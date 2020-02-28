Производители рапса могут рассчитывать на поддержку

В частности, документ утверждает правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов федерации на производство масличных культур. Установлен порядок выдачи субсидий на выращивание соевых бобов и семян рапса, а также критерии выделения средств. Постановление утверждает и формулу, по которой рассчитывается размер выплаты в финансовом году.

При этом мировой спрос на масличные культуры растёт. Ежегодное потребление сои в мире превышает 250 млн тонн, на втором месте рапс – около 55 млн тонн. Однако в России наблюдается дефицит этих культур, являющихся альтернативой подсолнечнику.

В Кировской области сою не выращивают, зато посевная площадь рапса постепенно увеличивается. В 2019 году он занимал около 20 тысяч гектаров, тогда как в 2018 году – 17,5 тысячи гектаров, сообщил сайт регионального правительства.

– В Кировской области производится около 13 тысяч тонн семян рапса. Они используются в основном для получения масла и жмыха. Масло изготавливается техническое, непродовольственное и реализуется, как правило, за пределами региона, – пояснил заместитель председателя областного правительства, министр сельского хозяйства и продовольствия Алексей Котлячков.

По его словам, интерес к рапсу в Кировской области стабильный, правда, не претендующий на расширение воспроизводства. Основная цель производства рапса – сбалансирование рационов крупного рогатого скота. Рапсовый жмых используют в кормлении сельскохозяйственных животных в качестве ценной высокобелковой добавки, а рапсовое масло – для приготовления комбикорма.

– Губернатор региона Игорь Владимирович Васильев поставил перед кировскими аграриями задачу увеличить объёмы производства молока. Для этого необходимо обеспечить кировское высокопродуктивное стадо необходимым количеством качественных кормов. И одним шагом к выполнению этих задач стало возделывание рапса, – отметил Алексей Котлячков.

Кировский минсельхоз прогнозирует постепенное увеличение посевных площадей этой культуры. Правда, не каждое хозяйство может обеспечить агротехнологические требования к производству рапса. Культура сложная и требует высокой грамотности агрономов. В помощь им проводят форумы, где аграрии могут обмениваться опытом и изучать новинки рынка.

Кроме того, в 2008–2012 годах производство рапса поддерживалось в рамках государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Производителям этой культуры предоставляли субсидии на использование пестицидов.

Сейчас финансовая помощь из федерального бюджета тоже весьма кстати и соответствует целям нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». К слову, только что в рамках этого проекта в Кировской области завершился конкурс «Экспортёр года». В числе победителей – представители крупных промышленных предприятий, малого и среднего бизнеса. Среди них – ООО «Лебяжский завод растительных масел».

Мнение

Никита Молодкин, директор Лебяжского завода растительных масел: