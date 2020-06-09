Проект вятского архитектора Ивана Чарушина реализуют в Кирове

В областном центре решили воплотить в жизнь один из эскизов Ивана Чарушина. Этот любимый горожанами архитектор XX века создал более 500 проектов зданий и сооружений в Вятской губернии, в том числе ограду сквера вокруг знаменитого Александро-Невского собора в Вятке. Ни храм, ни ограда не сохранились, но остались рисунки мастера, по которым современные специалисты одного из московских предприятий изготовили ограждение для другого старинного храма областного центра – двухэтажного Спасского собора.

Как рассказали в соборе, это знак памяти и о прекрасном утраченном храме, и об Иване Чарушине, много сделавшем в том числе для православных святынь. Ну и заодно решили вопрос с оградой: оставшемуся «в живых» и ныне активно восстанавливаемому собору она, конечно же, нужна.

С начала XIX века здесь стояла каменная ограда, которую построили, как сообщают архивные сведения, так как «приезжающие крестьяне ставят лошадей прямо у собора, чем занавоживают и создают сырость вокруг собора, тем более что и сам собор построен на болотном месте».

В советское время ограждения Спасского собора, как и у многих других вятских храмов, были разрушены. Решётки с них, кстати, использовали при обустройстве сквера, который сегодня находится рядом с собором.

К слову, нынешняя ограда храма проходит строго по границам ограждения, которое было установлено в советское время, когда к территории собора относились и две присоединённые торговые палатки.

Сейчас вокруг собора устанавливают отлитые в металле пролёты. Всего их будет 35, каждый весит до 350 килограммов. Общая длина ограждения составит порядка 150 погонных метров.

– На этой неделе будут установлены семь пролётов. Их поставят с западной стороны Спасского собора по улице Казанской и с южной стороны храма. В конце июня планируется установка со стороны Казанской ещё двух ворот и одной калитки, – сообщил настоятель Спасского собора отец Пётр.

По словам горожан, наблюдающих за ходом работ, «красота бесподобная!» В храме также довольны изготовленными по эскизам Ивана Чарушина решётками — удались на славу. Кованым изделиям здесь предпочли литые – говорят, что они соответствуют торжественно-парадной стилистике собора.

Возрождаемый Спасский собор стоит в городе с XVIII века. Он играл значительную роль как в жизни духовенства, так и горожан, и сегодня остаётся удивительным архитектурным сооружением, притягивающим жителей и гостей региона.

Между тем

В Кирове при ремонте теплосети обнаружили сразу два старинных подземелья

Теплотрасса проходит во дворе домов № 1 по ул. Преображенской и № 69 по ул. Казанской. Сотрудники Кировской теплоснабжающей компании, устранив здесь дефект, стали заполнять песком место раскопки и увидели, что он весь уходит под землю. Начали рыть место провала и обнаружили рядом с теплотрассой два подземных помещения со сводчатыми кирпичными потолками.

По данным, опубликованным КТК, подземелья датируются началом XIX века. В компании уточнили, что здания этого квартала, являясь объектами культурного наследия, ранее принадлежали клирикам расположенного неподалёку Спасского собора.

Кстати, служители собора жили в собственных домах, а при выходе за штат на их место назначались новые, жилья в городе не имевшие. В начале XIX века для строительства домов служителей собора отвели участок земли на Казанской улице под так называемое Спасское подворье. В итоге построили три двухэтажных каменных дома. Сейчас работы в этом районе приостановлены, находкой займутся учёные.

Фото: vgorodekirove.ru и Кировский филиал «Т Плюс»