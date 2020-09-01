Премию Грина вручили автору «Степного ветра»

За большой вклад в развитие отечественной литературы лауреатом 2020 года стала Ирина Дегтярёва — московский писатель, автор популярных книг для детей и взрослых.

Александр Степанович Грин. Его проза была фантастической, необычной, как и сама личность писателя. И сегодня представить русскую литературу без его имени невозможно. Его Гринландия — это не пародия и не утопия, Грин был волшебником и верил в её существование, как верила в сказку с алыми парусами его юная героиня Ассоль.

С 2000 года по инициативе Союза писателей России, администрации гг. Кирова и Слободского, при поддержке правительства Кировской области литературная премия имени Александра Грина вручается писателям, творчество которых учит чести и справедливости, искренности и человечности.

Первым её лауреатом был наш земляк Альберт Лиханов — замечательный писатель и общественный деятель, человек и гражданин с большой буквы, всю свою жизнь занимающий активную гражданскую позицию, направленную на защиту нравственных ценностей.

А всего лауреатов за эти годы более двадцати: очень разных по своему творчеству, но близких по волшебной силе таланта. Ныне же лауреатом литературной премии губернатора Кировской области в номинации «Премия имени Александра Степановича Грина» присуждена Ирине Владимировне Дегтярёвой, автору «Цветущего репейника», «Степного ветра» и других произведений для детей и юношества.

— Сегодня литературная премия имени Александра Грина вручается в двадцатый раз. Это происходит в год 140-летия со дня рождения нашего замечательного земляка, одного из самых известных романтиков русской литературы, — сказал в ходе церемонии председатель правительства области Александр Чурин. — И очень приятно, что сегодня мы вручаем эту премию Ирине Владимировне Дегтярёвой за её произведения, воспитывающие молодое поколение в патриотическом ключе, в любви к малой родине, любви к России. Мне вдвойне приятно поздравить вас с высокой оценкой вашего таланта, профессионализма и мастерства. Своим творчеством вы преумножаете лучшие традиции отечественной литературы. Присутствие в ваших произведениях духа романтики, мечты и поиска своего пути привлекло внимание юных читателей, помогло им сделать правильный жизненный выбор. Желаю вам реализации самых смелых литературных замыслов!

— Премия Грина — это огромная честь и своеобразный аванс, стимул для дальнейшей работы в том же направлении патриотической и детской литературы, — отметила в своём выступлении Ирина Дегтярёва. — Символично, что премия названа именем человека, который прожил непростую жизнь, оставаясь при этом юношей. Вечным юношей, который мог написать такие прекрасные романтические произведения: Пожалуй, только в подростковом и юношеском возрасте люди верят во всё хорошее, полны романтики и радужных мечтаний. К сожалению, с возрастом это состояние проходит. А жаль. Как было бы хорошо пребывать в таком состоянии романтика как можно дольше, продолжая верить в свою юношескую мечту:

Александр Степанович Грин… Прожив горестную, тяжёлую жизнь, этот удивительный писатель-романтик передал своим читателям мечту о светлой жизни. Его «Алые паруса» по-прежнему с нами…

Фото Александра Папырина