Праздники закончились, но мечты продолжают сбываться

Игорь Васильев вновь принял участие в благотворительной новогодней акции проекта «Мечтай со мной» – «Ёлка желаний», инициированной президентом России Владимиром Путиным. В рамках акции в Кремле на ёлках были развешаны новогодние шары с желаниями детей из разных регионов страны. Губернатор снял несколько открыток с желаниями детей из Кировской области.

Три заветных желания детей из города Кирова Игорь Васильев исполнил в канун Нового года: 12-летний Михаил Стерлягов получил ноутбук, 7-летние Захар Соболев и Максим Мальков – планшет и видеокамеру соответственно. Ребята признались, что подарки от губернатора стали для них приятной неожиданностью, поэтому были очень удивлены и обрадованы.

Мечты у детей продолжили сбываться и после новогодних праздников: 9 января глава региона исполнил желания ещё троих детей из Кировской области. Так, Маша из города Кирова давно мечтала о кукле. Сейчас девочка лежит в больнице, поэтому долгожданную игрушку от губернатора ей передаст тётя.

Балалайку и планшет получил Дима из Кирова, который давно мечтал научиться играть на русском народном инструменте.

Также исполнилась мечта у Антона из Юрьянского района, который мечтал о смартфоне.

Как отмечает пресс-центр правительства Кировской области, благодаря всероссийскому проекту «Мечтай со мной» – «Ёлка желаний» исполняются тысячи желаний детей страны, которые оказались в сложной жизненной ситуации. В прошлом году губернатор Игорь Васильев осуществил мечту Ангелины Дементьевой из села Полом (она съездила на экскурсию на студию «Союзмультфильм»), подарил новый телевизор кировчанке Людмиле Сергеевне Причиной, а семнадцатилетняя жительница села Коршик Елизавета Фоминых побывала в городе Казани, столице Республики Татарстан, с мамой и младшим братом.