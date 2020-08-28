Пруд имени Цоя, древнее городище и краснокнижные орхидеи

Увидеть древнее Подчуршинское городище и потрясающе красивые виды на долину реки Вятки, а также восстанавливаемую старинную Спасо-Преображенскую церковь и многое другое можно, совершив мини-путешествие.

Михаил Соколов, г. Киров:

– Пока зарубежные путешествия недоступны, самое время изучать родной край. Вот, например, маршрут прогулки выходного дня, который мы прошли в одну из суббот. Он не требует специальной подготовки или личного транспорта, при этом довольно живописен и познавателен.

Это мини-путешествие проходило в окрестностях посёлка Первомайский недалеко от Слободского. Из Кирова туда можно добраться на автобусе № 102, который ходит часто, чуть ли не каждые 10 минут.

Мы прошли по полям, лесам, лугам, холмам, карьерам и прудам. Видели часовню на острове, развалины панельного здания в чистом поле, пруды имени Башлачёва и Цоя со стаями чаек, известняковые карьеры, древнее городище на горе, посадки кедров, живописнейшие виды долины Вятки на многие километры вдаль, церковь и могильные камни позапрошлого века, цветущие краснокнижные орхидеи и множество всякой живности.

К концу дня ноги устали и были натёрты промокшими кроссовками, но этот маршрут вполне проходим для нетренированного человека.

Фото: Михаил Соколов