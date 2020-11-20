По темпу роста собственных доходов Вятка опередила общероссийский показатель

О чём говорят: обзор событий в Кирове и Кировской области с 13 по 19 ноября.

Председатель правительства Кировской области Александр Чурин представил губернатору Игорю Васильеву отчёт о своей работе за три года, с 2017-го по 2019-й. Мероприятие состоялось в онлайн-формате. А это значит, что получить информацию о развитии региона и о планах по развитию на ближайшее будущее смог любой его житель.

О том, почему финансовая политика должна быть взвешенной

Подробности отчёта «КП» уже сообщала, однако для читателей пятничного выпуска вновь выделим самое главное. Первое: за три года в регионе отмечен рост доходной части бюджета. Причём весьма ощутимо: с 46 млрд рублей до 59,5 млрд рублей к 2019 году. Доходы выросли за счёт собственных доходов, а также безвозмездных поступлений, связанных с реализацией национальных проектов.

– По темпу роста поступления собственных доходов за прошлый год Кировская область опередила общероссийский показатель, заняв 29-е место среди субъектов РФ и 3-е место среди субъектов, входящих в Приволжский федеральный округ, — отметил Александр Чурин. – С началом пандемии мы ожидали существенное, около 4 млрд рублей, падение доходов в бюджет. Однако благодаря взвешенной финансовой политике удалось стабилизировать ситуацию.

Отставание от поступления доходов к уровню 2019 года составляет чуть более 700 млн рублей, или 2,5%. До конца года планируется улучшить ситуацию.

В реализации – 27 крупных инвестпроектов

Второй важный момент, отмеченный в отчёте, — сохранение положительной динамики флагмана вятской экономики – промышленного производства. За 9 месяцев текущего года он составил 98,6% (5-е место в ПФО), что больше, чем по всему Приволжскому федеральному округу (96,2%) и по России в целом (97,1%).

Председатель правительства отметил, что промышленные предприятия Кировской области активно реализуют инвестиционные проекты, вкладывая средства в основные активы. Сейчас в регионе реализуются 27 инвестиционных проектов с общим объёмом инвестиций более 6 млрд рублей.

По итогам 2019 года сумма инвестиций в экономику Кировской области превысила 71 млрд рублей, что на 13 млрд рублей больше показателя 2017 года. Привлечение инвесторов в область остаётся приоритетом в работе правительства.

Александр Чурин добавил, что в 2021 году работа по укреплению доходной части бюджета будет продолжена. Также особое внимание будет уделено реализации региональных проектов, разработанных на основе национальных, исполнению поручений, отмеченных в ежегодном послании губернатора Игоря Васильева, а также развитию муниципальных образований.

«Новых ограничений на работу общепита не планируется»

Конечно, текущая ситуация оказывает своё влияние на работу всех сфер, включая производство и бизнес. И задача власти – сохранить здоровье граждан, удержав при этом экономику.

На днях губернатор региона провёл встречу с кировскими предпринимателями, многие из которых представляли сферу общепита. Главной темой разговора стали опасения работников кафе и ресторанов относительно новых запретов и ограничений, связанных с пандемией.

В ряде российских регионов противодействие коронавирусной инфекции уже внесло новые коррективы в работу сферы питания. Так, в Бурятии на две недели приостановлена работа баров, кафе, закусочных, ресторанов и столовых. В столице работа подобных заведений до 15 января запрещена в ночное время; в Санкт-Петербурге пришлось закрыться фуд-кортам, а в Карелии попали под запрет любые развлекательные мероприятия на площадках кафе не только в ночное, но и в дневное время.

Возможно ли что-то подобное в Кировской области? Губернатор заверил предпринимателей, что областное правительство заинтересовано в развитии бизнеса в регионе. Однако введение ограничений напрямую зависит от того, как люди соблюдают установленные санитарные правила.

– На сегодняшний день областное правительство не собирается вводить новых ограничений на работу предприятий. Мы не раз говорили, что лучшая поддержка бизнеса – дать ему работать, — подчеркнул Игорь Васильев. – Но и представители бизнеса не должны забывать о санитарных мерах, утвержденных Роспотребнадзором. Это обязательное соблюдение масочного режима на территории предприятия, установка антисептиков, обработка помещений и так далее.

Как работает санавиация в условиях пандемии

Вирус COVID-19 внёс изменения и в работу вятской санавиации. Как рассказали в региональном министерстве здравоохранения, почти половина (до 40%) полётов сейчас приходится на пациентов с заболеваниями органов дыхания, в том числе и ковидными пневмониями.

Как сообщил первый заместитель председателя правительства Дмитрий Курдюмов, на сегодняшний день с начала года из районов области в медучреждения города Кирова доставлены вертолётами 340 пациентов. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года это больше на 18 процентов.

В некоторые дни командиру вертолёта приходится до трёх раз в сутки переодеваться в специальный защитный костюм. Как напомнили в региональном министерстве здравоохранения, для оказания санитарно-авиационной помощи пациентам используются два воздушных судна «Ансат». В областном центре они приземляются на четырёх вертолётных площадках, расположенных прямо на территории больниц. Работа организована так, чтобы соблюсти правило «золотого часа»: первая помощь пациенту должна оказываться максимально быстро и в полном объёме, чтобы последствия заболевания были минимальны.

Бесплатные лекарства для тех, кто лечится дома

Амбулаторные пациенты с коронавирусной инфекцией, начиная с этой недели, получают бесплатные лекарства. Препараты по рецепту врача выдаются через аптечную сеть. Весь набор медикаментов предусмотрен клиническими рекомендациями: антибактериальные, противовирусные, жаропонижающие, а также антикоагулянты.

Большинству лекарства доставляют на дом медицинские и социальные работники, а также волонтёры. В некоторых случаях получение препаратов разрешено родственникам, на которых не наложены карантинные обязательства.

По информации вятского минздрава, бесплатными лекарствами за счёт средств федерального бюджета планируется обеспечить около 10 тыс. жителей региона, проходящих лечение под медицинским наблюдением на дому. На эти цели из резервного фонда правительства РФ нашему региону выделено 47,5 млн рублей.

Начал работу Центр амбулаторной онкологической помощи

Борьба с коронавирусом между тем не отменяет как помощь пациентам с другими недугами, так и обновление системы здравоохранения. Недавно в Кирово-Чепецке начал работу центр амбулаторной онкологической помощи. В нём будут получать лечение пациенты из трёх районов Кировской области: непосредственно Кирово-Чепецкого, а также Зуевского и Фалёнского.

Центр расположился на втором этаже поликлиники ЦРБ. Отделение включает в себя кабинеты врачей-специалистов: онкологов, уролога, кабинет ультразвуковой диагностики, а также дневной стационар. Кстати, как рассказал министр здравоохранения Кировской области Андрей Черняев, в рамках национального проекта «Здравоохранение» до 2022 года в регионе будут открыты ещё четыре центра.

– Их ключевая задача – повышение качества и сокращение времени на первичную диагностику онкологических заболеваний, – отметил министр. – Кроме того, организация дневных стационаров в структуре центров позволяет приблизить медицинскую помощь к месту проживания пациентов.

Фото Александра ПАПЫРИНА