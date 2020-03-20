Прабабушка Рая – самая добрая, нежная, строгая

Плуг и бороны таскали на себе
Моя прабабушка Раиса Михайловна Машанова живёт в деревне Куликово Лузского района. Родилась она в 1928-м в деревне Малинники, которой на карте района сегодня уже нет. Войну встретила девчонкой.
Радио ни у кого в Малинниках не было, поэтому о начале войны узнали от почтальона. Проводив на фронт мужчин, женщины, старики и подростки взвалили на себя всю работу. Уставали сильно, вспоминает прабабушка. Нужно было ухаживать за скотом, косить сено, возить дрова, воду. Пахали и боронили сначала на лошадях, а когда их стали забирать на фронт, – на быках и коровах. Нередко плуг и бороны таскали на себе. Вязали снопы, молотили зерно, убирали камни с полей. Руки были исколоты колючими сорняками, опухали от непосильной работы.
Всё, что собирали с полей, отправляли на фронт, оставляя себе самый минимум. Голодали. Не хватало хлеба, еда была в основном из травы – собирали оставшиеся в поле ржаные колоски, клеверные шишки и пекли из них лепёшки, варили картофельные очистки.
Даже дети, не говоря о подростках, понимали главную задачу: все силы надо отдать борьбе с ненавистным врагом, превозмочь тяжесть военных дней, работать так, как сражаются мужчины на фронте. Когда выдавались свободные минутки, вязали для солдат носки и рукавицы, писали на фронт письма, отправляли посылки.
Лес – сырьё стратегическое
По мобилизационным повесткам подростки с 14-16 лет работали на лесозаготовках. Рае тоже вручили такую повестку, и она отработала в лесу пять лет. Научилась пилить тёс маховой пилой. С таким «мужским» инструментом, вспоминает её односельчанка Вера Тихоновна Мельчакова, никто из женщин в колхозе справиться не мог, а Рая сумела. Трелёвка осуществлялась вручную и с помощью лошадей. Все понимали: лес – это стратегическое сырьё, он нужен для устройства блиндажей, для изготовления ложа винтовки и автоматов, для железнодорожных шпал.
После изнурительной работы на лесосеке возвращались в бараки на отдых. В этих наскоро сколоченных тесных помещениях были устроены двухъярусные нары, посередине стояла печка для приготовления пищи, обогрева и сушки одежды и обуви, она же разделяла барак на мужскую и женскую половины.
У каждого были проблемы с одеждой, а ещё больше с обувью – она приходила в негодность очень быстро. Зимой от холода портянки примерзали к ногам. Приходя в барак, люди сначала отогревались, а потом уже начинали снимать верхнюю одежду. В баню можно было сходить только раз в неделю. Мыла не хватало, основным средством гигиены был щёлок.
Завтракали и ужинали, как правило, одним блюдом – супом. Летом его варили из крапивы, зимой мастерили какую-нибудь нехитрую похлёбку. О мясе и речи не было – его отправляли на фронт. Обед в лесу состоял из замёрзшего куска хлеба, который разогревали на костре. По карточкам тогда давали по 400 г хлеба на человека. Те, чья родная деревня была недалеко от места лесозаготовок, получали поддержку из дома – по субботам ходили домой и возвращались с котомками, наполненными чем-нибудь съестным. Делились с теми, у кого не было родных поблизости.
Я спрашивала прабабушку, как она смогла выдержать все эти тяготы. Она и сама удивляется, откуда силы брались. Многие её сверстники от постоянного холода, тяжёлого труда получили болезни на всю оставшуюся жизнь, а тогда трудились, не унывали, шутили, пели песни, частушки, которые часто сочиняли сами. Дорога из делянки до склада довольно длинная. Сидит девчонка на возе с лесом и распевает:
Лесорубы, лесорубы, мы не лесорубочки.
Ну каки мы лесорубы – по колено юбочки!
Конечно, никаких юбочек не было и в помине, все носили ватные штаны.
Радовались и плакали
Моя прабабушка хорошо помнит, как в 1943 году появился первый радиоприёмник в деревне. Его дали вернувшемуся с войны контуженному и слепому дяде Анатолию. Со всей округи собирались люди в его избу, чтобы послушать новости с фронта. По радио узнали и об окончании войны. Сколько слёз радости было пролито, когда пришла счастливая весть!
Война закончилась, но жизнь не изменилась. По-прежнему недоедали, трудились от рассвета до заката, во всём испытывали нужду. Но молодость есть молодость – прабабушка, например, рассказывает, что очень любила бегать на гулянья, плясать. Более или менее приличной одежды и обуви Рае и двум её старшим сёстрам, понятно, не хватало. Однажды в праздник старшие ушли на пляски в соседнюю деревню, а Раиса осталась дома – обуть было нечего. Случайно зашла соседка, узнала об этой беде и предложила Рае видавшие виды форситовые, как тогда говорили, сапоги мужа, который не вернулся с фронта. Счастливая прабабушка быстро их примерила и побежала догонять сестёр. Как вспоминает, отплясывала,
не сходя с круга, несколько часов подряд.
Уроки войны – на всю жизнь
Раиса Михайловна за годы войны многому научилась и не боялась никакой, даже самой тяжёлой работы. В послевоенный период она была телятницей и дояркой, счетоводом и кладовщиком. Труд в сельском хозяйстве всегда был нелёгок. Особенно доставалось тем, кто работал на ферме: дойка и уборка навоза производились вручную. Каждый день, без выходных и праздников, в пять утра доярки шли на ферму, чтобы успеть подоить коров к выгону на пастбище.
За честный, добросовестный труд Раиса Михайловна не раз поощрялась различными наградами: грамотами, ценными подарками – отрезами на платье и шерстяными платками. Передовиков производства, среди которых была моя прабабушка, приглашали на районные совещания животноводов, вручали почётные грамоты Лальского, а потом – Лузского райисполкома. Даже выйдя на пенсию, прабабушка Рая не смогла усидеть дома – продолжала работать, теперь уже техслужащей в Аникинском сельсовете.
Односельчане говорили: «Раиса Михайловна – трудолюбивая, аккуратная. У нее везде порядок – и в доме, и на огороде». А вот судьба к ней, увы, не была благосклонна. Не сложилась семейная жизнь, и женщина в одиночку растила двоих детей. Сумела воспитать их трудолюбивыми, способными преодолевать трудности, как это умеет делать сама.
Моя прабабушка – самая заботливая, добрая, нежная и в то же время строгая. Она всегда старается всем помочь, хотя ей уже больше 90 лет. Для меня прабабушка – образец трудолюбия, аккуратности, настойчивости и упорства в достижении цели, любви к жизни. С ней всегда интересно, она охотно вспоминает эпизоды своей молодости, в которых, я это сегодня хорошо понимаю, по большому счёту проявлялись её любовь к Родине, стойкость к испытаниям и лучшие человеческие качества – чувство долга, ответственность, самоотверженность.
Хочу пожелать своим сверстникам почаще общаться с ветеранами, задавать им вопросы и слушать внимательно. У нас пока такая возможность есть, у следующих поколений её уже не будет.
Алина ПОПОВА,
студентка МГЮА