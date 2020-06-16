Профессор Кирюхина, советский человек…

Памятная дата… Хороший поводом еще раз вспомнить жизнь и научную деятельность профессора Кирюхиной.

Елена Ивановна родилась 11 июня 1925 г. в с. Ермолино Боровского уезда Калужской губернии в семье рабочих местной текстильной фабрики. После окончания школы поступила на исторический факультет Московского городского педагогического института им. В. П. Потёмкина. Окончила вуз с красным дипломом, после чего обучалась в аспирантуре по специализации «история СССР XX века». В студенческие и аспирантские годы вела активную общественную работу: в 1943 г. вступила в ВЛКСМ, являлась комсоргом курса и председателем профсоюзного бюро исторического факультета, в 1948 г. была принята в ряды ВКП(б).

После окончания аспирантуры Кирюхина была направлена на работу в Кировский государственный педагогический институт им. В. И. Ленина. Будучи ассистентом кафедры истории СССР, Елена Ивановна 13 февраля 1950 г. защитила кандидатскую диссертацию на тему «Всероссийский крестьянский союз в 1905 г.». В возрасте 29 лет получила должность заведующей кафедрой истории СССР, сменив на этом посту классика вятской исторической науки А. В. Эммаусского, в 1956 г. ей было присвоено ученое звание доцента.

Впоследствии она написала и докторскую диссертацию, защита которой так и не состоялась. Несмотря на это, 18 июня 1973 г. за особые заслуги в научной и педагогической деятельности ей было присвоено звание профессора. Продолжала Елена Ивановна и общественную работу: в 1970–1989 гг. она являлась руководителем Кировского областного комитета защиты мира.

Кирюхина проработала в должности заведующей кафедрой до 1993 г., после чего до самой смерти (в мае 1999 г.) продолжала трудовую деятельность в должности профессора кафедры отечественной истории.

За годы исследовательской деятельности она стала автором более 300 научных работ, из которых 17 – персональные и коллективные монографии. Тематика ее трудов связана с историей революционного движения, партийных и комсомольских органов, а также экономического строительства раннесоветского периода в Вятском крае.

За многолетнюю научную деятельность и общественную работу Е. И. Кирюхина была отмечена целым рядом государственных и иных наград: орденом «Знак почета», медалью «Ветеран труда», почетной медалью «Борцу за мир», почетной медалью Советского фонда мира, медалью «За доблестный труд», знаком «Отличник просвещения СССР» и др.

Среди самых важных ее работ можно выделить книги: «Установление советской власти в Вятской губернии» (1955), «Возникновение вятской комсомольской организации» (1958), «Ленин и Вятский край» (1-е изд. – 1970, 2-е изд. – 1990). «Очерки по истории Кировской области» (в соавторстве с А.В. Эммаусским и др., 1972), «Под знаменем Октября: Кировская область за 60 лет советской власти» (1977). При всех особенностях советской исторической литературы того времени, эти и другие работы профессора Кирюхиной сохраняют свою значимость и сегодня. Публиковалась Елена Ивановна и в общесоюзной научной периодике. Так, в 1950-е гг. ее статьи по истории «Всероссийского крестьянского союза» в годы Первой российской революции 1905-1907 гг. выходили в «Вестнике Академии наук СССР». В 1970–1980-е гг. хвалебные публикации о ней не раз появлялись в газете «Кировская правда».

Несмотря на это, биография Елены Ивановны не была безоблачной. В силу того, что она являлась историком старой «партийной» школы, ей сложно было принять перемены, происходившие в нашем обществе на рубеже 1980–1990-х гг. После распада СССР на Е. И. Кирюхину обрушилась критика не только научного, но и личного плана. В позабытой ныне местной газете «Выбор» в марте 1993 г. вышла анонимная заметка под саркастичным заголовком «Кирюхина по-прежнему будет нести студентам с кафедры». Неизвестный автор насмешливо называл Елену Ивановну «пламенным апологетом идеалов марскизма-ленинизма» и откровенно радовался ее уходу с поста заведующей кафедрой, демонстративно поздравляя ее преемника – человека «прогрессивных» (либеральных) взглядов.

Неприкрытый «переход на личности» не остался незамеченным общественностью г. Кирова. В следующем номере той же газеты было опубликовано коллективное письмо преподавателей, студентов и выпускников Кировского пединститута в защиту уважаемого профессора, под которым подписалось более 100 человек. В письме говорилось: «Мы… решительно не согласны с той оценкой, какая дана на страницах вашей газеты профессору Е. И. Кирюхиной. Вызывают возмущение тон и стиль заметки… Ничем иным, как глумлением над уважаемым и порядочным человеком, всю жизнь отдавшим институту, эту заметку не назовешь. Да, мы за плюрализм мнений, но ведь есть какие-то нормы этики, порядочности, интеллигентности, преступать которые нельзя». Надо отдать должное редакции газеты «Выбор», которая не только опубликовала это письмо, но и принесла Елене Ивановне официальные извинения со страниц своего издания.

Так или иначе, профессор Кирюхина действительно до конца жизни оставалась советским человеком и в новые реалии вписаться так и не смогла. Этим объясняется тот факт, что после 1990 г. она не создала ни одной хоть сколько-нибудь заметной работы. Что касается ее трудов предыдущих лет, то они неизбежно писались в духе своего времени, отличаясь ограниченной источниковой базой и строгим следованием в русле марксистко-ленинской методологии. Надо понимать, что по-другому писать в те годы было невозможно.

Вместе с тем вклад Елены Ивановны в изучение Вятского края неоспорим. Автор этих строк, принадлежа к новому поколению вятских историков, не знал лично Е. И. Кирюхину, однако много раз прибегал к ее трудам в процессе своих исследований. Все это говорит о том, что творческое наследие Елены Ивановны не теряет актуальности по сей день.

Павел Чемоданов,

главный библиограф краеведческого отдела библиотеки имени А. И. Герцена.

На фото: Елена Ивановна Кирюхина на заседании клуба “Краеведческий четверг”. 1982 год.