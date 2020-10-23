Пройти «вятскими вёрстами царской семьи»: стартовала новая экскурсия по Кирову

«Информативно и неожиданно», – так отзываются туристы о новой экскурсии по Кирову «Вятские вёрсты царской семьи». Её разработал Центр развития туризма Кировской области, подведомственный региональному министерству спорта и молодёжной политики. Экскурсия предлагает увидеть в областном центре места, связанные с династией Романовых, и услышать реальные истории.

С этой разработкой город Киров вошёл в национальный проект «Императорский маршрут», который реализуется под эгидой Министерства культуры Российской Федерации.

– Сегодня этот масштабный федеральный проект объединяет порядка 20 регионов. Безусловно, он имеет ценность как с исторической, культурной точек зрения, так и для дальнейших перспектив внутреннего и въездного туризма в нашей стране, что является одним из стратегических направлений развития современной России, – подчеркнула министр спорта и молодёжной политики Кировской области Анна Альминова.

Не так давно первые желающие прошли «вятскими вёрстами царской семьи». «Такая познавательная и смысловая прогулка получилась! Экскурсоводы просто заворожили, и если бы нас не ограничили временными рамками, то гуляли бы дотемна!» – поделилась Елена Колпащикова.

Участники экскурсии посетили знаковые места исторического центра Кирова, связанные с пребыванием в Вятской губернии императора Александра I в 1824 году и цесаревича Александра Николаевича в 1837-м, с проездом через Вятку семьи Николая II в революционном 1917-м, а также с вятской ссылкой нескольких представителей царской династии в 1918 году. В Вятке князьям дома Романовых, например, была предоставлена возможность свободно бывать во всех местах, иметь знакомых.

– По некоторым сведениям, особую заботу о ссыльных проявляли монахини Преображенского монастыря. В благодарность Иоанн Константинович пожертвовал Преображенскому монастырю 1000 рублей, а его жена – шубу, – рассказала специалист Центра развития туризма Кировской области Екатерина Руднева. – Позже, когда ссыльных перевели в Екатеринбург и потом казнили в Алапаевске, среди вещей Иоанна была найдена икона. Предполагается, что это был образ преподобного Трифона Вятского и блаженного Прокопия Вятского – святых, которые сопровождали венценосных мучеников в этом скорбном путешествии к месту казни.

В рамках маршрута можно посетить краеведческий музей, Трифонов мужской и Преображенский женский монастыри города, где туристы узнают историю становления и развития этих объектов, которая плотно переплелась с линией судьбы дома Романовых. Более того, маршрут может иметь двухдневный формат, включающий посещение Слободского, где также есть места, связанные с царской династией.

«Была очень дружелюбная, позитивная обстановка. Огромное спасибо организаторам, мне очень понравилось! Ждём новых встреч и новых впечатлений», – сказала Татьяна Кардакова.

Версии

До сих пор разнятся версии о том, как связаны Николай II и его семья с вятским краем. Авторы проекта «Пешком по Вятке» собрали их.

2 августа 1917 года Николай II записал в своём дневнике: «Гуляли до Вятки, та же погода и пыль. На всех станциях должны были по просьбе коменданта завешивать окна; глупо и скучно!».

Где гулял император? Кировский режиссёр и краевед Алексей Фоминых, снявший фильм «Царская семья. Последнее путешествие по России», предположил, что речь в записи – об окрестностях Нововятска, чуть ниже Красной Горы, где паровозы делали остановку для дозаправки водой. Здесь в 2013 году был установлен поклонный крест.

В свою очередь, историки Михаил Судовиков и Павел Шарабаров, опираясь на ранее малоизвестные источники, выдвинули гипотезу, что фраза Николая II «Гуляли до Вятки…» может трактоваться и как прогулка, осуществлённая до станции Вятка-I (ныне ст. Киров-Пасс.). Историк Артём Маркелов при этом считает, что семья Николая II гуляла около станции Свеча, а фраза из дневника императора Николая II «Гуляли до Вятки» всё же подразумевала не прогулку до реки, а по местности, находящейся где-то на подъездах к главному городу Вятской губернии.

Артём Маркелов также напомнил версию о том, что Николай II выжил. В селе Шурма Уржумского района считают, что царь спасся и вместе со старшей дочерью Ольгой жил на вятской земле. Император запомнился местным жителям добротой и никогда не отказывал в просьбе сбросить снег с крыши, расколоть дрова и т.д. В ответ пришлым людям помогали продуктами. В какой-то момент члены царской семьи внезапно заболели и умерли. Но их могилы шурминцы не забывали, а усердно посещали, чем были очень сильно недовольны местные власти. Могилы в итоге уничтожили, не оставив никаких свидетельств той истории. Маркелов также указывает, что в 1997 году по Центральному телевидению показали документальный фильм «Убийство императора. Версии», в котором рассказывалось об истории спасения Николая II в Шурме».

Фото Центра развития туризма Кировской области, Вятской епархии