Пройти диспансеризацию можно и по субботам

В условиях пандемии вопрос укрепления здоровья – один из важнейших. Большая роль здесь отводится профилактическим осмотрам и диспансеризации. Как напомнили в региональном минздраве, эти виды медицинских обследований позволяют выявить факторы риска возникновения хронических неинфекционных заболеваний среди жителей региона и своевременно принять меры, чтобы предупредить их возможное развитие.

С этой целью в районах области продолжаются выезды медицинских комплексов – флюорографов и маммографов. В течение октября благодаря мобильным установкам, оснащённым цифровыми аппаратами для диагностики заболеваний грудной клетки и молочных желёз, в том числе онкологических, своё здоровье смогли проверить более 500 сельских жителей.

Профилактическая работа первичного звена организована и в выходные дни. Такие дни общественного здоровья стали продолжением социального проекта «Дружины здоровья» – инициативы региональных министерств здравоохранения и социального развития, получившей поддержку «Фонда президентских грантов», которая реализуется в Кировской области с февраля 2019 года.

В рамках дней общественного здоровья с соблюдением необходимых санитарно-эпидемиологических мер по субботам в поликлиниках городских и центральных районных больниц предоставляется возможность прохождения диспансеризации, волонтёры и медицинские работники проводят консультирование граждан по здоровому образу жизни и мерам социальной поддержки. Также участники дней здоровья получают информационные буклеты. Они знакомят граждан с признаками сосудистых катастроф: инфарктов и инсультов, содержат рекомендации по организации безопасного быта для пожилых людей и советы для тех, у кого выявлена предрасположенность к хроническим неинфекционным заболеваниям. В городских поликлиниках Центром медицинской профилактики проводятся тематические дни здоровья, приуроченные к международным датам.

Как сообщил министр здравоохранения Кировской области Андрей Черняев, в текущем году диспансеризацию прошли более 93 тысяч жителей области старше 18 лет, в том числе порядка 13 тысяч человек было охвачено профилактическими мероприятиями после возобновления диспансеризации.