Предъявите полис ОСАГО на экране телефона

В закон об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств недавно внесли изменения. Владельцы машин получили право предъявлять инспекторам ГИБДД полис ОСАГО в электронном виде. Например, на экране смартфона или другого устройства. На гаджете должны быть видны полис, его номер и основные данные. Инспектор сверит их

с данными информационной системы.

Эксперты уже оценили пользу новинки. В век цифровых технологий проверку бумаг они называют архаизмом. Так, по мнению вице-президента Национального автомобильного союза Яна Хайцеэра, благодаря электронной базе данных водителям больше не придётся возить с собой много документов в бумажном виде. Правда, могут возникнуть проблемы при проверке полиса на участках, где есть трудности со связью. «Когда инспектор на какой-то глухой лесной дороге остановит водителя, у которого с собой не будет бумажного носителя, каким образом он проверит необходимые данные? Для меня вопрос остаётся открытым», – цитирует эксперта сетевое издание rt.com.

Свой взгляд – у кировских автовладельцев.

– Уже сталкивались с этим новшеством. Проще стало молодым водителям, которые привыкли использовать гаджеты. А вот пожилым автовладельцам тяжело, так как они часто не признают электронной версии, им ближе документ в бумажном виде, – рассказали в одной из служб такси г. Кирова.

В УМВД России по Кировской области уточнили, что нововведение не является обязательным.

– Договор обязательного страхования может быть составлен в виде электронного документа с учётом установленных особенностей. Страховой полис может быть представлен для проверки по требованию сотрудников ГИБДД на бумажном носителе, в виде электронного документа или его копии на бумажном носителе, – пояснил врио главного государственного инспектора безопасности дорожного движения по Кировской области Геннадий Панькив. – Проверка факта заключения договора обязательного страхования может осуществляться путём запроса сведений о нём в автоматизированной системе обязательного страхования.

Как сообщили в ведомстве, статистика по количеству страховых полисов, составленных в виде электронного документа, в регионе не ведётся. Тем не менее сотрудники ГИБДД обязаны контролировать наличие страхового полиса ОСАГО у водителей транспортных средств. За не-

соблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности автовладельцам грозит штраф от 500 до 800 рублей.

В России по предварительным итогам 2019 года количество электронных полисов ОСАГО превысило 16 млн (45% всех продаж «автогражданки»), сообщили СМИ со ссылкой на данные Российского союза автостраховщиков. Как пояснили в союзе, бумажные полисы лидируют в основном за счёт автопарков юрлиц, которые предпочитают оформлять страховку традиционным способом.

Тем же, кто перешёл на электронный полис ОСАГО, эксперты рекомендуют некоторое время возить с собой и бумажную копию документа. Пока электронная система полностью не будет отлажена, лучше иметь запасной вариант, считают они.

Точка зрения

Михаил Курашин, заместитель председателя Законодательного собрания Кировской области 5­го созыва: