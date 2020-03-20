Прабабушка Рая – самая добрая, нежная, строгая

«Всё для фронта, всё для победы!» Много раз я слышала эти слова, воспринимая их как нечто само собой разумеющееся. А разве могло быть в стране иначе, когда люди боролись за её свободу, за жизнь своих близких? Однако понять, какие нечеловеческие усилия требовались от каждого, чтобы дать для фронта действительно «всё», можно, только расспросив очевидцев тех страшных событий.

Плуг и бороны таскали на себе

Моя прабабушка Раиса Михайловна Машанова живёт в деревне Куликово Лузского района. Родилась она в 1928-м в деревне Малинники, которой на карте района сегодня уже нет. Войну встретила девчонкой.

Радио ни у кого в Малинниках не было, поэтому о начале войны узнали от почтальона. Проводив на фронт мужчин, женщины, старики и подростки взвалили на себя всю работу. Уставали сильно, вспоминает прабабушка. Нужно было ухаживать за скотом, косить сено, возить дрова, воду. Пахали и боронили сначала на лошадях, а когда их стали забирать на фронт, – на быках и коровах. Нередко плуг и бороны таскали на себе. Вязали снопы, молотили зерно, убирали камни с полей. Руки были исколоты колючими сорняками, опухали от непосильной работы.

Всё, что собирали с полей, отправляли на фронт, оставляя себе самый минимум. Голодали. Не хватало хлеба, еда была в основном из травы – собирали оставшиеся в поле ржаные колоски, клеверные шишки и пекли из них лепёшки, варили картофельные очистки.

Даже дети, не говоря о подростках, понимали главную задачу: все силы надо отдать борьбе с ненавистным врагом, превозмочь тяжесть военных дней, работать так, как сражаются мужчины на фронте. Когда выдавались свободные минутки, вязали для солдат носки и рукавицы, писали на фронт письма, отправляли посылки.

Лес – сырьё стратегическое

По мобилизационным повесткам подростки с 14-16 лет работали на лесозаготовках. Рае тоже вручили такую повестку, и она отработала в лесу пять лет. Научилась пилить тёс маховой пилой. С таким «мужским» инструментом, вспоминает её односельчанка Вера Тихоновна Мельчакова, никто из женщин в колхозе справиться не мог, а Рая сумела. Трелёвка осуществлялась вручную и с помощью лошадей. Все понимали: лес – это стратегическое сырьё, он нужен для устройства блиндажей, для изготовления ложа винтовки и автоматов, для железнодорожных шпал.

После изнурительной работы на лесосеке возвращались в бараки на отдых. В этих наскоро сколоченных тесных помещениях были устроены двухъярусные нары, посередине стояла печка для приготовления пищи, обогрева и сушки одежды и обуви, она же разделяла барак на мужскую и женскую половины.

У каждого были проблемы с одеждой, а ещё больше с обувью – она приходила в негодность очень быстро. Зимой от холода портянки примерзали к ногам. Приходя в барак, люди сначала отогревались, а потом уже начинали снимать верхнюю одежду. В баню можно было сходить только раз в неделю. Мыла не хватало, основным средством гигиены был щёлок.

Завтракали и ужинали, как правило, одним блюдом – супом. Летом его варили из крапивы, зимой мастерили какую-нибудь нехитрую похлёбку. О мясе и речи не было – его отправляли на фронт. Обед в лесу состоял из замёрзшего куска хлеба, который разогревали на костре. По карточкам тогда давали по 400 г хлеба на человека. Те, чья родная деревня была недалеко от места лесозаготовок, получали поддержку из дома – по субботам ходили домой и возвращались с котомками, наполненными чем-нибудь съестным. Делились с теми, у кого не было родных поблизости.

Я спрашивала прабабушку, как она смогла выдержать все эти тяготы. Она и сама удивляется, откуда силы брались. Многие её сверстники от постоянного холода, тяжёлого труда получили болезни на всю оставшуюся жизнь, а тогда трудились, не унывали, шутили, пели песни, частушки, которые часто сочиняли сами. Дорога из делянки до склада довольно длинная. Сидит девчонка на возе с лесом и распевает:

Лесорубы, лесорубы, мы не лесорубочки.

Ну каки мы лесорубы – по колено юбочки!

Конечно, никаких юбочек не было и в помине, все носили ватные штаны.

Радовались и плакали

Моя прабабушка хорошо помнит, как в 1943 году появился первый радиоприёмник в деревне. Его дали вернувшемуся с войны контуженному и слепому дяде Анатолию. Со всей округи собирались люди в его избу, чтобы послушать новости с фронта. По радио узнали и об окончании войны. Сколько слёз радости было пролито, когда пришла счастливая весть!

Война закончилась, но жизнь не изменилась. По-прежнему недоедали, трудились от рассвета до заката, во всём испытывали нужду. Но молодость есть молодость – прабабушка, например, рассказывает, что очень любила бегать на гулянья, плясать. Более или менее приличной одежды и обуви Рае и двум её старшим сёстрам, понятно, не хватало. Однажды в праздник старшие ушли на пляски в соседнюю деревню, а Раиса осталась дома – обуть было нечего. Случайно зашла соседка, узнала об этой беде и предложила Рае видавшие виды форситовые, как тогда говорили, сапоги мужа, который не вернулся с фронта. Счастливая прабабушка быстро их примерила и побежала догонять сестёр. Как вспоминает, отплясывала,

не сходя с круга, несколько часов подряд.

Уроки войны – на всю жизнь

Раиса Михайловна за годы войны многому научилась и не боялась никакой, даже самой тяжёлой работы. В послевоенный период она была телятницей и дояркой, счетоводом и кладовщиком. Труд в сельском хозяйстве всегда был нелёгок. Особенно доставалось тем, кто работал на ферме: дойка и уборка навоза производились вручную. Каждый день, без выходных и праздников, в пять утра доярки шли на ферму, чтобы успеть подоить коров к выгону на пастбище.

За честный, добросовестный труд Раиса Михайловна не раз поощрялась различными наградами: грамотами, ценными подарками – отрезами на платье и шерстяными платками. Передовиков производства, среди которых была моя прабабушка, приглашали на районные совещания животноводов, вручали почётные грамоты Лальского, а потом – Лузского райисполкома. Даже выйдя на пенсию, прабабушка Рая не смогла усидеть дома – продолжала работать, теперь уже техслужащей в Аникинском сельсовете.

Односельчане говорили: «Раиса Михайловна – трудолюбивая, аккуратная. У нее везде порядок – и в доме, и на огороде». А вот судьба к ней, увы, не была благосклонна. Не сложилась семейная жизнь, и женщина в одиночку растила двоих детей. Сумела воспитать их трудолюбивыми, способными преодолевать трудности, как это умеет делать сама.

Моя прабабушка – самая заботливая, добрая, нежная и в то же время строгая. Она всегда старается всем помочь, хотя ей уже больше 90 лет. Для меня прабабушка – образец трудолюбия, аккуратности, настойчивости и упорства в достижении цели, любви к жизни. С ней всегда интересно, она охотно вспоминает эпизоды своей молодости, в которых, я это сегодня хорошо понимаю, по большому счёту проявлялись её любовь к Родине, стойкость к испытаниям и лучшие человеческие качества – чувство долга, ответственность, самоотверженность.

Хочу пожелать своим сверстникам почаще общаться с ветеранами, задавать им вопросы и слушать внимательно. У нас пока такая возможность есть, у следующих поколений её уже не будет.

Алина ПОПОВА,

студентка МГЮА