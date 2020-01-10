Приз за звонок Деду Морозу

Правда, девчушке на фотографии ещё полтора года – чудесный возраст, когда на Деда Мороза возлагаются большие надежды. Как смеётся Машина мама, Татьяна Борисовна Павлова, дочурке показалось, что Дедушка Мороз принёс не всё, что она у него просила. С тех пор он всегда точен. По крайней мере, именно он дарил Маше забавные фигурки любимого ею мультфильма «Щенячий патруль», а именно: щенков, всегда готовых прийти на помощь всем, оказавшимся в беде. Есть у Маши забавный спасатель Гонщик – отважный полицейский, Скай – очаровательная спасательница на розовом вертолёте, Роки – весёлый водитель мусоровоза, Зума – на аэромашине, серьёзный Крепыш. Не хватало только Эверест – девочки­щенка всеми обожаемой породы хаски. Звонить и напоминать Деду Морозу об этом уже не пришлось – он знал, чем порадовать девочку.

Новый год – самый любимый праздник в семье Павловых, здесь до сих пор сохранено ощущение чуда, ожидание непременного новогоднего волшебства. Возможно, потому, что сама Татьяна Павлова, воспитатель детского сада, бережёт это светлое непередаваемое ожидание Нового года с его непременной верой в добро и перемены к лучшему.

О проводимом редакцией фотоконкурсе Татьяна Борисовна узнала случайно – пришла на приём в Северную поликлинику и решила почитать в ожидании врача «Кировскую правду», которую по доброй традиции руководство больницы выписывает для своих пациентов. И подумала, а почему бы и не попробовать. К сожалению, к сроку успела только первая фотография, которая и стала одной из победительниц «Новогоднего настроения».

За призом в редакцию мама пришла вместе с дочкой. Обе довольны. И собирались сразу поделиться радостью с бабушкой, которая живёт в селе.

Так что читайте, уважаемые жители области, старейшую в регионе газету, участвуйте в проводимых ею конкурсах, и, возможно, удача и хорошее настроение улыбнутся и вам.