Представителям бизнеса – новые меры поддержки

В качестве финансовой поддержки бизнеса представлены новые заёмные продукты «Антикризис» и «Онлайн старт».

«АНТИКРИЗИС». В рамках этого пакета предприниматели могут получить полмиллиона рублей по ставке 2,75% годовых. Средства можно будет направить на закупку сырья для изготовления средств индивидуальной защиты, дезинфекционных средств, на пополнение оборотных средств, оплату арендных платежей, выплату заработной платы работникам. Максимальный срок предоставления займа – 2 года.

«ОНЛАЙН СТАРТ». Данный продукт разработан для предпринимателей, которые адаптировали свой бизнес под ограничительные мероприятия. Например, перешли на дистанционный способ торговли. Такие предприниматели могут получить займ в размере 100 тыс. рублей по ставке 5,5% годовых на 12 месяцев.

– Учитывая тяжёлые экономические условия, на первый платёж по основному долгу всех заёмных продуктов может быть предоставлена отсрочка до 6 месяцев. В этот период заёмщику необходимо будет только оплачивать проценты на остаток задолженности по микрозайму, – пояснили в министерстве.

Кроме того, расширен перечень специальных заёмных продуктов Кировского областного фонда поддержки предпринимательства. Так, например, субъекты МСП, осуществляющие торговлю в период половодья в населённых пунктах, попадающих в зону затопления, могут получить микрозайм до 4 млн рублей по ставке 2% годовых. Средства можно будет направить на пополнение оборотных средств с целью досрочного закупа продовольственных товаров и товаров первой необходимости. Перечень таких населённых пунк- тов утверждён постановлением правительства Кировской области от 15.10.2012 № 323.

Особые условия также разработаны для предпринимателей, занимающихся продажей печатной продукции в нестационарных торговых объектах (НТО). Процентная ставка по микрозайму для данной категории представителей бизнеса составит 3% годовых.

Снижена ставка по займам для субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере народных художественных промыслов. На сегодняшний день она составляет 3% годовых.

Кроме того, снижена ставка по микрозаймам для приоритетных направлений бизнеса. Предприниматели из моногородов, женщины-предприниматели, социальные предприниматели, предприниматели, осуществляющие экспортную деятельность, могут получить деньги на развитие бизнеса по ставке 4,5% годовых (ключевая ставка ЦБ РФ минус 1%).

В Фонде продолжает действовать большой перечень стандартных и специальных заёмных продуктов для развития бизнеса. Получить до 4 млн рублей на срок до 3 лет предприниматели Кировской области могут по ставкам от 2 до 10% годовых.

– В качестве ещё одной меры поддержки представители бизнеса могут воспользоваться реструктуризацией задолженности по договору микрозайма. Данная мера поддержки может быть предоставлена при наличии обстоятельств, свидетельствующих, что заёмщик по объективным причинам в данный момент не может исполнить обязательства по договору, а также если заёмщик осуществляет деятельность в сферах экономики из наиболее пострадавших отраслей в условиях распространения коронавирусной инфекции, – рассказали в министерстве. – Реструктуризация может быть предоставлена в форме отсрочки или рассрочки по погашению остатка основного долга и процентов на срок до 6 месяцев, а также пролонгации срока действия договора до 36 месяцев с даты заключения.

Воспользоваться вышеуказанными мерами могут представители бизнеса, зарегистрированные и осуществляющие деятельность на территории города Кирова и Кировской области.

Кстати

Более подробную информацию можно найти на едином информационном портале центра «Мой бизнес» по адресу мойбизнес­43.рф или по телефонам: 648­649 и 46­10­06. Кроме того, для предпринимателей работает «горячая линия», организованная по поручению губернатора Кировской области Игоря Васильева. Она действует на базе центра «Мой бизнес» по номеру 8 (8332) 410­410.