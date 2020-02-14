Пуговицы… для фронта

До Великой Отечественной войны практически в каждом колхозе либо в деревне были организованы рабочие артели. Причиной тому стала нехватка в стране различных мелких, но очень необходимых изделий.

Артели специализировались на изготовлении мелкого ширпотреба: иголок, булавок, детских игрушек, пуговиц, вешалок, печного литья, деревянных и глиняных изделий, оснастки для лошадей… Всего ассортимента просто не перечислить. Потребность в этих вещах была не только из-за нехватки их в обыденной жизни. В зимний период, когда невозможными становились полевые работы, крестьяне своим умом, умением и трудом стремились заработать хоть какую-то копеечку в колхозную кассу и этим принести пользу обществу, насытить рынок остродефицитными товарами и услугами. Это было разумно и выгодно как колхозу, так и в целом государству.

Моя мама Клавдия Ивановна Машкина (Бочкарёва) и до войны, и во время Великой Отечественной работала председателем такой артели и часто рассказывала о тех вещах, которые они изготовляли. Артель называлась «Рекорд». Располагалась она в 30 километрах от города Кирова на берегу небольшой лесной речки Шиям (в переводе с удмуртского – серебряная вода). На территории артели находились цех со станками, столярный цех, склад материалов, склад готовой продукции, кузница и станок для подковывания лошадей. В основном цехе стояли прессовальные и гвоздильные станки. Основной изготовляемой продукцией были канцелярские кнопки, вёдра, грабли, лейки, гвозди. Наличествовал и детский ассортимент товаров: лопатки, ведёрки и т.д.

Вся продукция учитывалась по приёмо-сдаточным квитанциям, упаковывалась в тарные ящики и сдавалась на склад.

Представьте себе, всё это выпускалось в деревне своими силами. Основной вопрос, который необходимо задать: где же в те годы крестьяне брали металл, листовую жесть, проволоку?

Оказалось, отходы металла и жести привозили по железной дороге с Горьковского автомобильного завода. Во время ограниченной стоянки поезда на разъезде Стрижи рабочие артели успевали разгрузить металл и до места доставляли его уже лошадьми.

Однажды, в зимнее время, произошёл такой памятный случай. Поезд, который должен был доставить металл, не остановился на разъезде и проследовал дальше. Сделал остановку он только в районе деревни Сарбаи, что в нескольких километрах от Стрижей. Снабженец артели, сопровождавший жестяные листы с автомобильного завода, был вынужден срочно скидывать их с поезда прямо в снег. Затем пешком он добрался до артели и сообщил место выгрузки. Рабочие спешно запрягли колхозных лошадей и по бездорожью, по заснеженному лесу сначала собрали, а потом на санях перевезли весь сброшенный металл.

Когда началась война, появилась огромная потребность в армейской продукции. Что же могли производить в промартели «Рекорд» для приближения победы? Металлические пуговицы! Артельными умельцами были изготовлены штампы, далее настроили станки для изготовления застёжек для шинелей и гимнастёрок, и работа закипела.

В первоначальный период Великой Отечественной войны артель сдавала государству большое количество ящиков с такими пуговицами, которые поступали на склады города Кирова. Ящики были большими и тяжёлыми. Клавдия Ивановна Машкина вспоминала: «Сколько ни привези на склад – всё мало! Ещё просят…»

Была у председателя ещё одна большая проблема. При сдаче продукции в городе в приёмо-сдаточных документах требовалось ставить оттиск печати артели. Но по строгим правилам печать должна была постоянно находиться в сейфе и не покидать территорию артели. В военные годы за этим следили очень внимательно.

Складывался какой-то заколдованный круг: чтобы сдать продукцию, приходилось любыми путями прятать печать. Иначе можно было получить реальный тюремный срок. И действительно, в одну из таких рабочих поездок в город кто-то из конкурентов доложил о возможном нарушении в милицию. Председателя доставили в райотдел, в сумке обнаружили печать артели. Спасло то, что пожилой милиционер пожалел молодую девушку, которая заливалась слезами, и отпустил её домой…

Ситуация со сдачей продукции артели резко изменилась к концу войны. Склады уже крайне неохотно принимали ящики с пуговицами, а потом и вовсе прекратили приём.

Закончилась война. Отличившиеся в труде рабочие были награждены медалью «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны». Артель вновь была перепрофилирована на выпуск мирной продукции: гвозди, вёдра…

В конце 1950-х артель «Рекорд» была ликвидирована. Демонтированные станки увезли в областной центр. Здания были снесены. Рабочие уволены.

Так в 1940-е работали на селе многочисленные артели, отличавшиеся только производимой продукцией. Но даже этими пуговицами со звездочками они влияли на ход войны, приближали победу. А куда без них?

Анатолий МАШКИН

На снимках: рабочие артели «Рекорд»