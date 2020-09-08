Прививка от гриппа. Зачин сделан

В понедельник губернатор Игорь Васильев и первый заместитель председателя регионального правительства Дмитрий Курдюмов в очередной раз привились от сезонного гриппа и рекомендуют всем жителям области последовать их примеру

Если даже не повезёт и гриппа избежать не удастся, болезнь пройдёт в лёгкой форме и без осложнений.

– Настоятельно прошу всех жителей области, тем более тех, кто входит в группу риска, а это врачи, учителя, работники транспорта – словом, все, кто постоянно общается с большим количеством людей, серьёзно отнестись к прививочной кампании и сделать прививку. Особенно это актуально сейчас, в непростой период коронавирусной инфекции, – подчеркнул Игорь Владимирович. И выразил надежду, что кировчане и жители области проявят активность и позаботятся о своём здоровье и здоровье близких.

Вакцина поступила в область 1 сентября, и уже на следующий день стартовала прививочная кампания. Как проинформировал Дмитрий Курдюмов, в этом году планируется привить от гриппа около 600 тысяч человек, и порадовался, что услуга эта нынче востребована. И действительно, ко всем трём мобильным пунктам на колёсах, расположенным на Театральной площади, выстроились большие очереди из желающих уберечься от гриппа. При себе нужно иметь в этом году только паспорт.

Дмитрий Александрович пояснил, что мобильные пункты будут работать на Театральной площади, пока стоит хорошая погода, скорее всего, до конца недели. Кроме того, они есть на площадях имени Коминтерна, Лепсе и завода «АВИТЕК», чтобы охватить все части города.

Начиная с пятницы около 1,5 тысячи человек привились именно в мобильных пунктах, а всего – около 17 тысяч. Из них, как пояснила Софья Войтко, исполняющая обязанности главного врача Кировского клинико-диагностического центра, пять тысяч – пациенты, прикреплённые к поликлиникам центра.

– Эта форма работы наиболее востребована, – сказала Софья Николаевна. – Видимо, люди опасаются идти в поликлиники, чтобы не столкнуться с коронавирусной инфекцией. Прививаться от гриппа очень важно, особенно в период пандемии, потому что прививка стимулирует неспецифический иммунитет и усиливает устойчивость организма и его сопротивляемость, в том числе и к коронавирусной инфекции. Нынешняя вакцина совершенно новая, заменены все три её компонента, так как по прогнозам ВОЗ штаммы вируса гриппа будут совершенно другие по сравнению с прошлым годом.

Но важно помнить, что, если есть недомогание, даже лёгкое, прививку следует отложить недели на две. Иначе это чревато развитием болезни. Сейчас самое начало прививочной кампании, так что привиться от гриппа успеют и те, кто пока по состоянию здоровья не готов к этому. Иммунитет к гриппу, когда защитные антитела появляются в организме в достаточном количестве, наступает через две недели.

Прививку можно сделать с 8 до 20 часов во всех поликлиниках, где открыты специальные прививочные кабинеты и кабинеты предварительного осмотра.

…Вот уже пятый год приходят на прививки от гриппа на Театральную площадь Лидия Васильевна и Иван Алексеевич – «сладкая парочка», как представились супруги серебряного возраста. С тех пор о гриппе забыли. Советуют прививаться всем своим друзьям, тем более обязательным считают пройти вакцинацию в этом году.