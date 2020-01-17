Предъявите полис ОСАГО на экране телефона

В закон об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств недавно внесли изменения. Владельцы машин получили право предъявлять инспекторам ГИБДД полис ОСАГО в электронном виде. Например, на экране смартфона или другого устройства. На гаджете должны быть видны полис, его номер и основные данные. Инспектор сверит их
с данными информационной системы.
Эксперты уже оценили пользу новинки. В век цифровых технологий проверку бумаг они называют архаизмом. Так, по мнению вице-президента Национального автомобильного союза Яна Хайцеэра, благодаря электронной базе данных водителям больше не придётся возить с собой много документов в бумажном виде. Правда, могут возникнуть проблемы при проверке полиса на участках, где есть трудности со связью. «Когда инспектор на какой-то глухой лесной дороге остановит водителя, у которого с собой не будет бумажного носителя, каким образом он проверит необходимые данные? Для меня вопрос остаётся открытым», – цитирует эксперта сетевое издание rt.com.
Свой взгляд – у кировских автовладельцев.
– Уже сталкивались с этим новшеством. Проще стало молодым водителям, которые привыкли использовать гаджеты. А вот пожилым автовладельцам тяжело, так как они часто не признают электронной версии, им ближе документ в бумажном виде, – рассказали в одной из служб такси г. Кирова.
В УМВД России по Кировской области уточнили, что нововведение не является обязательным.
– Договор обязательного страхования может быть составлен в виде электронного документа с учётом установленных особенностей. Страховой полис может быть представлен для проверки по требованию сотрудников ГИБДД на бумажном носителе, в виде электронного документа или его копии на бумажном носителе, – пояснил врио главного государственного инспектора безопасности дорожного движения по Кировской области Геннадий Панькив. – Проверка факта заключения договора обязательного страхования может осуществляться путём запроса сведений о нём в автоматизированной системе обязательного страхования.
Как сообщили в ведомстве, статистика по количеству страховых полисов, составленных в виде электронного документа, в регионе не ведётся. Тем не менее сотрудники ГИБДД обязаны контролировать наличие страхового полиса ОСАГО у водителей транспортных средств. За не-
соблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности автовладельцам грозит штраф от 500 до 800 рублей.
В России по предварительным итогам 2019 года количество электронных полисов ОСАГО превысило 16 млн (45% всех продаж «автогражданки»), сообщили СМИ со ссылкой на данные Российского союза автостраховщиков. Как пояснили в союзе, бумажные полисы лидируют в основном за счёт автопарков юрлиц, которые предпочитают оформлять страховку традиционным способом.
Тем же, кто перешёл на электронный полис ОСАГО, эксперты рекомендуют некоторое время возить с собой и бумажную копию документа. Пока электронная система полностью не будет отлажена, лучше иметь запасной вариант, считают они.
Точка зрения
Михаил Курашин, заместитель председателя Законодательного собрания Кировской области 5го созыва:
– Я поддерживаю идеи электронных ОСАГО, так как считаю, что, вопервых, это современно. Вовторых, каждая бумага – это «объект для коррупции», а единая электронная база – исключение возможных вариантов для взяток. Втретьих, всётаки логично, чтобы была единая база данных по машинам и водителям, и сами сотрудники ГИБДД могли бы быстро проверить наличие прав, страховки и ТО, чтобы исключить фальшивые бумажные бланки. Кроме того, создание электронных баз и версии по ОСАГО должно сократить расходы самих страховых компаний, а значит, оснований для стоимости страховки становится меньше. Но это всё в теории, а как будет на практике, покажет время. К сожалению, немало негативных примеров внедрения достаточно перспективных идей.