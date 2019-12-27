Пресс-конференция Владимира Путина. О «важнейшем вопросе развития на перспективу», и не только об этом

Президент России Владимир Путин провёл ставшую традиционной предновогоднюю пресс­-конференцию. В мероприятии участвовали и вятские журналисты, включая корреспондента «Кировской правды».

Для главы государства нынешняя пресс-конференция стала 15-й в таком формате. Её продолжительность составила 4 часа 18 минут. На встречу с главой государства аккредитовались 1895 журналистов. Это рекордное количество за всю историю конференций Владимира Владимировича.

За последние годы у встречи со СМИ появились свои традиции. Например, многие журналисты не только приходят в необычных костюмах (в этот раз в зале можно было заметить девушку в строительной каске и самую настоящую Снегурочку), но и с подарками для главы государства (валенками, иконой из Болгарии и платком из Павловского Посада с изображением Владимира Владимировича).

«Только спросить»

Корреспонденты вновь отличились по части домашних заготовок – табличек, призванных привлечь внимание президента и пресс-секретаря Дмитрия Пескова. В зале периодически поднимались плакаты со словами «Я только спросить», «Я видел боль», «Самый юный журналист», «Дайте яду» и даже «Гав-гав».

Слева от корреспондента «Кировской правды» расположилась девушка в армейской пилотке и с загадочным плакатом «Памятник Алёшке». Журналистка справа, порывшись в своей сумке, извлекла оттуда какие-то детали, ловко собрала их воедино – так, что получилась конструкция в виде слова «МАМА» на палке-держалке. Впрочем, самое интересное было впереди: далее участница пресс-конференции нажала на кнопочку, расположенную на рукоятке, и буквы загорелись ярким светом, хорошо видным издалека и освещающим всё вокруг.

В том числе, кстати, и большую группу астраханских журналистов, занявших целый ряд по соседству – за нашими спинами. Оказалось, коллеги (представляющие конкурирующие между собой издания) объединились, дабы задать общий вопрос от своего региона: о проблемной для них ситуации с пресной водой, грозящей крупными проблемами для астраханского рыболовства и для региона вообще. Количества журналистов – «борцов с обезвоживанием» хватило, чтобы каждый получил в руки по одной букве от слова «Астрахань».

В течение всей пресс-конференции руки неугомонных астраханцев поднимались вверх, а ближе к завершению пресс-конференции журналисты вообще принялись хором скандировать название своего региона. Было громко и даже эффектно. Но не помогло. Хотя несколько раз за 4 часа разговора пресс-секретарь внимательно смотрел на «астраханскую делегацию», и казалось, вот-вот даст им слово.

Впрочем, не исключено, что, наоборот: тем, кто изо всех сил старается завладеть микрофоном, слово получить даже сложнее. Вот и девушка в образе школьницы с огромным красным бантом на голове и с плакатом в виде красного сердца, сидевшая в центре зала, тоже не дождалась своей возможности «только спросить»…

«Темпы роста температур у нас выше, чем в среднем на планете»

Самые яркие моменты пресс-конференции уже многократно повторены в телеэфирах и на интернет-сайтах. Корреспондент «КП» собрал самые важные слова, которые напрямую или косвенно касаются нашего региона.

Про погоду (ведь с её аномалиями кировчане вновь столкнулись в последние дни, когда за неделю до Нового года в областном центре шёл дождь)

– Посчитать, как современное человечество влияет на изменение глобального климата, очень сложно, если вообще возможно. Но не делать ничего тоже нельзя, я в этом согласен со своими иностранными коллегами. Поэтому во всяком случае мы должны предпринять максимальные усилия для того, чтобы климат драматически не менялся.

Что касается нашей страны, то для нас этот процесс является очень серьёзным. Темпы роста температур у нас выше, чем в среднем на планете, в 2,5 раза. У нас, как вы знаете, страна северная, 70 процентов нашей территории находится в северных широтах, у нас есть целые города за Полярным кругом, которые построены на вечной мерзлоте. Если она начнёт таять, вы представляете, какие последствия здесь могут для нас возникнуть? Очень серьёзные!

Поэтому мы будем и дальше предпринимать все усилия для того, чтобы минимизировать последствия от климатических изменений.

Про переработку мусора и плату за вывоз ТКО

– Цифра, которая хорошо известна: мы генерируем в год по стране 70 миллионов тонн бытовых отходов. 70 миллионов тонн! Вы представляете? Огромное количество.

И такой отрасли, как переработка бытовых отходов, в Советском Союзе и в новой России никогда не было, мы создаём её с нуля. И здесь, конечно, основные решения в целом приняты: создан федеральный оператор, созданы 200 с лишним региональных операторов, принята схема территориального планирования по решению этого вопроса.

Но чего, мне кажется, не хватает – точно совершенно не хватает прямого общения с гражданами. Нужно им показывать, что будет, как будет развиваться, где будет перерабатываться и где будут захораниваться эти отходы.

И конечно, мы должны точно совершенно избавиться от всяких серых схем и криминала. Здесь нужно наводить элементарный порядок.

Нацпроекты: «Ситуация нормальная, под контролем»

Про ход реализации национальных проектов в России

– Смотрите, из 38 целей, которые на этот год планировались, 26 задач мы считаем реализованными, а 12 не реализованы. Но по такому важнейшему направлению, скажем, как расселение из аварийного жилья, мы не просто выполнили эту задачу на текущий год – превысили в три раза. Поэтому в целом ситуация нормальная, под контролем. Надо, безусловно, смотреть, что происходит в реальной жизни, анализировать, и, конечно, так или иначе придётся во что-то вносить какие-то коррективы.

Про предприятия оборонного комплекса

– Что касается «оборонки» и того, что в ней происходит. Во-первых, самое главное, что мы её не только сохранили, но и развитие идёт очень быстрыми и мощными темпами, с использованием последних научных и технологических разработок.

Первое, что мы сделали в этой сфере, мы смогли обновить производственную базу, выделив в своё время огромные деньги. И на этой базе, используя разработки, мы создали потом и новейшие системы вооружения.

Мы просто сделали это своевременно и последовательно. И, как показывает жизнь, как показывает практика, добились хорошего результата.

Сейчас один из главных вопросов – это закредитованность предприятий ОПК. Не буду вас пугать и называть цифры, они значительные. Речь идёт о сотнях миллиардов рублей. Правительство, Центральный банк, все участники этого процесса, включая сами оборонные предприятия и людей, которые в правительстве отвечают за это, сейчас активно работают над тем, как развязать этот узел. Он развязываемый. Решения вполне рыночные есть. Я просто не буду забегать вперёд…

Про разработки и использование в области искусственного интеллекта (который всё активнее внедряется в жизнь и в нашем регионе)

– Я продолжаю считать, что это важнейший вопрос нашего развития на перспективу, вопрос нашей национальной безопасности и выживания вообще Российского государства. Потому что возможности искусственного интеллекта будут влиять и на оборону, будут влиять на темпы развития экономики.

У нас создана программа, создан специально пул потенциальных заинтересованных инвесторов и участников этого процесса. Каждому розданы задания, каждый знает, чем он должен заниматься. Есть национальный проект в этой сфере, выделены необходимые ресурсы. Так что это одно из важнейших направлений нашего развития. Я уже не говорю про совершенно очевидные вещи, связанные с качеством производства и с производительностью труда.

Для нас это особенно важно, потому что, имея в виду нашу огромную территорию и относительно небольшое народонаселение – 146 миллионов, если мы не будем двигаться по этому направлению, мы даже территорию не сможем охранять как следует. Вот в чём всё дело. Это абсолютные предметные вещи. Это одно из ключевых направлений нашего развития.

Фото kremlin.ru