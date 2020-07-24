«Приезжают на практику и пашут»

Вузы будут обязаны организовывать практику для студентов. О соответствующих поправках к Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации», вступивших в силу 1 июля 2020 года, сообщила «Парламентская газета». При этом издание уточнило, что практическая подготовка молодых людей станет частью программы обучения, при этом организовать её можно будет как в самой образовательной организации, так и на предприятиях.

Прежде обязательную практическую подготовку проходили только студенты, обучающиеся по четырём направлениям. Это специалисты авиационного и железнодорожного транспорта, а также медицинские и фармацевтические работники. Новый закон распространяет это требование на все программы, в которых предусмотрено получение практических навыков.

Минобрнауки России уже готовит проект положения о практической подготовке обучающихся.

Отрабатывая навыки и знания

– В соответствии с новым положением ВятГУ будет организовывать сотрудничество с предприятиями и организациями г. Кирова и Кировской области с целью обеспечения условий для практической подготовки обучающихся. Партнёры университета готовы к сотрудничеству и в рамках практической подготовки обучающихся, – рассказали в пресс-службе Вятского государственного университета.

Сегодня ВятГУ организует практику обучающихся на своих кафедрах, а также в организациях и на предприятиях. Это даёт студентам возможность оценить, насколько полученные в ходе обучения в университете профессиональные компетенции соответствуют потребностям рынка труда и реального работодателя, отмечают в вузе. В свою очередь университет стремится скорректировать свои образовательные программы с учётом запросов, которые формирует реальный сектор экономики.

Около 15 тысяч студентов ВятГУ ежегодно проходят практику. Как правило, она продолжается от 2 до 6 недель в течение учебного семестра. В списке популярных мест для отработки навыков и знаний – заводы «Лепсе», «АВИТЕК», «Маяк», Омутнинский металлургический, ООО «Нанолек», Кировский филиал ОАО «Уралхим», структурные подразделения ОАО «РЖД», ПАО «Т Плюс», УМВД России по Кировской области, Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, правительство Кировской области, администрация г. Кирова и другие. Кроме того, традиционными базами для будущих педагогов являются школы и детские сады.

Вирус внёс коррективы

Однако в этом году из-за коронавируса практика у многих кировских студентов проходит в дистанционном режиме.

– Естественно, такая возможность обсуждалась с профильными организациями, на базе которых проходила практика. В результате Центр развития туризма Кировской области и Центр детского и юношеского туризма и экскурсий, куда мы отправили на производственную практику двадцать три студента направления «Туризм», подготовили комплекс индивидуальных заданий с привязкой к территории, на которой проживает студент. Материалы были сданы в срок, ребята справились с задачей. Планировалась ещё выездная учебная практика в Казань, но в условиях самоизоляции мы были вынуждены от неё отказаться, – рассказала доцент кафедры туризма и управления персоналом ВятГУ Юлия Колесова.

В условиях борьбы с вирусом почти все кировские вузы и ссузы перешли на дистанционное и проведение летней практики. Ребята занимаются дома и выполняют задания на компьютере. Однако есть и те, кто отправился осваивать профессиональные навыки в реальности.

– Благодаря участию в молодёжной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды» многим из студентов удастся получить практические навыки при соблюдении всех мер профилактики COVID-19 в рамках работы на предприятиях таких сфер, как детский отдых, строительство, клининговые услуги в отелях и пансионатах, сельское хозяйство, – говорит куратор сельскохозяйственных отрядов Кировского отделения РСО Виктория Корякина.

Так, четверо студентов Вятской государственной сельскохозяйственной академии прошли отбор и стали участниками трудового проекта «Всероссийский студенческий сельскохозяйственный отряд «МоСт» («Молочный Стандарт») в Воронежской области.

В компании «ОкаМолоко»

Ещё несколько человек отправились в Рязанскую область. Среди них – студентка ВГСХА из Кирова Карина Михайлова.

– Сейчас я нахожусь на межрегиональном проекте «МоРе», который реализуется на животноводческом комплексе рязанской компании «ОкаМолоко». Здесь работает больше тысячи сотрудников, – рассказывает Карина. – В составе предприятия – три современных животноводческих комплекса и одна мегаферма. Мы работаем как раз на ней. Я являюсь помощником ветеринарного врача. Каждый участник проекта прикреплён к определённому блоку на комплексе. Есть блок воспроизводства, на котором ребята работают с осеменаторами, блок общего стада (там проходит лечение), блок движения и блок кормления. Я работаю на блоке ремонтного молодняка – с телятами до двух месяцев. Научилась выпаивать их молоком и выявлять больных, делать инъекции, брать кровь.

По словам студентки, на практике проверяется теория, и к знаниям в реальной жизни добавляются ощущения, которые учитываешь, принимая решения. «В учебнике написано, как брать кровь на анализ у телёнка, но в реальной жизни телята разные, и нужно учитывать состояние животного, темперамент. У врачей с опытом уже натренирован глаз, отработаны движения.Я этому сейчас учусь. Повезло со старшим врачом – он даёт задания, которые развивают, проверяет нашу работу, задаёт вопросы, ответы на которые не даёт интернет, – тут надо именно подумать», – говорит Карина.

Девушка признаётся, что работа с животными требует терпения, порой приходится нелегко. «Мы с телёнком, бывает, весим одинаково. Не хватает порой физической силы для каких-то работ. Но всё равно изловчишься – и получается», – улыбается она. Студентка с удовольствием пробует свои силы в профессии и знакомится с сельским хозяйством не по учебнику.