Проектами правительства станет управлять электронная система

От традиционных поручений – к инновационной проектной работе. В 2020 году управление всеми

проектами, которые реализует региональное правительство, станет автоматизированным.

Принцип работы

Сама система уже не новинка. Сегодня в России порядка двадцати регионов освоили проектное управление в сфере органов государственной власти. Ещё шире и дольше его применяют компании малого, среднего и крупного бизнеса.

Как подчеркнул вице-губернатор Кировской области Андрей Плитко, курирующий сферу информационных технологий и связи, успешные предприятия различных отраслей экономики давно применяют проектный метод. Он актуален и для государственного сектора.

— Используемые программные продукты могут отличаться, но принцип один: система, в которую включена информация обо всех проектах учреждения или предприятия, контролирует сроки реализации задач, использование ресурсов, позволяя выявлять причины отклонений и оптимизировать процессы. В числе главных преимуществ — максимальная прозрачность управления, оперативность принятия решений, качество планирования и исполнения. Кроме того, система позволяет реализовывать задачи параллельно, а не последовательно, — отметил Андрей Плитко.

Используемые программные продукты могут разниться, но принцип один: система, в которую включена информация обо всех проектах учреждения или предприятия, следит за выполнением сроков реализации задач, использованием ресурсов, позволяя находить причины отклонений и оптимизировать работу людей.

В числе главных плюсов – максимальная прозрачность управления, оперативность принятия решений, а также качество планирования и исполнения.

Собственно, ради этого внедрением проектного управления займутся и в правительстве Кировской области.

– Наш регион активно участвует в реализации национальных проектов. У нас есть проектный офис, возглавляемый региональным министерством экономического развития. Реализуется много достаточно сложных проектов, поэтому необходима система управления проектными процессами. Это позволит повысить качество и скорость работ, эффективность расходуемых бюджетных средств, чтобы избежать ситуации, когда, например, не освоенные регионом средства возвращаются в федеральный бюджет, – пояснил «Кировской правде» министр информационных технологий и связи Кировской области Юрий Палюх. – Все успешные предприятия в различных отраслях хозяйства давно применяют проектный метод. Сегодня он стал актуален и для государственного сектора, где старый способ управления проектными процессами себя изжил: он неэффективен.

Для экономии времени и соблюдения сроков

Какая система станет наиболее эффективной для органов исполнительной власти региона? Над этим сейчас думают специалисты. По их словам, это программный продукт, в котором каждый проект будет иметь оцифрованные стадии, задачи с указанием сроков и ответственных лиц, конкретный результат. Система будет следить за реализацией каждого этапа каждого проекта. А их в органах государственной власти одновременно реализуются сотни.

— Когда проект состоит из нескольких сотен задач и подзадач, в голове их держать невозможно. Соответственно, приступаем к реализации второго этапа только после реализации первого. На самом деле где-то посередине первого этапа можно было бы приступить к реализации второго. Система станет определять, по какому алгоритму запускать решение следующей задачи с учётом решения предыдущей. Сотрудникам разных ведомств не нужно будет каждый день, каждую неделю обсуждать, как обстоят дела с тем или иным проектом, кто что сделал, где просрок и так далее. Электронная система управления позволит экономить рабочее время и реализовывать проекты в нужные сроки, — рассказывает Юрий Палюх.

Надо сказать, что о переходе от модели управления «по поручениям» к проектной работе заявил в 2016 году премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Ещё раньше проектный метод появился в Приморском крае. «Все эксперты говорят, что для органов власти это разрушение стереотипов и устоявшейся модели коммуникации. Здесь надо быть креативным, гибким, принимать нестандартные решения, – цитирует местная газета «Золотой рог» директора Департамента проектного управления Приморского края Кристину Шувалову. – Нам уже есть чем гордиться: в ходе реализации проектов увидели людей, которые поверили в проектное управление, погружаются в этот процесс и дают очень хороший результат».

«Чем эффективнее система, тем лучше гражданам»

Хороший результат – это то, чего ожидают от перехода на проектную систему управления в правительстве Кировской области.

– Нам нужна эффективная проектная система, которая будет взаимоувязана с финансированием национальных проектов, – поясняет Юрий Палюх. – Они софинансируются из федерального бюджета, и здесь очень серьёзные требования федерального казначейства и надзорных органов (прокуратуры, ФСБ), которые следят за реализацией главных проектов страны. Система должна иметь интеграцию с федеральными бюджетными системами и понятно показывать, как регион реализует эти проекты, стадии, этапы финансирования. Это всё должно быть открыто и для нас, и для общественности, и для надзорных органов. Губернатор Игорь Владимирович Васильев должен видеть, насколько эффективно работают органы исполнительной власти области. Система покажет все показатели, плановые и реальные.

Как сообщили в министерстве информтехнологий и связи, уже есть заинтересованность администрации г. Кирова в подключении к электронным системам, используемым региональным правительством. Кроме того, Законодательное собрание области начинает присоединяться к ним. Напомним, что во всех органах исполнительной власти Кировской области и в наиболее крупных подведомственных учреждениях уже внедрена новая система электронного документооборота, а с 2020 года их сотрудники начнут пользоваться цифровой телефонией. «Все будут работать в одном электронном пространстве. Чем эффективнее эта работа, тем лучше гражданам», – подчеркнул Юрий Палюх.