах округи, в Курчуме проводились многодневные ярмарки, дающие возможность крестьянам сбывать свою продукцию и покупать необходимые товары. Например, Клементьевская ярмарка с 18 января продолжалась 6 дней, Воскресенская в июле – неделю, Богородская (в начале сентября) – 3 дня и Екатерининская с 25 ноября – 5 дней.

Сейчас население Курчума чуть более 350 человек. В селе действуют магазин и столовая, школа и детский сад, учреждения культуры и фельдшерско-акушерский пункт. Сельскохозяйственное предприятие производит молоко и мясо, выращивает зерновые культуры, обеспечивая работой часть местного населения…

У древа Васнецовых много ветвей и веточек, рост которых давно отслеживают краеведы. Одно такое ответвление дал Андрей Иосифович Васнецов, приехавший после окончания Вятской духовной семинарии в село Курчум, расположенное не так далеко от Ошети. Именно от него ведут родословную линию предки будущего народного художника РСФСР, лауреата Государственной премии СССР Юрия Алексеевича Васнецова (1900–1973).

Отец художника Юрия Васнецова, Алексей Михайлович, родился в Ошети в семье священника. По окончании Нолинского духовного училища служил в храмах городов Нолинска и Вятки, в сёлах Бутырки и Ошеть. На общественных началах выполнял различные поручения при храмах, был учителем сельских церковно-приходских школ.

С 1900 года он ежегодно участвовал в Великорецком крестном ходе.

После Октябрьской революции и закрытия Вятского кафедрального собора, где последние годы служил протоиерей Алексей Михайлович Васнецов, его семья была выселена из занимаемой квартиры, лишена каких-либо средств существования и находилась в постоянной нужде. Главе семейства приходилось выполнять любую чёрную работу.

Юрий Алексеевич Васнецов окончил Академию художеств, Ленинградский государственный институт художественной культуры, аспирантуру Академии художеств. Писал портреты и пейзажи, но более известен не как живописец, а как иллюстратор книг, в частности детской литературы.

Владимир ШЕИН