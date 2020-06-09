Предупредить и обезвредить

В правительстве области под председательством губернатора Игоря Васильева прошло очередное заседание по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

Близость леса как угроза пожара

Первым вопросом обсудили готовность региона к весенне-летнему пожароопасному периоду. Как проинформировал заместитель начальника Главного управления МЧС по Кировской области Константин Бармин, опасный период начался в этом году с 24 апреля. Благодаря проведённым предупредительным мерам число природных и техногенных пожаров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года значительно снизилось – на 3 июня обнаружено и ликвидировано 73 пожара. Но при этом Константин Васильевич подчеркнул, что особое беспокойство вызывает выросшее вдвое количество возгораний в садовых товариществах. Причём с гибелью людей. Так, 11 мая при пожаре в садоводчестве «Домостроитель» погибли три человека, из них один ребёнок. Резонансный пожар произошёл и в Климковке Белохолуницкого района, где огнём было уничтожено три жилых дома и 43 хозяйственных строения. Но самое трагичное – погиб человек. Быстрому распространению огня, как пояснил докладчик, способствовал сильный ветер и жаркая сухая погода.

Для защиты населённых пунктов от пожаров создана соответствующая группировка сил и средств. Однако, по словам представителя МЧС, людей в подразделениях пожарной охраны не хватает – в основном дежурят по одному-два человека, что не позволяет оперативно реагировать на ситуацию.

В 16 из всех населённых пунктов, находящихся вблизи лесов, как установила проверка, нарушены требования пожарной безопасности.

«Чтобы не допустить перехода лесного пожара на населённые пункты, спланировано провести их опашку протяжённостью 185 км, опахано пока только 130. Дополнительно проводится очистка территорий от сухой травы, мусора и других горючих материалов на землях, прилегающих к лесам», – пояснил Константин Бармин.

Кроме того, проводятся плановые патрулирования пожароопасных мест.

Докладчик посетовал, что работники местного самоуправления не реагируют должным образом на несанкционированное сжигание мусора, что часто практикуют садоводы и сельские жители.

«В отдельных районах – всего от одного до трёх сотрудников пожарного надзора, которые не в силах охватить все населённые пункты, поэтому важна работа и органов местного самоуправления по контролю над содержанием территории. На это было указано и на совещании в ПФО», – сказал представитель МЧС.

Членов комиссии интересовало, есть ли понимание с главами муниципалитетов, граничащих с лесами, по вопросам противопожарной опашки населённых пунктов. А глава региона Игорь Васильев предложил все намеченные планом тренировки служб лесоохраны объединить в одну.

Дикие пляжи лучше обойти

Серьёзный разговор шёл об обеспечении безопасности на воде. Всех присутствовавших поразила печальная статистика. Только за весенние отнюдь не жаркие дни утонули 9 человек, чего не было в соответствующие месяцы прошлого года. Гибли на воде и фанатичные рыбаки, и дети, оставшиеся без присмотра взрослых.

За весь прошлый год утонули 40 человек. Из года в год наибольшее количество погибших на водоёмах, не пригодных для купания, – в Малмыжском, Советском, Юрьянском, Оричевском и Уржумском районах.

Как прозвучало на совещании, сейчас в областной реестр занесено только 30 официальных пляжей, что крайне мало. Кроме того, в связи с ограничительными мероприятиями открытие пляжей сдвинуто на две недели. И есть опасение, что люди будут купаться в необорудованных местах. Поэтому в проекте решения комиссии предложено организовывать спасательные посты и патрулирование не только в местах, официально разрешённых для купания, но и на диких пляжах.

Главный государственный санитарный врач по Кировской области Елизавета Белоусова особо подчеркнула, что водоёмы, предназначенные для купания, должны соответствовать санитарным нормам. «Несмотря на то, что население области активно отдыхает на 40 водоёмах, в прошлом году санитарно-эпидемиологическое заключение на использование получили только пять. В этом году по-прежнему более половины районов не планируют обустройство мест отдыха на воде. В Кирове, Кирово-Чепецке, Вятских Полянах, Советске и Слободском традиционно сдаётся только по одному муниципальному пляжу. А этого мало, – отметила Елизавета Аркадьевна. – Использование необустроенных мест для купания подвергает риску здоровье и жизнь людей. Кроме того, неудовлетворительное санитарное состояние водоёмов ведёт к росту численности сезонных паразитарных заболеваний».

Как отметила санитарный врач, ежегодно проводится лабораторный контроль за качеством воды как на обустроенных, так и диких пляжах. Показатели соответствия санитарным требованиям далеко не утешительные. Для того чтобы подготовить водоёмы к купанию, Управление Роспотребнадзора по Кировской области внесло в комиссию ряд предложений.

Клещи не дремлют

В прошлом году первый пострадавший от укуса был зафиксирован 4 апреля в Орловском районе, последний – 14 ноября в Вятских Полянах. Среднегодовой показатель численности клещей оказался выше среднемноголетнего.

Анализ заболеваемости клещевым энцефалитом по прошлому году показал, что 72 процента пришлось на жителей зоны южной тайги, где располагается самая густонаселённая центральная часть региона – были инфицированы 80 человек из 19 районов и г. Кирова.

Как отметила Елизавета Белоусова, рост заболеваемости в целом природно-очаговыми инфекциями вызван недостаточными противо-эпидемиологическими мероприятиями. Основные проблемы по прошлому году – это снижение иммунизации населения, в том числе и детей, что связано с недостаточным объёмом закупок вакцин. Снизилась и эффективность противоклещевых обработок территорий в областном центре, что привело к формированию стойких очагов инфекции. Особенно низка эффективность противоклещевой обработки на кладбище в Макарье, где число пострадавших от укусов клещей ежегодно растёт. Как подчеркнула Елизавета Белоусова, это связано с отсутствием контроля над проведением этих мероприятий со стороны администрации города. Кроме того, при проведении «истребительных» мероприятий не даётся оценка численности клещей в зонах массового пребывания населения.

Как было сказано на заседании, в этом году скопление клещей в селе Макарье и на Макарьевском кладбище в шесть раз выше многолетнего показателя, на Филейском – в восемь. Тем не менее укусов и заражений зафиксировано меньше по сравнению с прошлогодним показателем. Но, по общему мнению членов комиссии, это объясняется долгой изоляцией населения. А дальше, как было сказано, «повалит…».

Чтобы повысить эффективность проводимой профилактической работы по предупреждению заболеваний опасными природно-очаговыми инфекциями, как подчеркнула санитарный врач, необходимо предусмотреть и актуализировать конкретные меры иммунизации населения, внести в перечень оказания бесплатной медицинской помощи обследование на предмет заражения при укусе клещом – около 20 процентов пострадавших не проходят профилактику, усилить контроль за качеством работ по истреблению клещей.

Реки возвращаются в берега

На совещании подвели итоги прошедшего половодья. Как подчеркнул губернатор Игорь Васильев, одной из ключевых задач во время половодья 2020 г. был комплексный подход к исполнению противопаводковых мероприятий во всех районах области.

«Особого внимания требовала ситуация, которая сложилась осенью 2019 года, когда в связи с повышением уровня воды в реках области было закрыто движение по 18 мостам, что негативно сказалось на людях, проживающих в отрезанных населённых пунктах», – сказал Игорь Владимирович.

Начальник оперативно-аналитического отдела управления защиты населения и территорий администрации губернатора и правительства области Александр Мищихин проинформировал, что в период половодья уровень воды в реке Вятке и на остальных реках не достиг опасных отметок. Сейчас идёт спад воды, проводятся работы по установке мостов в Белохолуницком, Даровском, Зуевском, Лузском и Нагорском районах.

В завершение Игорь Васильев отметил, что своевременная подготовка районов и выполнение работ по безаварийному пропуску талых вод позволили не допустить чрезвычайных ситуаций на территории области.