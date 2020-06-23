«Правила соблюдаются, персонал исполняет регламент работы»

Губернатор Игорь Васильев в ходе рейда по объектам общественного питания проверил, как летние кафе выполняют правила санитарной безопасности при работе.

В областном правительстве регулярно проходят встречи органов власти и представителей малого и среднего предпринимательства, на которых обсуждаются актуальные вопросы по ведению бизнеса. На одной из таких встреч представители сферы общественного питания высказали готовность возобновить работу в обычном режиме при соблюдении санитарных норм и правил, разработанных Роспотребнадзором.

На оперативном штабе по предупреждению коронавирусной инфекции было принято решение о возобновлении работы уличных кафе с 16 июня.

В конце минувшей недели губернатор Кировской области Игорь Васильев лично проверил, как летние кафе соблюдают санитарные меры при организации работы общепита. Глава региона совместно с представителями министерства экономического развития и поддержки предпринимательства и предпринимательскими сообществами области посетил одни из самых популярных кафе у жителей и гостей города.

Пиццерия на Воровского: расстояние между столами – 1,5 метра

Пиццерию на Воровского, 135 любят посещать молодёжь и семьи с детьми. По словам управляющего кафе Ильи Суслова, в заведении осознают всю ответственность, которая на них лежит, и выполняют все рекомендации и правила, утверждённые Роспотребнадзором.

Так, заступая на смену, персоналу замеряют температуру, посуда проходит усиленную обработку, столы расставлены на расстоянии 1,5 метра друг от друга.

Игорь Васильев обратил внимание, что весь персонал ходит в масках, перчатках и одноразовых шапочках.

– С целью недопущения распространения инфекции и резкого роста числа заболевших, предприятиями общественного питания должны строго исполняться рекомендации по организации работы в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, которые были разработаны специалистами Роспотребнадзора. Здесь мы видим, что правила соблюдаются, персонал чётко исполняет регламент работы, – отметил губернатор.

И ещё два кафе: меню в смартфоне гостя

Следующими точками проверки стали излюбленные места кировчан на Воровского, 78 и Сурикова, 19, где жители города любят забегать на обед и отдохнуть в выходные дни в компании друзей. Однако тут же управляющие кафе отмечают, что обслуживание посетителей в формате «банкеты», «фуршеты» и «шведский стол» пока запрещены.

Глава региона проверил, как организована подача блюд гостям, обеззараживается ли воздух в помещениях, обеспечен ли персонал нужным количеством антисептиков.

– У нас организована социальная дистанция, дезинфекцию всех поверхностей проводим каждые три часа. Персонал в средствах индивидуальной защиты, ведётся журнал входного контроля. Также мы закупили на каждый объект медицинские рециркуляторы. Нам очень понравилась идея одноразового меню, и мы развили эту мысль дальше – сделали QR-коды. Сейчас мы просто раздаём гостям коды, и они могут посмотреть меню прямо в своем смартфоне. Таким образом, мы выполнили все требования, предписанные правительством Кировской области и Роспотребнадзором. У нас безопасно и вкусно, – рассказал управляющий сетью предприятий общественного питания Михаил Скрябин.

Игорь Васильев подчеркнул, что организация обслуживания посетителей в новых условиях – одна из наиважнейших задач системы общепита на сегодняшний день.

– Санитарные нормы и правила достаточно простые и выполнимые, главное их придерживаться. Таким образом, жители увидят, что посещение ресторанов, кафе абсолютно безопасно. Единственное, что сейчас необходимо, воздержаться от корпоративных мероприятий, – отметил глава региона.

Губернатор обозначил, что в случае соблюдения всех требований со стороны представителей сферы общественного питания с представителями Управления Роспотребнадзора будет рассмотрен вопрос о возобновлении всей отрасли общепита.

Фото Александра ПАПЫРИНА