Проект «Местный Дом культуры» востребован среди сельских домов культуры

В Кировской области продолжается реализация проекта «Культура малой родины», в том числе по направлению «Местный Дом культуры». Благодаря проекту «Единой России» в 2020 году на ремонт и обновление материально-технической базы сельских домов культуры выделено свыше 39,4 млн. рублей.

Всего реализуются 27 проектов, из них 12 проектов направлены на проведение текущего ремонта помещений домов культуры и 15 проектов – на обновление материально-технической базы учреждений: приобретение светового и звукового оборудования, закупку новых театральных кресел, одежды для сцены, приобретение музыкальных инструментов.

Проект реализуется в области с 2017 года. За это время на модернизацию сельских домов культуры и детских театров региона выделены средства в сумме 157,9 млн. рублей. Региональным координатором проекта является депутат Госдумы Рахим Азимов. За три года благодаря Азимову в проект было дополнительно привлечено свыше 6,4 млн рублей. В текущем году эта сумма составила более 800 тысяч рублей.

– Недавно был в гостях в Стуловском Доме культуры Слободского района. За два года благодаря проекту здесь появилось новое световое и звуковое оборудование, новые мягкие театральные кресла в зрительном зале. Да, есть еще над чем работать. Но нужно понимать, что дома культуры на селе стояли без ремонта десятилетиями. Благодаря проекту меняются дома культуры, меняется настроение людей. Именно эти слова я слышу от руководителей и посетителей сельских ДК. Считаю положительные отклики людей главной оценкой эффективности проекта, – рассказал Рахим Азимов.

На сегодняшний день многие дома культуры уже завершили ремонтные работы и приобрели новое оборудование. Например, Опаринский районный центр культуры и досуга.