Карантин – это необходимость, которую нужно пережить. Соблюдение всех мер предосторожности в ближайшие дни поможет кировчанам быстрее и безболезненнее пройти непростой период. Об этом на минувшей неделе напомнил жителям региона губернатор Игорь Васильев.

Время побыть дома

Во вторник в Кировской области был введён режим самоизоляции граждан. О том, почему стала необходима данная мера, губернатор Игорь Васильев рассказал в эфире радио «Эхо Москвы в Кирове».

— Президент РФ объявил эту неделю нерабочей с сохранением зарплаты, предполагая, что сознательные граждане не будут выходить из дома без особой нужды, чтобы разорвать цепочку распространения коронавирусной инфекции. К сожалению, мы все увидели, что люди восприняли это как каникулы, возможность встретиться с друзьями, погулять в парках, тем самым усугубляя ситуацию, — отметил глава региона. — Поэтому мы приняли дополнительные меры — все, кто не задействован на непрерывных производствах и в службах жизнеобеспечения, должны по возможности оставаться дома, чтобы пандемия затихла. Никаких спецпропусков и спецразрешений для выхода на улицу получать не нужно, но огромная просьба ко всем — отнестись к принятым мерам осознанно и ответственно, так как от этого зависит ваше здоровье, здоровье ваших пожилых родственников и окружающих вас людей.

Глава региона подчеркнул, что соблюдение самоизоляции находится на личной ответственности каждого человека.

— Мы не можем остановить жизнь большого города — транспорт должен ездить, проблемы у людей бывают самые разные, им необходимо передвигаться. Но нужно это делать безопасно, — сказал Игорь Васильев. — Чем активнее мы будем соблюдать эти меры, чем сознательнее будем относиться к своему здоровью и здоровью окружающих, в том числе, на рабочих местах, тем быстрее этот период самоизоляции закончится, — отметил глава региона.

Дистанция + правила гигиены

Одна из актуальных тем недели — ситуация с обеспечением жителей масками, которые нужны для походов в магазин или на работу (в случаях, когда она не приостановлена), а также вообще для всех выходов за пределы своей квартиры.

Первый заместитель председателя правительства региона Дмитрий Курдюмов сообщил, что этим вопросом занимается Министерство промышленности и торговли Российской Федерации. Кировская область начала получать маски в соответствии с условиями и предусмотренными квотами. На днях в регион поступили 130 тысяч масок, которые были распределены между организациями и теми, кто работает с гражданами.

— Эти маски централизованно получает аптечный склад. Оставшаяся часть поступит в розничную сеть до 6 апреля, — сообщил Дмитрий Курдюмов. — Но не стоит забывать, что маска — это лишь одно из средств безопасности. Кроме этого, крайне важны правила личной гигиены, соблюдение дистанции между людьми и применение средств дезинфекции.

Что касается областной системы здравоохранения, то она, как подчеркнул в эфире «Эха Москвы в Кирове» Игорь Васильев, полностью готова к сложившейся ситуации. Губернатор сообщил, что наш регион выгодно отличается от других субъектов РФ не только наличием достаточного количества аппаратов ИВЛ (их более 500 в области), но и лабораторными мощностями, которые позволяют проводить необходимое количество исследований в условиях пандемии коронавируса.

— У нас есть самое современное оборудование, мы имеем государственную службу скорой медицинской помощи, машины которой оснащены в том числе и ИВЛ. Это залог того, что все граждане должны сохранять спокойствие в этой ситуации. Наша медицина готова, — сказал губернатор.

10 предприятий региона будут выпускать маски

В продолжение темы масок стоит отметить, что в условиях увеличения спроса на средства индивидуальной защиты кировские предприятия лёгкой промышленности активно включились в перепрофилирование производства. По информации министерства промышленной политики региона, более 10 крупных швейных предприятий области уже полностью готовы производить и поставлять маски из марли, бязи и трикотажа.

— Многоразовые защитные маски будут выпускать Яранская швейная фабрика, Кировская трикотажная фабрика, швейные фабрики «Лайма» и «Беатрис», а также предприятия по пошиву одежды «Клевер», «Фабрикант» и другие региональные производители, — отметили в министерстве.

Маски крупными партиями будут в первую очередь поставляться на другие промышленные предприятия региона, на которых работает большое количество кировчан.

Многие региональные производства жизнеобеспечения не остановили работу даже в период карантина в регионе. Не допустят на предприятиях и срыва гособоронзаказа. Так, вчера, когда верстался этот номер «КП», Яранская швейная фабрика должна была поставить первую тысячу многоразовых масок на одно из оборонных предприятий области.

— В общей сложности в сутки кировский легпром может изготавливать более 110 тысяч масок для розницы и крупных заказов. По словам производителей, их стоимость не будет превышать 35 рублей, — подчеркнули в ведомстве.

Проведено более 7200 исследований

Ещё одна тема, которую на этой неделе прокомментировали в правительстве региона, — проведение тестов на новый вирус.

По данным на среду, лабораториями региона было проведено 7237 исследований, обследованы около 4900 человек, в том числе 2575 исследований выполнено лабораторией инфекционной больницы, которая включилась в работу по диагностике COVID-19 на прошлой неделе.

— Появилась информация, что некоторые частные центры готовы делать тесты на определение коронавируса за деньги, — отметил первый заместитель председателя правительства региона Дмитрий Курдюмов. — Соблюдайте спокойствие и знайте, что все тесты делаются в государственных лабораториях бесплатно, по показаниям врача, в полном объёме и с соблюдением всех правил забора и транспортировки материала. Мощности Кировской области для того, чтобы обеспечить диагностику, достаточно. Тест-систем в регионе около 11 тысяч, и делаются они неоднократно – на 1, 3, 10 день нахождения на карантине.

Согласно распоряжению Министерства здравоохранения РФ исследование на коронавирус является частью системы мониторинга внебольничной пневмонии. 1 апреля по результатам данного обследования тест-система показала положительный результат у одного из пациентов стационара Кировской городской больницы № 9. До госпитализации он находился в длительной поездке по стране.

Как сообщил пресс-центр правительства региона, в настоящее время пациент и все контактные лица переведены в инфекционный госпиталь. На стационар наложены карантинные мероприятия. Все медицинские работники (76 человек) и пациенты (100 человек) обследованы на COVID-19, их результаты отрицательные.

Рекомендации для управляющих компаний

Кировские управляющие компании получили специальные рекомендации по работе в сегодняшних условиях. В частности, Государственная жилищная инспекция региона призывает УК чаще проводить уборку и дезинфекцию в подъездах, лифтах и на лестничных площадках.

Также рекомендовано организовать дополнительные меры по дезинфекции помещений, в которых осуществляется приём граждан и приём платежей. Проведение общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах должно быть временно прекращено. Это касается мероприятий в очной, заочной и очно-заочной форме. Действовать рекомендация будет до снятия соответствующих ограничений в Кировской области, отметили в ГЖИ.

В Госжилинспекции также подчеркнули, что принятие вышеперечисленных решений не влечёт за собой изменение установленного собственниками помещений в многоквартирном доме размера платы граждан за содержание жилого помещения. При этом управляющие организации в инициативном порядке вправе увеличить периодичность проведения профилактических мероприятий по санитарному содержанию общего имущества. В таких случаях не возникает оснований для изменения в одностороннем порядке установленного размера платы за содержание жилого помещения, сообщает пресс-центр правительства региона.

Фото Александра ПАПЫРИНА