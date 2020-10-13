Просроченных кредитов почти не будет?

В период пандемии коронавируса жители Кировской области подали в банки свыше двух тысяч заявлений о предоставлении кредитных каникул. Об этом сообщили в Отделении по Кировской области Волго-Вятского главного управления Центробанка РФ.

Таковы итоги кредитной паузы, которую дало гражданам государство. Напомним, с 3 апреля по 30 сентября заёмщики, чей доход упал более чем на 30 процентов по сравнению со среднемесячным доходом в 2019 году, имели право оформить отсрочку по кредитам и займам до полугода. Жители региона подали почти 2,6 тысячи заявлений о предоставлении кредитных каникул, банки одобрили свыше 1,4 тысячи, или 58 процентов. При этом чаще всего положительное решение принимали в отношении ипотечных заёмщиков – 82 процента заявок получили путёвку в жизнь.

Закономерный вопрос: смогут ли те, кому предоставили отсрочку, рассчитаться с долгами? Об этом «Кировской правде» рассказала председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции, которая прошла в онлайн-режиме.

– Эльвира Сахипзадовна, сейчас действуют кредитные каникулы, и у многих граждан платежи отложены. Не ожидает ли Центробанк резкого роста просроченной задолженности по кредитам после завершения кредитных каникул? Не приведёт ли это к ужесточению денежно-кредитной политики Банка России?

– Действительно, кредитные каникулы у многих граждан ещё действуют, платежи отложены и не завершены. По окончании их мы не ожидаем резкого роста просроченной задолженности, – отметила Эльвира Набиуллина. – Объясню, почему. Если бы не было кредитных каникул, просроченная задолженность как раз могла бы вырасти. Кредитные каникулы были направлены на то, чтобы дать людям передышку, возможность восстановиться и вернуться к обычному обслуживанию кредитов. По оценке Банка России подавляющее большинство заёмщиков сможет вернуться к обычному режиму обслуживания кредитов, они не станут плохими и эта ситуация вряд ли повлияет на денежно-кредитную политику.

Ряд местных аналитиков настроены не столь оптимистично. По мнению кировского эксперта Никола Тимшина, доля проблемных кредитов и просроченных платежей будет расти. «Проценты по кредиту, хоть и по льготной ставке, заёмщику начисляются, поэтому общая сумма долга увеличивается, и это на фоне отсутствия роста доходов может стать большой проблемой», – отметил он.

Другой взгляд на ситуацию у завкафедрой финансов и экономической безопасности Вятского государственного университета, доктора экономических наук Елены Караниной.

– Уровень просроченной задолженности зависит от комплекса факторов, которые банки в обязательном порядке учитывают в системе оценки кредитоспособности заёмщиков, заведомо «плохие» кредиты просто не выдаются, – говорит Елена Валерьевна. – Отложенные платежи в форме кредитных каникул способствовали отсрочке платежей в условиях карантинных мер либо непредвиденных обстоятельств, таких, как потеря работы. Сейчас экономика стабилизируется при действующих ограничениях, которые охватывают далеко не все сферы экономической деятельности. Многие организации возобновили работу, реализуются меры по поддержке предпринимательства, что способствует оживлению экономической и торговой деятельности. В сложный период также была снижена кредитная активность населения. Все эти факторы будут ограничивать рост просроченной задолженности, а возникающие кредитные риски банков не превысят установленных пороговых значений.

Действительно, доля просроченной задолженности жителей региона по кредитам с 1 апреля выросла на 0,3 пункта и к 1 сентября составила 3,8 процента.

– Основная причина – снижение доходов граждан под влиянием временных факторов. В первую очередь из-за приостановления работы предприятий в период действия ограничительных мер, – пояснил управляющий Отделением по Кировской области Волго-Вятского главного управления Центрального банка Сергей Крюков.

При этом у заёмщиков осталась возможность обратиться за реструктуризацией кредита по собственным программам банков. Так, с 20 марта по 30 сентября банки получили более 13,6 тысячи соответствующих заявок от жителей региона. Одобрены около 9 тысяч обращений, или 67 процентов. Достаточно обнадёживающие цифры, считают в Центробанке.

Всего в период пандемии – с апреля по август – жители Кировской области взяли кредиты на сумму 39,4 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объём сократился незначительно (на 3,4 процента). В целом кредитный портфель граждан на 1 сентября 2020 года составил 136,4 млрд рублей. По сравнению с началом апреля он увеличился на 4,3%.