Прививочная кампания против гриппа начнётся на месяц раньше

Особенно актуально это в связи с началом учебного года, который стартует в очном режиме.

Юридическим лицам всех форм собственности, отмечают в ведомстве, необходимо помнить о ежедневном мониторинге основных параметров состояния здоровья своих сотрудников, соблюдении социального дистанцирования, регулярном проведении дезинфекции помещений, при возможности — масочном режиме.

Вакцинация 2020-2021

Кроме того, министерство сообщает, что прививочная кампания против гриппа в Кировской области стартует на месяц раньше обычного. Первая партия вакцины в количестве 157000 доз для взрослых и 58000 доз для детей уже поступила в регион. В первую очередь до 10 сентября вакцинацией будут охвачены педагоги, до 15 сентября — учащиеся школ и воспитанники детских садов.

Всего в рамках прививочной кампании 2020/2021 года министерством здравоохранения области направлена заявка на поставку в регион вакцины от гриппа для последующей вакцинации 145000 детей и 428000 взрослых. В соответствии с Национальным календарём профилактических прививок обязательной вакцинации против гриппа подлежат дети с 6 месяцев, школьники, обучающиеся в профессиональных образовательных организациях и вузах, работники медицинских и образовательных организаций, транспорта, коммунальной сферы, беременные, лица старше 60 лет, а также граждане, имеющие хронические заболевания.

Вылеченных — 5555 человек

— Несмотря на эпидемию коронавируса, не стоит забывать про сезонный вирус гриппа. Прививаться лучше начинать сейчас, пока благоприятная погода и у людей хороший иммунитет. Мы планируем завершить прививочную кампанию до начала пика заболеваемости гриппом, — отметил министр здравоохранения Кировской области Андрей Черняев. — Что касается коронавируса, то мы видим небольшое увеличение количества заболевших с жалобами. Кроме того, увеличилось количество пациентов, находящихся в стационарах с пневмонией.

Как отмечает пресс-центр правительства региона, за пациентами организовано медицинское наблюдение в соответствии с методическими рекомендациями. По данным на вчерашнее утро, в регионе за сутки было выявлено 64 новых случая заражения COVID-19 с симптомами заболевания. Из инфекционных госпиталей были выписаны ещё 10 пациентов, вылеченных от коронавируса. Общее количество выздоровевших составляет 5555 человек.

В инфекционных госпиталях в регионе проходят лечение 1 275 пациентов с COVID-19. В отделении реанимации и интенсивной терапии находятся 27 пациентов, 10 человек — на искусственной вентиляции лёгких. Всего в регионе выявлены в общей сложности 6 653 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, протекающей с клиническими проявлениями заболевания.