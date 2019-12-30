Происходит ли рост туристического потока в Кирове в новогодние дни?

– Ежегодно во время новогодних праздников въездной поток в наш регион возрастает, – рассказали «КП» в Центре развития туризма Кировской области. – Этот прирост обеспечивается благодаря развитому в регионе направлению детского туризма. Например, один из туроператоров Кировской области – центр активного отдыха «Летучий корабль» традиционно встречает новогодний туристический поезд, а это порядка тысячи гостей за один день.

Кроме того, в период новогодних каникул возрастает поток так называемых самостоятельных путешественников. С развитием автомобильного туризма возможностей путешествовать по территории своей страны стало существенно больше. Традиционно интересными с точки зрения посещения являются Слободской, Котельничский, Советский, Нолинский, Уржумский, Яранский, Вятскополянский районы, каждый из которых уникален по-своему.

Необходимо также отметить высокую активность северных районов области в части развития туризма в последние годы. Жители и администрация Омутнинского, Нагорского, Верхнекамского районов развивают и продвигают собственные событийные туристские мероприятия, привлекая к участию всё большее количество гостей, а также прорабатывают вопросы создания собственных брендов территории, способных привлечь туристов со всей России.

Есть мнение!

Анна Кутепова, г. Киров:

— Если появляется возможность, стараюсь хоть на день отправиться в путешествие. Именно походить, побродить, почитать названия улиц… Город Слободской, например, однозначно интересен и историей, и современностью, уютен! Ещё там классная жареная картошка по-местному, с крупной солью и томлёным луком в горшочках, огурцы солёные – фантастика… Говорят, вода местная очень вкусная. Побывайте – не пожалеете!

На фото: Студенты кировских вузов, приехавшие из разных стран на учёбу в Киров, гуляют по историческому центру города. «Очень холодно и красиво!»