Предприниматель из Кирова может заплатить 10 миллионов рублей за использование чужих разработок

Кировскую компанию обвиняют в том, что она использует чужие запатентованные разработки и товарные знаки. В качестве третьих лиц к делу привлечены «Яндекс» и «Гугл».

В Арбитражном суде Кировской области рассматривается иск компании ISBC из Зеленограда к кировской ООО «Страна карт». Об этом сообщает кировский портал Newsler.ru. Цена вопроса для кировской компании и её учредителя Юрия Тырыкина — 10 миллионов рублей.

По информации журналистов портала Newsler.ru, на уникальные разработки ISBC существует спрос и за рубежом. Один из самых востребованных продуктов компании — RFID-брелок выпускается ещё с 2016 года. Сначала разработка выпускалась под названием AIRTAG. Затем прошел ребрендинг и продукт стал широко известен на рынках под брендом «ISBC NFK Key». Интересно, что компания является поставщиком Московского метрополитена. В ООО «Страна карт» брелоку только слегка изменили название и сразу начали продавать на работавшем в ту пору сайте stranakart.ru.

Требования ООО «Интеллектуальные системы управления бизнесом» (ISBC) были удовлетворены кировским судом ещё в октябре прошлого года. «Стране карт» тогда запретили пользоваться доменным именем stranakart.ru. Но кировчанин зарегистрировал новый сайт, на котором, как считает истец, продолжил рекламировать подделки.

Кстати, по мнению представителей истца, деятельность «Страны карт» на территории нашей области несёт в себе репутационные риски и для всего региона.

— Местная компания, по сути, крадет чужие разработки у фирмы, которая представляет Россию на международном рынке информационных и цифровых технологий. Как к этому могут отнестись на федеральном уровне? Как на такое могут отреагировать зарубежные партнеры? А если «Стране карт» приглянётся еще какой-нибудь экспортный товарный знак? Область опять будет мелькать в контексте их темных проделок? Подобные коммерческие структуры наносят российской экономике только вред. Страдают от них и честные коммерсанты, и даровитые изобретатели, — говорят представители истца.

На снимке: Юрий Тырыкин.

Фото: printdaily.ru