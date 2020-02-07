Правильный образ жизни – защита от рака

Рост заболеваемости злокачественными новообразованиями является, по мнению специалистов, следствием как старения организма, так и воздействия на него других факторов. В их числе нерациональное питание (до 35%), курение (до 32%), низкая физическая активность и злоупотребление алкоголем, вирусные инфекции, воздействие канцерогенов в производственной или окружающей среде.

Нет метода, позволяющего полностью предотвратить развитие рака, но, чтобы значительно снизить риск его развития, достаточно знать и соблюдать несложные рекомендации, которые дают нашим читателям специалисты Кировского областного центра медицинской профилактики.

Питание. Основные принципы противораковой диеты

— Предупреждение ожирения: избыточный вес является фактором риска развития многих злокачественных опухолей, в том числе рака молочной железы и рака матки.

— Уменьшение потребления жира – при обычной двигательной активности его в ежедневном рационе не должно быть более 50-70 г (учитывая его присутствие во всех продуктах). Эпидемиологическими исследованиями установлена прямая связь между употреблением жира и частотой развития рака молочной железы, рака толстой кишки, рака предстательной железы.

— Обязательное присутствие в пище овощей и фруктов, содержащих клетчатку и вещества, обладающие антиканцерогенным действием. К ним относятся жёлтые и красные овощи, содержащие каротин (морковь, помидоры, тыква и др.); фрукты, содержащие большое количество витамина С (цитрусовые, киви и др.); капуста (брокколи, цветная и брюссельская); чеснок и лук.

— Регулярное и достаточное употребление растительной клетчатки, содержащейся в крупах, овощах, фруктах, которая связывает канцерогены, сокращает время их контакта с толстой кишкой за счёт улучшения моторики.

— Минимизация спиртных напитков – алкоголь является одним из факторов риска развития рака полости рта, пищевода, печени и молочной железы.

— Ограничение в рационе копчёной и нитритсодержащей пищи. Нитриты содержатся в колбасных изделиях, часто используются производителями для придания продукции товарного вида. Кроме того, в ряде эпидемиологических исследований обнаружили связь употребления красного мяса с риском развития рака толстой кишки. Сокращение красного мяса является частью антиканцерогенного рациона.

Курение. Многочисленные научные исследования установили тесную связь между курением и онкологией. Доказано, что курение является причиной развития рака лёгких, ротовой полости, пищевода, мочевого пузыря, почек, поджелудочной железы, желудка, шейки матки и острой миелоидной лейкемии. Отказ от курения, в т.ч. пассивного, приводит к постепенному снижению риска развития рака, к увеличению продолжительности жизни, снижению общей заболеваемости и смертности.

Инфекции. В развивающихся странах инфекционные агенты являются причиной 26%, а в развитых странах – 8% всех случаев заболевания раком. Заражение штаммом вируса папилломы человека (ВПЧ) высокого онкогенного риска (типы 16, 18, 31, 33) рассматривается как серьёзная причина для последующего развития рака шейки матки, а вакцинация против ВПЧ приводит к заметному снижению предраковых состояний. Онкогенные штаммы ВПЧ также связаны с раком наружных половых органов, как мужских, так и женских, ротоглотки. К другим инфекционным агентам, вызывающим рак, относятся: вирус гепатита В и С (рак печени), вирус Эпштейна-Барр (лимфома Беркитта) и Helicobacter Pylori (рак желудка).

Ионизирующее и ультрафиолетовое излучение. Влияние солнечного ультрафиолетового излучения является основной причиной рака кожи, который на сегодняшний день наиболее распространён. Самое опасное время пребывания на солнце – с 10 утра и до 16 вечера. Не менее вреден солярий. Чтобы защитить себя от рака кожи, следует исключить попадание на голые участки тела прямого солнечного света, носить защищающую от ультрафиолета летнюю одежду, широкополые шляпы, зонтики, предпочитать тень, использовать эффективные кремы от загара.

В настоящее время на основе многочисленных эпидемио-логических и биологических исследований доказано, что не существует дозы ионизирующей радиации, которую можно считать совершенно безопасной. По этой причине должны быть приняты все необходимые меры для уменьшения дозы любого ионизирующего облучения человека, в том числе связанного с медицинскими исследованиями.

Алкоголь. Наиболее достоверное влияние оказывает избыточное употребление алкоголя на развитие рака полости рта, пищевода, молочной железы и колоректального рака у мужчин. В меньшей степени такая связь доказана между приёмом алкоголя и риском развития рака печени и колоректального рака у женщин.

Физическая активность. Физически активные люди имеют более низкий риск развития некоторых злокачественных новообразований по сравнению с ведущими сидячий образ жизни. Достоверный защитный эффект физической активности выявлен в отношении риска развития колоректального рака, рака молочной железы после менопаузы и рака эндометрия.

Ожирение всё чаще признаётся важным фактором риска развития рака. Убедительно доказана его связь с развитием рака молочной железы в постменопаузе, рака пищевода, поджелудочной железы, колоректального рака, рака эндометрия и почек.

Витамины и биологически активные добавки к пище относятся к профилактическим вмешательствам с недоказанной эффективностью.

Экологические факторы и вредные вещества. Чётко установлены некоторые ассоциации между загрязнителями окружающей среды и развитием рака лёгких, в том числе за счёт пассивного курения табака, загрязнения воздуха, особенно асбестовой пылью. Другим загрязнителем окружающей среды, который причинно связан с раком кожи, мочевого пузыря и лёгких, является неорганический мышьяк высокой концентрации, содержащийся в питьевой воде. Учёные исследовали влияние на возникновение рака и других загрязнителей воздуха, к примеру, пестицидов, но результаты оказались неопределёнными.

Итак, чтобы значительно снизить риск развития рака, соблюдайте несколько рекомендаций:

– откажитесь от курения и злоупотребления алкоголем,

– будьте стройными в течение всей жизни,

– регулярно двигайтесь,

– обогатите рацион растительной пищей, ограничьте употребление красного мяса, откажитесь от жирной, острой и копчёной пищи,

– регулярно проходите дис-пансеризацию, включающую скрининговые мероприятия на выявление рака кишечника (мужчины и женщины), рака груди и шейки матки (женщины),

– позаботьтесь о том, чтобы ваши дети прошли вакцинацию против гепатита В, вируса папилломы человека (для девочек).

«Рост минус 100»

Главный диетолог Кировской области Лариса Сидоренко напоминает о важности рационального питания:

– Нормой считается вес, рассчитанный по формуле: «Рост в см минус 100» в границах «плюс/минус» 5 кг.

При необходимости нормализации веса нужно помнить о принципах рационального питания. Первый приём пищи должен быть в течение 1-1,5 часа после пробуждения. В соответствии с этим выстраивается общий режим питания. По возможности питаться в течение дня следует 4-5 раз, с небольшими перерывами между приёмами пищи в 3-4 часа.

Основным компонентом питания должны быть злаковые, крупы, овощи. К этой базе добавляется животный белок в виде красного мяса, птицы, рыбы, молочной продукции и яиц. Важно помнить о необходимости употребления свежих овощей и фруктов, отдавая предпочтение продуктам нашей климатической зоны.

Кстати…

Желающие получить консультацию по здоровому питанию или снизить вес могут обратиться в один из двух Центров здоровья нашего города. Там также можно пройти диагностику на специальном оборудовании по анализу состава тела. Биоимпедансометрия позволяет установить процентное соотношение мышечной ткани, жира, воды. Консультация и обследования проводятся абсолютно бесплатно по полису ОМС. Ведётся предварительная запись через электронную регистратуру или по телефонам 8-922-965-09-07 (поликлиника № 7, ул. К. Маркса, 47, каб. 115), 8-922-667-43-59 (поликлиника № 1, ул. Циолковского, 18, каб. 306).