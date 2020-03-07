«Пусть вас окружают любовь, забота и внимание близких!»

Дорогие женщины, милые дамы! Примите искренние поздравления с 8 Марта!

Международный женский день – это дань уважения женщине, её значению в нашей жизни. В центре внимания в этот день красота, целеустремлённость, терпение, забота и любовь каждой представительницы прекрасной половины человечества.

Именно от вас, вашей мудрости, чуткости и трудолюбия, умения хранить семейный очаг и справляться с любыми трудностями во многом зависит наше будущее и благополучие.

Вы успешно реализуете свой потенциал не только в семье, но и в самых разных сферах жизни: в бизнесе, науке и производстве, в образовании и здравоохранении, в области государственного управления. Вы даёте нам силы для свершений, дарите веру в успех и наши возможности.

Мы восхищаемся вашим оптимизмом, неиссякаемой энергией, умением сочетать профессиональные достижения с заботой о семье и детях, быть для них примером во всём.

Примите слова искренней благодарности за ваше терпение, ежедневный труд и заботу, ответственность и красоту, которую вы дарите окружающим.

В этот праздничный день желаю вам счастья, здоровья и успехов во всех ваших начинаниях. Пусть вас всегда окружают любовь, забота и внимание близких!

Игорь ВАСИЛЬЕВ,

губернатор Кировской области